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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
ОФИ
1:3
Конец матча

Стадион:
Олимпиакос
0'
9' Желтая карточка
Кутрумпис Гиоргос
0:1
10' Пенальти
Фортунис Костас
0:2
28' Гол
Ранджелович Лазар
48' Желтая карточка
Коровесис Никос
0:3
61' Гол
Фортунис Костас
64' Желтая карточка
Ба Уссейну
65' Желтая карточка
Маринакис Никос
1:3
90' Гол
Делияннидис Панайотис
90'+6
1
Уалли
Оскар
41
Делияннидис
Панайотис
16
Маринакис
Никос
5
Кутрумпис
Гиоргос
13
Nikolaos
Vafeas
34
Коровесис
Никос
26
Стаикос
Пасхалис
12
João
Victor
I
4
Vajeba
Sakor
10
Наби
Адил
91
Vangelis
Nikokyrakis
16
Аллен
Бобби
76
Гашпар
Бруну
34
Пападопулос
Авраам
24
Ба
Уссейну
35
Торосидис
Василис
26
Кафу
Карлуш
5
Бухалакис
Андреас
97
Ранджелович
Лазар
7
Фортунис
Костас
22
Ловера
Максимилиано
99
Хассан
Ахмед
ОФИ
5-3-2
Олимпиакос
4-2-3-1

Ход матча

9'
Кутрумпис Гиоргос
 
10'
0:1
Фортунис Костас
26'
 
Эль-Араби Юссеф
Хассан Ахмед
28'
0:2
Ранджелович Лазар
(Кафу Карлуш)
46'
Яннулис Костас
Nikolaos Vafeas
 
46'
Ваш Рикарду
Vajeba Sakor
 
48'
Коровесис Никос
 
61'
0:3
Фортунис Костас
(Эль-Араби Юссеф)
64'
 
Ба Уссейну
65'
Маринакис Никос
 
71'
Georgios Sournakis
Стаикос Пасхалис
 
80'
 
Bruno Felipe II
Эль-Араби Юссеф
81'
Anestis Nastos
João Victor I
 
85'
Браун Кристофер
Наби Адил
 
87'
 
Караргирис Илиас
Аллен Бобби
88'
 
Vasilios Sourlis
Ловера Максимилиано
88'
 
Apostolos Martinis
Гашпар Бруну
90'
Делияннидис Панайотис
1:3

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: + = -
ОФИ 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 ОФИ ОФИ 2:2 ПАОК Олимпиакос 2:1 ОФИ
ОФИ 0:0 Панатинаикос ПАОК 3:1 ОФИ ОФИ 0:2 АЕК Арис Салоники 3:1 ОФИ ОФИ 3:0 Ламия АЕК 3:0 ОФИ ОФИ 1:0 Атромитос ПАОК 4:0 ОФИ ОФИ 0:0 Лариса Ксанти 2:2 ОФИ ОФИ 0:1 Олимпиакос Паниониос 1:2 ОФИ ПАОК 4:1 ОФИ Астерас 2:0 ОФИ ОФИ 0:3 ПАОК ОФИ 1:2 Волос
Олимпиакос Последние 20 матчей: + = -
Олимпиакос 0:1 ПАОК Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 ОФИ
АЕК 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 ПАОК Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:1 Арис Салоники ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон ПАОК 3:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Арсенал 1:2 Олимпиакос ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Арсенал Олимпиакос 4:0 Паниониос Олимпиакос 3:2 Ламия Атромитос 0:1 Олимпиакос Ламия 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 Ксанти

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 14
Олимпиакос: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 1
Олимпиакос 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 ОФИ Суперлига Олимпиакос 5:1 ОФИ Суперлига
ОФИ 1:0 Олимпиакос Суперлига ОФИ 0:3 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:4 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 5:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:4 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:0 Олимпиакос Греческий Кубок ОФИ 0:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:2 ОФИ Суперлига Олимпиакос 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 Олимпиакос Кубок ОФИ 0:0 Олимпиакос Суперлига ОФИ 0:1 Олимпиакос Суперлига
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