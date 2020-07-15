ОФИ
1:3
Конец матча
Стадион: Теодорос Вардинояннис
Олимпиакос
9' Желтая карточкаКутрумпис Гиоргос
0:1
10' ПенальтиФортунис Костас
0:2
28' ГолРанджелович Лазар
48' Желтая карточкаКоровесис Никос
0:3
61' ГолФортунис Костас
64' Желтая карточкаБа Уссейну
65' Желтая карточкаМаринакис Никос
1:3
90' ГолДелияннидис Панайотис
10
Наби
Адил
16
Аллен
Бобби
76
Гашпар
Бруну
24
Ба
Уссейну
26
Кафу
Карлуш
99
Хассан
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ваш РикардуНападающий
-
-
-
Главный тренер: Georgios Simos
- Основной состав
-
16 Аллен БоббиВратарь
-
76 Гашпар БрунуЗащитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
-
26 Кафу КарлушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Хассан АхмедНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинш Педру
Ход матча
10'
0:1
28'
0:2
48'
61'
64'
65'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 8
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: + = -ОФИ 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 ОФИ ОФИ 2:2 ПАОК Олимпиакос 2:1 ОФИ
Олимпиакос Последние 20 матчей: + = -Олимпиакос 0:1 ПАОК Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 ОФИ
АЕК 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 ПАОК Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:1 Арис Салоники ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон ПАОК 3:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Арсенал 1:2 Олимпиакос ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Арсенал Олимпиакос 4:0 Паниониос Олимпиакос 3:2 Ламия Атромитос 0:1 Олимпиакос Ламия 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 Ксанти
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 14
Олимпиакос: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 1
ОФИ 1:0 Олимпиакос Суперлига ОФИ 0:3 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:4 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 5:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:4 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:0 Олимпиакос Греческий Кубок ОФИ 0:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:2 ОФИ Суперлига Олимпиакос 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 Олимпиакос Кубок ОФИ 0:0 Олимпиакос Суперлига ОФИ 0:1 Олимпиакос Суперлига