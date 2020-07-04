Санкт-Пёльтен
Позже
Стадион: НВ Арена
Альтах
3
Luan
IX
31
Горцель
Нико
21
Шульц
Кофи
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Luan IXЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Горцель НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шульц КофиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сэм СиднейПолузащитник
-
31 Маак МаттиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Уисс АланПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Пастор Алекс
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Балик Гусейн
|6
|0.19
|2.
|Пак Кван Рён
|5
|0.16
|3.
|Бёрк Кори
|4 (1)
|0.13
|4.
|Robert Ljubicic
|3
|0.09
|5.
|Луксбахер Даниэль
|3 (3)
|0.09
|6.
|Daniel Schuetz
|3 (1)
|0.09
|7.
|Уэдраого Иссьяка
|3
|0.09
|8.
|George Davies
|2
|0.06
|9.
|Osorio Costa Silva Alan2
|2
|0.06
|10.
|Гартлер Рене
|2 (2)
|0.06
|11.
|Шульц Кофи
|1
|0.03
|12.
|Хофбауэр Доминик
|1
|0.03
|13.
|Luan IX
|1
|0.03
|14.
|Michael Ambichl
|1
|0.03
|15.
|Ahmet Muhamedbegovic
|1
|0.03
|16.
|Christoph Messerer
|1
|0.03
|17.
|Nicolas Meister
|0
|0
|18.
|Майзль Лука
|0
|0
|19.
|Christoph Riegler
|0
|0
|20.
|Инголич Сандро
|0
|0
|21.
|Christoph Klarer
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Мергим
|7 (2)
|0.22
|2.
|Сэм Сидней
|6
|0.19
|3.
|Гебауэр Кристиан
|5
|0.16
|4.
|Шрайнер Эммануэль
|5
|0.16
|5.
|Цвишенбруггер Ян
|5
|0.16
|6.
|Daniel Nussbaumer
|4
|0.13
|7.
|Manfred Fischer
|3
|0.09
|8.
|Johannes Tartarotti
|2
|0.06
|9.
|Карич Эмир
|1
|0.03
|10.
|Маак Маттиас
|1
|0.03
|11.
|Florian Jamnig
|1
|0.03
|12.
|Пангоп Франц
|1
|0.03
|13.
|Samuel Gouet
|1
|0.03
|14.
|Philipp Schmiedl
|1
|0.03
|15.
|Майлингер Марко
|0
|0
|16.
|Уисс Алан
|0
|0
|17.
|Berkay Tolga Dabanli
|0
|0
|18.
|Кобрас Мартин
|0
|0
|19.
|Турнвальд Мануэль
|0
|0
|20.
|Lars Nussbaumer
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Luan IX
|8
|1
|2.
|Инголич Сандро
|9
|0
|3.
|Хофбауэр Доминик
|7
|1
|4.
|Луксбахер Даниэль
|8
|0
|5.
|George Davies
|8
|0
|6.
|Раснер Мартин
|7
|0
|7.
|Michael Ambichl
|6
|0
|8.
|Хаас Мануэль
|3
|1
|9.
|Бёрк Кори
|3
|1
|10.
|Robert Ljubicic
|3
|1
|11.
|Гартлер Рене
|2
|1
|12.
|Дрешер Даниэль
|3
|0
|13.
|Риски Роопе
|3
|0
|14.
|Ahmet Muhamedbegovic
|3
|0
|15.
|Osorio Costa Silva Alan2
|3
|0
|16.
|Daniel Schuetz
|1
|1
|17.
|Горцель Нико
|1
|1
|18.
|Уэдраого Иссьяка
|2
|0
|19.
|Шмидт Александер
|2
|0
|20.
|Christoph Klarer
|0
|1
|21.
|Штангль Штефан
|1
|0
|22.
|Christoph Riegler
|1
|0
|23.
|Шульц Кофи
|1
|0
|24.
|Nicolas Meister
|1
|0
|25.
|Балик Гусейн
|1
|0
|26.
|Noah Steiner
|1
|0
|27.
|Christoph Messerer
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шрайнер Эммануэль
|7
|0
|2.
|Цвишенбруггер Ян
|7
|0
|3.
|Турнвальд Мануэль
|6
|0
|4.
|Berkay Tolga Dabanli
|5
|0
|5.
|Бериша Мергим
|4
|0
|6.
|Johannes Tartarotti
|4
|0
|7.
|Philipp Schmiedl
|4
|0
|8.
|Anderson Oliveira6
|4
|0
|9.
|Маак Маттиас
|2
|1
|10.
|Кобрас Мартин
|0
|2
|11.
|Сэм Сидней
|3
|0
|12.
|Уисс Алан
|3
|0
|13.
|Manfred Fischer
|3
|0
|14.
|Карич Эмир
|3
|0
|15.
|Daniel Nussbaumer
|3
|0
|16.
|Оливейра Андерсон
|2
|0
|17.
|Samuel Gouet
|2
|0
|18.
|Lars Nussbaumer
|2
|0
|19.
|Диаките Усман
|2
|0
|20.
|Гебауэр Кристиан
|1
|0
|21.
|Вильяльба Хулио
|1
|0
|22.
|Matthias Puschl
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Пёльтен
|14.71% (5)
|8.82% (3)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
|20.59% (7)
|17.65% (6)
|Альтах
|17.95% (7)
|23.08% (9)
|10.26% (4)
|12.82% (5)
|17.95% (7)
|17.95% (7)
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: + = -Адмира 0:3 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 2:0 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 3:3 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 1:0 Юниорс Пашинг Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 4:0 Хорн Рид 2:3 Санкт-Пёльтен
Альтах Последние 20 матчей: + = -Альтах 1:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:1 Альтах Альтах 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Адмира
Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:2 Альтах Альтах 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:1 Альтах Адмира 2:0 Альтах Альтах 3:2 Ред Булл Зальцбург Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 2:2 Аустрия Вена Альтах 1:0 Дорнбирн Альтах 3:1 Ружомберок Альтах 0:1 Саарбрюккен Альтах 0:1 Цюрих Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Штурм 1:2 Альтах Альтах 2:1 Вольфсбергер
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Альтах: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Альтах 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Альтах 1:3 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Бундеслига Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Бундеслига Альтах 3:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 3:2 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:1 Альтах Эрсте Лига Альтах 2:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 3:2 Альтах Эрсте Лига
Матчи за звание чемпиона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|31
|21
|8
|2
|107 - 34
|47
|2.
|Рапид Вена
|31
|17
|7
|7
|63 - 40
|38
|3.
|Вольфсбергер
|31
|14
|9
|8
|66 - 42
|32
|4.
|ЛАСК
|31
|20
|4
|7
|67 - 34
|31
|5.
|Хартберг
|31
|11
|6
|14
|48 - 73
|24
|6.
|Штурм
|31
|10
|5
|16
|45 - 56
|19
Матчи за право играть в Бундеслиге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аустрия Вена
|31
|11
|11
|9
|48 - 47
|31
|2.
|Альтах
|31
|10
|8
|13
|45 - 51
|26
|3.
|Санкт-Пёльтен
|31
|7
|10
|14
|37 - 65
|22
|4.
|Маттерсбург
|31
|8
|6
|17
|39 - 63
|21
|5.
|Адмира
|31
|6
|9
|16
|29 - 57
|17
|6.
|Сваровски Тироль
|31
|6
|7
|18
|34 - 66
|15