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Санкт-Пёльтен
 
Позже

Стадион:
Альтах
1
Christoph
Riegler
3
Luan
IX
6
Daniel
Petrovic
29
Дрешер
Даниэль
22
Инголич
Сандро
31
Горцель
Нико
39
Robert
Ljubicic
21
Шульц
Кофи
77
Osorio
Costa
Silva
Alan2
33
Уэдраого
Иссьяка
38
Christoph
Messerer
1
Кобрас
Мартин
34
Турнвальд
Мануэль
6
Philipp
Schmiedl
5
Нетцер
Филипп
16
Шрайнер
Эммануэль
4
Samuel
Gouet
10
Сэм
Сидней
31
Маак
Маттиас
13
Lars
Nussbaumer
7
Гебауэр
Кристиан
29
Вильяльба
Хулио
Санкт-Пёльтен
3-4-3
Альтах
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Балик Гусейн 6 0.19
2. Пак Кван Рён 5 0.16
3. Бёрк Кори 4 (1) 0.13
4. Robert Ljubicic 3 0.09
5. Луксбахер Даниэль 3 (3) 0.09
6. Daniel Schuetz 3 (1) 0.09
7. Уэдраого Иссьяка 3 0.09
8. George Davies 2 0.06
9. Osorio Costa Silva Alan2 2 0.06
10. Гартлер Рене 2 (2) 0.06
11. Шульц Кофи 1 0.03
12. Хофбауэр Доминик 1 0.03
13. Luan IX 1 0.03
14. Michael Ambichl 1 0.03
15. Ahmet Muhamedbegovic 1 0.03
16. Christoph Messerer 1 0.03
17. Nicolas Meister 0 0
18. Майзль Лука 0 0
19. Christoph Riegler 0 0
20. Инголич Сандро 0 0
21. Christoph Klarer 0 0
Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Мергим 7 (2) 0.22
2. Сэм Сидней 6 0.19
3. Гебауэр Кристиан 5 0.16
4. Шрайнер Эммануэль 5 0.16
5. Цвишенбруггер Ян 5 0.16
6. Daniel Nussbaumer 4 0.13
7. Manfred Fischer 3 0.09
8. Johannes Tartarotti 2 0.06
9. Карич Эмир 1 0.03
10. Маак Маттиас 1 0.03
11. Florian Jamnig 1 0.03
12. Пангоп Франц 1 0.03
13. Samuel Gouet 1 0.03
14. Philipp Schmiedl 1 0.03
15. Майлингер Марко 0 0
16. Уисс Алан 0 0
17. Berkay Tolga Dabanli 0 0
18. Кобрас Мартин 0 0
19. Турнвальд Мануэль 0 0
20. Lars Nussbaumer 0 0

Карточки

Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Luan IX 8 1
2. Инголич Сандро 9 0
3. Хофбауэр Доминик 7 1
4. Луксбахер Даниэль 8 0
5. George Davies 8 0
6. Раснер Мартин 7 0
7. Michael Ambichl 6 0
8. Хаас Мануэль 3 1
9. Бёрк Кори 3 1
10. Robert Ljubicic 3 1
11. Гартлер Рене 2 1
12. Дрешер Даниэль 3 0
13. Риски Роопе 3 0
14. Ahmet Muhamedbegovic 3 0
15. Osorio Costa Silva Alan2 3 0
16. Daniel Schuetz 1 1
17. Горцель Нико 1 1
18. Уэдраого Иссьяка 2 0
19. Шмидт Александер 2 0
20. Christoph Klarer 0 1
21. Штангль Штефан 1 0
22. Christoph Riegler 1 0
23. Шульц Кофи 1 0
24. Nicolas Meister 1 0
25. Балик Гусейн 1 0
26. Noah Steiner 1 0
27. Christoph Messerer 1 0
Альтах
# Игрок      
1. Шрайнер Эммануэль 7 0
2. Цвишенбруггер Ян 7 0
3. Турнвальд Мануэль 6 0
4. Berkay Tolga Dabanli 5 0
5. Бериша Мергим 4 0
6. Johannes Tartarotti 4 0
7. Philipp Schmiedl 4 0
8. Anderson Oliveira6 4 0
9. Маак Маттиас 2 1
10. Кобрас Мартин 0 2
11. Сэм Сидней 3 0
12. Уисс Алан 3 0
13. Manfred Fischer 3 0
14. Карич Эмир 3 0
15. Daniel Nussbaumer 3 0
16. Оливейра Андерсон 2 0
17. Samuel Gouet 2 0
18. Lars Nussbaumer 2 0
19. Диаките Усман 2 0
20. Гебауэр Кристиан 1 0
21. Вильяльба Хулио 1 0
22. Matthias Puschl 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Пёльтен 14.71% (5) 8.82% (3) 17.65% (6) 20.59% (7) 20.59% (7) 17.65% (6)
 Альтах 17.95% (7) 23.08% (9) 10.26% (4) 12.82% (5) 17.95% (7) 17.95% (7)

Предыдущие игры

Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: + = -
Адмира 0:3 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 2:0 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 3:3 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 1:0 Юниорс Пашинг Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 4:0 Хорн Рид 2:3 Санкт-Пёльтен
Альтах Последние 20 матчей: + = -
Альтах 1:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:1 Альтах Альтах 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Адмира
Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:2 Альтах Альтах 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:1 Альтах Адмира 2:0 Альтах Альтах 3:2 Ред Булл Зальцбург Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 2:2 Аустрия Вена Альтах 1:0 Дорнбирн Альтах 3:1 Ружомберок Альтах 0:1 Саарбрюккен Альтах 0:1 Цюрих Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Штурм 1:2 Альтах Альтах 2:1 Вольфсбергер

Последние игры между собой

Санкт-Пёльтен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Альтах: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Бундеслига Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Альтах Бундеслига
Альтах 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Альтах 1:3 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Бундеслига Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Бундеслига Альтах 3:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 3:2 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:1 Альтах Эрсте Лига Альтах 2:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 3:2 Альтах Эрсте Лига

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 31 21 8 2 107 - 34 47
2. Рапид Вена 31 17 7 7 63 - 40 38
3. Вольфсбергер 31 14 9 8 66 - 42 32
4. ЛАСК 31 20 4 7 67 - 34 31
5. Хартберг 31 11 6 14 48 - 73 24
6. Штурм 31 10 5 16 45 - 56 19

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 31 11 11 9 48 - 47 31
2. Альтах 31 10 8 13 45 - 51 26
3. Санкт-Пёльтен 31 7 10 14 37 - 65 22
4. Маттерсбург 31 8 6 17 39 - 63 21
5. Адмира 31 6 9 16 29 - 57 17
6. Сваровски Тироль 31 6 7 18 34 - 66 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Санкт-Пёльтен - Альтах онлайн

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