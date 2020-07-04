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Санкт-Пёльтен
2:0
Конец матча

Стадион:
Альтах
0'
30' Желтая карточка
Дрешер Даниэль
44' Желтая карточка
Уэдраого Иссьяка
53' Желтая карточка
Daniel Petrovic
63' Желтая карточка
Luan IX
1:0
79' Гол
Инголич Сандро
2:0
82' Пенальти
Daniel Schuetz
85' Желтая карточка
Майлингер Марко
90'+4
1
Christoph
Riegler
3
Luan
IX
6
Daniel
Petrovic
29
Дрешер
Даниэль
22
Инголич
Сандро
31
Горцель
Нико
39
Robert
Ljubicic
21
Шульц
Кофи
77
Osorio
Costa
Silva
Alan2
33
Уэдраого
Иссьяка
38
Christoph
Messerer
1
Кобрас
Мартин
34
Турнвальд
Мануэль
6
Philipp
Schmiedl
5
Нетцер
Филипп
16
Шрайнер
Эммануэль
4
Samuel
Gouet
10
Сэм
Сидней
31
Маак
Маттиас
13
Lars
Nussbaumer
7
Гебауэр
Кристиан
29
Вильяльба
Хулио
Санкт-Пёльтен
3-4-3
Альтах
4-1-4-1

Ход матча

24'
Daniel Schuetz
Osorio Costa Silva Alan2
 
30'
Дрешер Даниэль
 
44'
Уэдраого Иссьяка
 
46'
 
Johannes Tartarotti
Samuel Gouet
46'
 
Anderson Oliveira6
Турнвальд Мануэль
46'
 
Майлингер Марко
Сэм Сидней
53'
Daniel Petrovic
 
55'
 
Уисс Алан
Нетцер Филипп
60'
Ahmet Muhamedbegovic
Daniel Petrovic
 
60'
Раснер Мартин
Горцель Нико
 
60'
Christoph Klarer
Дрешер Даниэль
 
63'
Luan IX
 
78'
 
Daniel Nussbaumer
Шрайнер Эммануэль
78'
Marcel Tanzmayr
Уэдраого Иссьяка
 
79'
Инголич Сандро
(Christoph Messerer)
1:0
82'
Daniel Schuetz
2:0
85'
 
Майлингер Марко

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Балик Гусейн 6 0.19
2. Пак Кван Рён 5 0.16
3. Бёрк Кори 4 (1) 0.13
4. Daniel Schuetz 4 (2) 0.13
5. Robert Ljubicic 3 0.09
6. Луксбахер Даниэль 3 (3) 0.09
7. Уэдраого Иссьяка 3 0.09
8. George Davies 2 0.06
9. Osorio Costa Silva Alan2 2 0.06
10. Гартлер Рене 2 (2) 0.06
11. Шульц Кофи 1 0.03
12. Хофбауэр Доминик 1 0.03
13. Luan IX 1 0.03
14. Инголич Сандро 1 0.03
15. Christoph Messerer 1 0.03
16. Michael Ambichl 1 0.03
17. Ahmet Muhamedbegovic 1 0.03
18. Nicolas Meister 0 0
19. Майзль Лука 0 0
20. Christoph Riegler 0 0
21. Christoph Klarer 0 0
Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Мергим 7 (2) 0.22
2. Сэм Сидней 6 0.19
3. Гебауэр Кристиан 5 0.16
4. Шрайнер Эммануэль 5 0.16
5. Цвишенбруггер Ян 5 0.16
6. Daniel Nussbaumer 4 0.13
7. Manfred Fischer 3 0.09
8. Johannes Tartarotti 2 0.06
9. Карич Эмир 1 0.03
10. Маак Маттиас 1 0.03
11. Florian Jamnig 1 0.03
12. Пангоп Франц 1 0.03
13. Samuel Gouet 1 0.03
14. Philipp Schmiedl 1 0.03
15. Майлингер Марко 0 0
16. Уисс Алан 0 0
17. Berkay Tolga Dabanli 0 0
18. Кобрас Мартин 0 0
19. Турнвальд Мануэль 0 0
20. Lars Nussbaumer 0 0

Карточки

Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Luan IX 9 1
2. Инголич Сандро 9 0
3. Хофбауэр Доминик 7 1
4. Луксбахер Даниэль 8 0
5. George Davies 8 0
6. Раснер Мартин 7 0
7. Michael Ambichl 6 0
8. Хаас Мануэль 3 1
9. Бёрк Кори 3 1
10. Robert Ljubicic 3 1
11. Дрешер Даниэль 4 0
12. Гартлер Рене 2 1
13. Уэдраого Иссьяка 3 0
14. Риски Роопе 3 0
15. Ahmet Muhamedbegovic 3 0
16. Osorio Costa Silva Alan2 3 0
17. Daniel Schuetz 1 1
18. Горцель Нико 1 1
19. Шмидт Александер 2 0
20. Christoph Klarer 0 1
21. Штангль Штефан 1 0
22. Christoph Riegler 1 0
23. Шульц Кофи 1 0
24. Daniel Petrovic 1 0
25. Nicolas Meister 1 0
26. Балик Гусейн 1 0
27. Noah Steiner 1 0
28. Christoph Messerer 1 0
Альтах
# Игрок      
1. Шрайнер Эммануэль 7 0
2. Цвишенбруггер Ян 7 0
3. Турнвальд Мануэль 6 0
4. Berkay Tolga Dabanli 5 0
5. Бериша Мергим 4 0
6. Johannes Tartarotti 4 0
7. Philipp Schmiedl 4 0
8. Anderson Oliveira6 4 0
9. Маак Маттиас 2 1
10. Кобрас Мартин 0 2
11. Сэм Сидней 3 0
12. Уисс Алан 3 0
13. Manfred Fischer 3 0
14. Карич Эмир 3 0
15. Daniel Nussbaumer 3 0
16. Оливейра Андерсон 2 0
17. Samuel Gouet 2 0
18. Lars Nussbaumer 2 0
19. Диаките Усман 2 0
20. Майлингер Марко 1 0
21. Гебауэр Кристиан 1 0
22. Вильяльба Хулио 1 0
23. Matthias Puschl 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Пёльтен 13.89% (5) 8.33% (3) 16.67% (6) 19.44% (7) 19.44% (7) 22.22% (8)
 Альтах 17.95% (7) 23.08% (9) 10.26% (4) 12.82% (5) 17.95% (7) 17.95% (7)

Предыдущие игры

Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: + = -
Адмира 0:3 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 2:0 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 3:3 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 1:0 Юниорс Пашинг Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 4:0 Хорн Рид 2:3 Санкт-Пёльтен
Альтах Последние 20 матчей: + = -
Альтах 1:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:1 Альтах Альтах 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Адмира
Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:2 Альтах Альтах 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:1 Альтах Адмира 2:0 Альтах Альтах 3:2 Ред Булл Зальцбург Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 2:2 Аустрия Вена Альтах 1:0 Дорнбирн Альтах 3:1 Ружомберок Альтах 0:1 Саарбрюккен Альтах 0:1 Цюрих Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Штурм 1:2 Альтах Альтах 2:1 Вольфсбергер

Последние игры между собой

Санкт-Пёльтен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Альтах: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Бундеслига Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Альтах Бундеслига
Альтах 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Альтах 1:3 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Бундеслига Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Бундеслига Альтах 3:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 3:2 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 1:1 Альтах Эрсте Лига Альтах 2:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига Санкт-Пёльтен 3:2 Альтах Эрсте Лига

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 31 21 8 2 107 - 34 47
2. Рапид Вена 31 17 7 7 63 - 40 38
3. Вольфсбергер 31 14 9 8 66 - 42 32
4. ЛАСК 31 20 4 7 67 - 34 31
5. Хартберг 31 11 6 14 48 - 73 24
6. Штурм 31 10 5 16 45 - 56 19

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 32 12 11 9 49 - 47 34
2. Альтах 32 10 8 14 45 - 53 26
3. Санкт-Пёльтен 32 8 10 14 39 - 65 25
4. Маттерсбург 32 8 6 18 39 - 64 21
5. Адмира 32 6 10 16 29 - 57 18
6. Сваровски Тироль 32 6 8 18 34 - 66 16
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Уэдраого Иссьяка получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Дрешер Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Alan уходит с поля. Даниэль Шютц выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах онлайн

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