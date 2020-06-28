Ружомберок
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Ружомберок
Жилина
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: + = -Ружомберок 3:0 ДАК Земплин 1:1 Ружомберок ДАК 1:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок
Нитра 0:0 Ружомберок Погронье 3:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Середь 0:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Земплин Ружомберок 0:0 ДАК Середь 2:2 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Альтах 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Злате Моравце Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:2 Сеница Жилина 1:2 Ружомберок Погронье 1:2 Ружомберок Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин
Жилина Последние 20 матчей: + = -Жилина 2:3 Слован Братислава Жилина 2:1 Спартак Трнава Середь 0:3 Жилина Жилина 2:2 ДАК
Погронье 0:1 Жилина Жилина 3:0 Злате Моравце Сеница 1:2 Жилина Слован Братислава 2:0 Жилина Жилина 0:0 Слован Братислава Нитра 0:0 Жилина Жилина 1:2 Ружомберок Тренчин 3:0 Жилина Спартак Трнава 0:1 Жилина Жилина 1:1 Земплин Жилина 1:0 Середь ДАК 1:0 Жилина Жилина 2:1 Погронье Злате Моравце 0:0 Жилина Жилина 5:0 Сеница Слован Братислава 1:1 Жилина
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Жилина: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Жилина 3:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:1 Жилина Суперлига Жилина 3:0 Ружомберок Суперлига Жилина 0:0 Ружомберок Кубок Ружомберок 1:2 Жилина Суперлига Ружомберок 2:1 Жилина Кубок Жилина 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 Жилина Суперлига Жилина 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Жилина Суперлига Жилина 3:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Жилина Суперлига Жилина 2:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 Жилина Суперлига Ружомберок 1:1 Жилина Суперлига Жилина 5:1 Ружомберок Суперлига