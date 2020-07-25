Вииторул Констанца
1:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Центральный (Овидиу)
Киндия Тырговиште
1:0
42' ГолGeorge Ganea
23
Гицэ
Вирджил
77
Аким
Влад
11
George
Ganea
25
Mihai
Aioani
22
Раца
Вадим
94
Ovidiu
Bic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аким ВладПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 George GaneaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
97 Darius Grosu
-
21 Paul Iacob
-
-
27 Marco Dulca
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
-
25 Mihai AioaniВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Ovidiu BicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
15 Cornel Dinu
-
Главный тренер: Emil Sandoi
Ход матча
42'
1:0
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Янку Габриэль
|7 (3)
|0.58
|2.
|Ривалдиньо
|3
|0.25
|3.
|Гицэ Вирджил
|3
|0.25
|4.
|Матей Космин
|2
|0.17
|5.
|Аким Влад
|2
|0.17
|6.
|George Ganea
|1
|0.08
|7.
|Чобану Андрей
|1
|0.08
|8.
|Дюссо Дамьен
|1
|0.08
|9.
|Ганя Кристиан
|1
|0.08
|10.
|Andrei Artean
|0
|0
|11.
|Раду Бобок
|0
|0
|12.
|Tiberio Capusa
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Cristian Negut
|2
|0.17
|2.
|Bradley Diallo
|1
|0.08
|3.
|Denis Dumitrascu
|0
|0
|4.
|Andrei Serban
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дюссо Дамьен
|4
|0
|2.
|Ганя Кристиан
|2
|0
|3.
|Чобану Андрей
|2
|0
|4.
|Andrei Artean
|2
|0
|5.
|Матей Космин
|1
|0
|6.
|Янку Габриэль
|1
|0
|7.
|Младен Себастьян
|1
|0
|8.
|Аким Влад
|1
|0
|9.
|Раду Бобок
|1
|0
|10.
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|11.
|Marco Dulca
|1
|0
|12.
|Эджума Малком
|1
|0
|13.
|Кабуз Каталин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ovidiu Bic
|4
|0
|2.
|Franck Yameogo
|2
|1
|3.
|Cristian Negut
|2
|1
|4.
|Раца Вадим
|3
|0
|5.
|Иванчич Йосип
|1
|1
|6.
|Marius Martac
|2
|0
|7.
|Denis Dumitrascu
|2
|0
|8.
|Бериша Вальмир
|1
|0
|9.
|Дангубич Филип
|1
|0
|10.
|Laurentiu Corbu
|1
|0
|11.
|Andrei Serban
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вииторул Констанца
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|0
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|22.22% (4)
|Киндия Тырговиште
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: + = -КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 5:0 Академика Клинчени Волунтари 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Динамо Бухарест
Сепси 3:3 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 2:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы Университатя Крайова 2:1 Вииторул Констанца U Craiova 2:1 Вииторул Констанца Университатя Крайова 0:3 Вииторул Констанца Академика Клинчени 2:3 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:0 Волунтари Вииторул Констанца 0:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Университатя Крайова КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:0 Штурм Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: + = -Сепси 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы
Академика Клинчени 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Вииторул Констанца U Craiova 0:1 Киндия Тырговиште Sepsi Sf. Gheorghe 2:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Германнштадт 1:0 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Волунтари Астра 1:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани Сочи 0:0 Киндия Тырговиште Сепси 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 2:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 4:1 Киндия Тырговиште
Последние игры между собой
Вииторул Констанца: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Киндия Тырговиште: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|1:0
|6
|3
|2
|1
|13 - 9
|31
|2.
|Волунтари
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|24
|3.
|Сепси
|6
|1
|4
|1
|10 - 9
|24
|4.
|Академика Клинчени
|6
|4
|0
|2
|6 - 6
|23
|5.
|Германнштадт
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|18
|6.
|КСМ Политехника Яссы
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|18
|7.
|Динамо Бухарест
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|17
|8.
|Киндия Тырговиште
|0:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|17