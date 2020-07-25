Первый тайм

47' Команда Вииторул Констанца играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Г О О О О Л - George Ganea вбил мяч с отскока в сетку!

41' Как он промахнулся? George Ganea имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

38' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Marius Martac выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

30' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Alexandru Benga выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

23' Andrei Artean выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Гицэ Вирджил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Матч возобновлен

22' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

20' Mihai Aioani выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

18' Вииторул Констанца нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

18' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

17' George Ganea нанес удар издали, а Mihai Aioani отбил его обратно в игру!

17' Младен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

16' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Хорошую попытку сделал Louis Munteanu. Удар в створ, но вратарь начеку

15' Отличные скиллы показывает Louis Munteanu, обводя своих соперников

14' Младен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Tiberiu Capusa выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

12' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Louis Munteanu из команды Вииторул Констанца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

12' George Ganea нанес удар, мяч был парирован, но Mihai Aioani не удержал его в руках.

11' Alexandru Benga выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Alexandru Benga выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Mihai Aioani не дал случится голу! Tiberiu Capusa должен был забивать, но Mihai Aioani сделал отличный сейв

4' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Хорошую попытку сделал Louis Munteanu. Удар в створ, но вратарь начеку

3' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.