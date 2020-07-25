Второй тайм

94' Вииторул Констанца заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Голкипер мог бы сыграть и получше

91' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Выглядело как неплохой момент. Alex Georgescu из команды Вииторул Констанца закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

88' Franck Yameogo оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Янку Габриэль не смог попасть в створ ударом издали

85' Вииторул Констанца нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

83' Г О О О О Л - Ривалдиньо забивает!

82' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Andrei Artean не смог попасть в створ ударом издали

78' Ливиу Михай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Laurentiu Corbu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Г О О О О Л - Ривалдиньо из команды Вииторул Констанца переиграл вратаря дальним ударом!

69' Гицэ Вирджил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Матч возобновлен

67' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

64' Ливиу Михай II пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

63' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Тактическая замена. Louis Munteanu уходит с поля и его заменяет Касап Карлос

58' Тактическая замена. Denis Dumitrascu уходит с поля и его заменяет Ливиу Михай II

57' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

56' Tiberiu Capusa пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

55' Хорошую попытку сделал Флоря Константин . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Плохо сыграл Catalin Cabuz - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

53' Чобану Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Плохо сыграл Andrei Artean - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

52' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Чобану Андрей не смог попасть в створ ударом издали

48' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля