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  3. Румыния
Вииторул Констанца
4:1
Конец матча

Стадион:
Киндия Тырговиште
0'
1:0
42' Гол
George Ganea
2:0
62' Гол
Янку Габриэль
2:1
65' Гол
Флоря Константин
3:1
72' Гол
Ривалдиньо
4:1
83' Гол
Ривалдиньо
90'+4
43
Кабуз
Каталин
3
Tiberio
Capusa
5
Младен
Себастьян
23
Гицэ
Вирджил
6
Bradley
de
Nooijer
17
Чобану
Андрей
18
Andrei
Artean
77
Аким
Влад
10
Янку
Габриэль
98
Louis
Munteanu
11
George
Ganea
25
Mihai
Aioani
2
Marius
Martac
4
Alexandru
Constanntin
Benga
16
Пициан
Андрей
33
Laurentiu
Corbu
80
Denis
Dumitrascu
22
Раца
Вадим
20
Cristian
Negut
94
Ovidiu
Bic
23
Alexandru
Piftor
11
Флоря
Константин
Вииторул Констанца
Киндия Тырговиште

Ход матча

42'
George Ganea
(Tiberio Capusa)
1:0
46'
 
Franck Yameogo
Alexandru Piftor
58'
 
Ливиу Михай II
Denis Dumitrascu
58'
 
Бериша Вальмир
Ovidiu Bic
59'
Касап Карлос
Louis Munteanu
 
59'
Paul Iacob
Чобану Андрей
 
59'
Ривалдиньо
Tiberio Capusa
 
62'
Янку Габриэль
(Касап Карлос)
2:0
65'
2:1
Флоря Константин
(Marius Martac)
69'
Alexi Paul Pitu
George Ganea
 
72'
Ривалдиньо
(Младен Себастьян)
3:1
73'
Alex Georgescu
Аким Влад
 
74'
 
Bradley Diallo
Пициан Андрей
74'
 
Дангубич Филип
Раца Вадим
83'
Ривалдиньо
4:1

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Янку Габриэль 8 (3) 0.67
2. Ривалдиньо 5 0.42
3. Гицэ Вирджил 3 0.25
4. Матей Космин 2 0.17
5. Аким Влад 2 0.17
6. George Ganea 1 0.08
7. Чобану Андрей 1 0.08
8. Дюссо Дамьен 1 0.08
9. Ганя Кристиан 1 0.08
10. Младен Себастьян 0 0
11. Касап Карлос 0 0
12. Andrei Artean 0 0
13. Раду Бобок 0 0
14. Tiberio Capusa 0 0
Киндия Тырговиште
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Cristian Negut 2 0.17
2. Флоря Константин 1 0.08
3. Bradley Diallo 1 0.08
4. Marius Martac 0 0
5. Denis Dumitrascu 0 0
6. Andrei Serban 0 0

Карточки

Вииторул Констанца
# Игрок      
1. Дюссо Дамьен 4 0
2. Ганя Кристиан 2 0
3. Чобану Андрей 2 0
4. Andrei Artean 2 0
5. Матей Космин 1 0
6. Янку Габриэль 1 0
7. Младен Себастьян 1 0
8. Аким Влад 1 0
9. Раду Бобок 1 0
10. Гицэ Вирджил 1 0
11. Marco Dulca 1 0
12. Эджума Малком 1 0
13. Кабуз Каталин 1 0
Киндия Тырговиште
# Игрок      
1. Ovidiu Bic 4 0
2. Franck Yameogo 2 1
3. Cristian Negut 2 1
4. Раца Вадим 3 0
5. Иванчич Йосип 1 1
6. Marius Martac 2 0
7. Denis Dumitrascu 2 0
8. Бериша Вальмир 1 0
9. Дангубич Филип 1 0
10. Laurentiu Corbu 1 0
11. Andrei Serban 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вииторул Констанца 9.09% (2) 22.73% (5) 4.55% (1) 9.09% (2) 31.82% (7) 22.73% (5)
Киндия Тырговиште 25% (1) 25% (1) 0 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Вииторул Констанца Последние 20 матчей: + = -
КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 5:0 Академика Клинчени Волунтари 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Динамо Бухарест
Сепси 3:3 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 4:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 2:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы Университатя Крайова 2:1 Вииторул Констанца U Craiova 2:1 Вииторул Констанца Университатя Крайова 0:3 Вииторул Констанца Академика Клинчени 2:3 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:0 Волунтари Вииторул Констанца 0:0 Академика Клинчени ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:2 Университатя Крайова КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:0 Штурм Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: + = -
Сепси 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы
Академика Клинчени 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Вииторул Констанца U Craiova 0:1 Киндия Тырговиште Sepsi Sf. Gheorghe 2:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Германнштадт 1:0 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:2 Волунтари Астра 1:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани Сочи 0:0 Киндия Тырговиште Сепси 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 2:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 4:1 Киндия Тырговиште

Последние игры между собой

Вииторул Констанца: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Киндия Тырговиште: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Киндия Тырговиште 2:1 Вииторул Констанца Лига 1 Вииторул Констанца 3:0 Киндия Тырговиште Первая лига Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 6 3 2 1 13 - 9 31
2. Волунтари 6 4 2 0 8 - 2 24
3. Сепси 6 1 4 1 10 - 9 24
4. Академика Клинчени 6 4 0 2 6 - 6 23
5. Германнштадт 5 1 2 2 4 - 7 18
6. КСМ Политехника Яссы 6 2 1 3 5 - 5 18
7. Динамо Бухарест 4 0 0 4 1 - 6 17
8. Киндия Тырговиште 5 1 1 3 3 - 6 17
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  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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