  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
Волунтари
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Сепси
0'
19' Желтая карточка
Струна Андраж
23'
95
Кожокару
Валентин
89
Струна
Андраж
6
Пашкану
Александру
3
Армаш
Игорь
23
Влад
Александру
11
Mihai
Capatana
25
Горобцов
Николас
21
Де
Лукас
Пабло
8
Ion
Gheorghe
30
Тудорие
Александру
10
Alexandru
Matan
33
Roland
Niczuly
99
Balazs
Csiszer
6
Daniel
Celea
4
Тинчу
Разван
96
Штефан
Флорин
13
Ronaldo
Deaconu
8
Васвари
Габриэл
24
Istvan
Fulop
27
Nicolae
Carnat
18
Шафранко
Павол
10
Lorand
Levente
Fulop
Волунтари
Сепси

Ход матча

19'
Струна Андраж
 

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Симоновски Марко 2 0.17
2. Тудорие Александру 2 0.17
3. Ion Gheorghe 2 0.17
4. Mihai Capatana 2 (1) 0.17
5. Белу Клаудиу 1 0.08
6. Эрик III 1 0.08
7. Пашкану Александру 1 0.08
8. Alexandru Matan 0 0
9. Daniel Benzar 0 0
Сепси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шафранко Павол 4 0.36
2. Istvan Fulop 3 0.27
3. Lorand Levente Fulop 3 0.27
4. Васвари Габриэл 2 (2) 0.18
5. Nicolae Carnat 1 0.09
6. Штефан Флорин 1 0.09
7. Каранович Горан 1 0.09
8. Димитров Радослав 0 0
9. Tomas Diaz2 0 0
10. Balazs Csiszer 0 0

Карточки

Волунтари
# Игрок      
1. Влад Александру 2 1
2. Белу Клаудиу 3 0
3. Moussa Sanoh 3 0
4. Cosmin Achim 3 0
5. Mihai Capatana 3 0
6. Де Лукас Пабло 2 0
7. Симоновски Марко 2 0
8. Тудорие Александру 2 0
9. Струна Андраж 1 0
10. Горобцов Николас 1 0
11. Коцич Милан 1 0
12. Stefan Catalin Tira 1 0
13. Ion Gheorghe 1 0
14. Пашкану Александру 1 0
Сепси
# Игрок      
1. Nicolae Carnat 3 1
2. Rachid Bouhenna 4 0
3. Тинчу Разван 2 1
4. Васвари Габриэл 3 0
5. Marius Stefanescu 3 0
6. Димитров Радослав 2 0
7. Istvan Fulop 2 0
8. Ахабар Анасс 1 0
9. Lorant Kovacs 1 0
10. Шафранко Павол 1 0
11. Ronaldo Deaconu 1 0
12. Daniel Celea 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волунтари 0 22.22% (2) 11.11% (1) 0 44.44% (4) 22.22% (2)
 Сепси 13.33% (2) 6.67% (1) 26.67% (4) 6.67% (1) 13.33% (2) 33.33% (5)

Предыдущие игры

Волунтари Последние 20 матчей: + = -
Академика Клинчени 2:1 Волунтари Германнштадт 2:1 Волунтари Волунтари 0:0 Вииторул Констанца Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште
Динамо Бухарест 0:1 Волунтари Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы Сепси 1:2 Волунтари Волунтари 3:0 Академика Клинчени Волунтари 1:1 Германнштадт Вииторул Констанца 0:0 Волунтари Волунтари 2:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 1:2 Волунтари Волунтари 2:1 Динамо Бухарест Волунтари 1:2 ФКСБ Академика Клинчени 1:2 Волунтари Волунтари 0:4 ЧФР Клуж Университатя Крайова 2:1 Волунтари Волунтари 1:2 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 1:0 Волунтари КСМ Политехника Яссы 2:2 Волунтари
Сепси Последние 20 матчей: + = -
Сепси 0:1 ФКСБ Германнштадт 2:2 Сепси Сепси 2:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси
КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси Академика Клинчени 1:0 Сепси Сепси 3:3 Вииторул Констанца Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 1:3 Сепси Сепси 1:2 Волунтари Сепси 1:1 Германнштадт Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Петролул Плоешти 0:1 Сепси Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Астра 2:2 Сепси Сепси 0:1 Ботошани Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы Германнштадт 2:2 Сепси Арсенал Тула 1:0 Сепси

Последние игры между собой

Волунтари: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
Сепси: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Сепси 1:2 Волунтари Лига 1 Сепси 0:0 Волунтари Первая лига Волунтари 0:0 Сепси Первая лига Волунтари 4:2 Сепси Первая лига
Сепси 1:1 Волунтари Первая лига Волунтари 1:2 Сепси Лига 1 Сепси 2:2 Волунтари Лига 1 Волунтари 3:0 Сепси Лига 1 Сепси 0:3 Волунтари Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 6 3 2 1 13 - 9 31
2. Волунтари 0:0 6 4 2 0 8 - 2 24
3. Сепси 0:0 6 1 4 1 10 - 9 24
4. Академика Клинчени 6 4 0 2 6 - 6 23
5. Германнштадт 5 1 2 2 4 - 7 18
6. КСМ Политехника Яссы 6 2 1 3 5 - 5 18
7. Динамо Бухарест 4 0 0 4 1 - 6 17
8. Киндия Тырговиште 5 1 1 3 3 - 6 17
  • Первый тайм
  • 23'
    Волунтари контролирует мяч.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Волунтари
  • 22'
    Florin Stefan не смог попасть в створ ударом издали
  • Угловой
    22'
    Istvan Fulop из команды Сепси разыграл угловой с левого угла.
  • 22'
    Florin Stefan из команды Сепси отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 22'
    Сепси имеет хороший шанс забить.
  • 22'
    Опасность предотвращена - Влад Александру из команды Волунтари вступил в отбор удачно
  • 22'
    Сепси имеет хороший шанс забить.
  • 21'
    Кожокару Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Florin Stefan из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья свистит. Горобцов Николас атаковал сзади соперника. Это Ronaldo Deaconu заработал своей команде штрафной
  • 20'
    Контроль мяча: Волунтари: 51%, Сепси: 49%.
  • Желтая карточка
    19'
    Струна Андраж совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    19'
    Безумный фол. Струна Андраж грубо играет против соперника. Пострадал Florin Stefan
  • 19'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Де Лукас Пабло из команды Волунтари направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 17'
    Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Волунтари контролирует мяч.
  • Офсайд
    16'
    Ion Gheorghe из команды Волунтари в офсайде
  • 15'
    Контроль мяча: Волунтари: 52%, Сепси: 48%.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Волунтари
  • 15'
    Nicolae Carnat из команды Сепси делает неудачный навес.
  • 15'
    Daniel Celea выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Струна Андраж из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Удар от ворот произведет Волунтари
  • 13'
    Nicolae Carnat не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    13'
    Армаш Игорь из команды Волунтари вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Istvan Fulop не пострадал и надо продолжать игру!
  • 12'
    Сепси контролирует мяч.
  • 12'
    Mihai Capatana из команды Волунтари направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 11'
    Alexandru Matan из команды Волунтари делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 11'
    Удар от ворот произведет Волунтари
  • 11'
    Daniel Celea из команды Сепси не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • Угловой
    11'
    Istvan Fulop из команды Сепси подал угловой справа.
  • 10'
    Balazs Csiszer из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 10'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Ronaldo Deaconu нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 10'
    Струна Андраж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Nicolae Carnat из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Контроль мяча: Волунтари: 52%, Сепси: 48%.
  • 9'
    Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    9'
    Nicolae Carnat из команды Сепси толкнул локтем оппонента. Это Армаш Игорь заработал фол
  • 8'
    Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Пашкану Александру из команды Волунтари плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 8'
    Горобцов Николас из команды Волунтари делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    7'
    Горобцов Николас из команды Волунтари подал угловой справа.
  • 7'
    Ion Gheorghe мяч отрикошетил от ворот
  • 6'
    Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    6'
    Ion Gheorghe из команды Волунтари в офсайде
  • 6'
    Alexandru Matan из команды Волунтари сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 5'
    Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Волунтари: 67%, Сепси: 33%.
  • 5'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Ronaldo Deaconu из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 4'
    Матч возобновлен
  • 4'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 4'
    Как он промахнулся? Тудорие Александру имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 3'
    Струна Андраж из команды Волунтари делает навес прямо в штрафную.
  • 3'
    Alexandru Matan из команды Волунтари сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 3'
    Alexandru Matan из команды Волунтари делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 3'
    Волунтари контролирует мяч.
  • 2'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Ronaldo Deaconu из команды Сепси толкнул локтем оппонента. Это Горобцов Николас заработал фол
  • 1'
    Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Сепси начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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