Волунтари
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu
Сепси
19' Желтая карточкаСтруна Андраж
24
Istvan
Fulop
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Коцич МиланЗащитник
-
15 Белу КлаудиуЗащитник
-
27 Эрик IIIПолузащитник
-
77 Moussa SanohПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mihai Teja
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Istvan FulopПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Ахабар АнассПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
14 Tomas Diaz2
-
-
-
Главный тренер: Leontin Grozavu
Ход матча
19'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Симоновски Марко
|2
|0.17
|2.
|Тудорие Александру
|2
|0.17
|3.
|Ion Gheorghe
|2
|0.17
|4.
|Mihai Capatana
|2 (1)
|0.17
|5.
|Белу Клаудиу
|1
|0.08
|6.
|Эрик III
|1
|0.08
|7.
|Пашкану Александру
|1
|0.08
|8.
|Alexandru Matan
|0
|0
|9.
|Daniel Benzar
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шафранко Павол
|4
|0.36
|2.
|Istvan Fulop
|3
|0.27
|3.
|Lorand Levente Fulop
|3
|0.27
|4.
|Васвари Габриэл
|2 (2)
|0.18
|5.
|Nicolae Carnat
|1
|0.09
|6.
|Штефан Флорин
|1
|0.09
|7.
|Каранович Горан
|1
|0.09
|8.
|Димитров Радослав
|0
|0
|9.
|Tomas Diaz2
|0
|0
|10.
|Balazs Csiszer
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Влад Александру
|2
|1
|2.
|Белу Клаудиу
|3
|0
|3.
|Moussa Sanoh
|3
|0
|4.
|Cosmin Achim
|3
|0
|5.
|Mihai Capatana
|3
|0
|6.
|Де Лукас Пабло
|2
|0
|7.
|Симоновски Марко
|2
|0
|8.
|Тудорие Александру
|2
|0
|9.
|Струна Андраж
|1
|0
|10.
|Горобцов Николас
|1
|0
|11.
|Коцич Милан
|1
|0
|12.
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|13.
|Ion Gheorghe
|1
|0
|14.
|Пашкану Александру
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Nicolae Carnat
|3
|1
|2.
|Rachid Bouhenna
|4
|0
|3.
|Тинчу Разван
|2
|1
|4.
|Васвари Габриэл
|3
|0
|5.
|Marius Stefanescu
|3
|0
|6.
|Димитров Радослав
|2
|0
|7.
|Istvan Fulop
|2
|0
|8.
|Ахабар Анасс
|1
|0
|9.
|Lorant Kovacs
|1
|0
|10.
|Шафранко Павол
|1
|0
|11.
|Ronaldo Deaconu
|1
|0
|12.
|Daniel Celea
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волунтари
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|44.44% (4)
|22.22% (2)
|Сепси
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
Предыдущие игры
Волунтари Последние 20 матчей: + = -Академика Клинчени 2:1 Волунтари Германнштадт 2:1 Волунтари Волунтари 0:0 Вииторул Констанца Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште
Динамо Бухарест 0:1 Волунтари Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы Сепси 1:2 Волунтари Волунтари 3:0 Академика Клинчени Волунтари 1:1 Германнштадт Вииторул Констанца 0:0 Волунтари Волунтари 2:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 1:2 Волунтари Волунтари 2:1 Динамо Бухарест Волунтари 1:2 ФКСБ Академика Клинчени 1:2 Волунтари Волунтари 0:4 ЧФР Клуж Университатя Крайова 2:1 Волунтари Волунтари 1:2 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 1:0 Волунтари КСМ Политехника Яссы 2:2 Волунтари
Сепси Последние 20 матчей: + = -Сепси 0:1 ФКСБ Германнштадт 2:2 Сепси Сепси 2:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси
КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси Академика Клинчени 1:0 Сепси Сепси 3:3 Вииторул Констанца Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 1:3 Сепси Сепси 1:2 Волунтари Сепси 1:1 Германнштадт Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси Петролул Плоешти 0:1 Сепси Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Астра 2:2 Сепси Сепси 0:1 Ботошани Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы Германнштадт 2:2 Сепси Арсенал Тула 1:0 Сепси
Последние игры между собой
Волунтари: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
Сепси: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|6
|3
|2
|1
|13 - 9
|31
|2.
|Волунтари
|0:0
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|24
|3.
|Сепси
|0:0
|6
|1
|4
|1
|10 - 9
|24
|4.
|Академика Клинчени
|6
|4
|0
|2
|6 - 6
|23
|5.
|Германнштадт
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|18
|6.
|КСМ Политехника Яссы
|6
|2
|1
|3
|5 - 5
|18
|7.
|Динамо Бухарест
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|17
|8.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|17