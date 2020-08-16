Байя
0:0
Первый тайм: 21'
Брагантино
14
Эрнандо
26
Gregore
16
Ronaldo
VI
11
Росси
38
Morato
27
Alerrandro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 ЭрнандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 GregoreПолузащитник
-
16 Ronaldo VIПолузащитник
-
11 РоссиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Зе КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 ClaysonНападающий
-
-
17 Elton I
-
-
71 Jadson III
-
-
13 Ignacio2
-
99 Saldanha
-
Главный тренер: Roger Machado
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 MoratoПолузащитник
-
27 AlerrandroНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 РобиньоНападающий
-
15 Итало ХосеНападающий
-
-
-
17 Weverton3
-
34 Weverson2
-
Главный тренер: Felipe Conceicao
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Rodriguinho I
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Claudinho III
|1
|0.33
|2.
|Alerrandro
|1
|0.33
|3.
|Artur Guimaraes
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Рикардо Риллер
|2
|0
|2.
|Бруно Фабрисио
|1
|0
|3.
|Matheus Jesus
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байя
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Брагантино
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: + = -Байя 1:0 Куритиба Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс Атлетико Алагоиньяс 0:0 Байя Байя 0:1 Сеара
Байя 2:2 Жакуипенсе Сеара 3:1 Байя Жакуипенсе 0:2 Байя Байя 1:0 Конфианка Байя 2:0 Флуминенсе де Фейра Байя 3:1 Ботафого ПБ Атлетико Алагоиньяс 1:0 Байя Байя 4:1 Nautico1 Америка Натал 0:2 Байя Байя 0:0 Doce Mel Байя 1:0 Конфианка Витория 1:2 Байя Насьональ Асунсьон 1:3 Байя Алагоано 0:2 Байя Сеара 2:2 Байя Байя 3:0 Насьональ Асунсьон
Брагантино Последние 20 матчей: + = -Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Сантос 1:1 Брагантино Брагантино 1:0 Гуарани Асунсьон Брагантино 1:1 Ботафого
Брагантино 0:2 Коринтианс Брагантино 2:0 Ботафого Сан-Паулу 2:3 Брагантино Брагантино 4:0 Агуа-Санта Понте-Прета 1:2 Брагантино Брагантино 2:1 Итуано Санту-Андре 1:0 Брагантино Брагантино 3:0 Оэсте Мирасол 2:0 Брагантино Брагантино 2:1 Палмейрас Новоризонтину 0:0 Брагантино Брагантино 0:1 Интер Лимейра Сантос 0:0 Брагантино Брагантино 2:0 Клуб Регатас Бразил Куритиба 1:0 Брагантино Брагантино 1:1 Крисьюма
Последние игры между собой
Байя: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Брагантино: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Интернасьональ
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Гремио
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Васко да Гама
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Сан-Паулу
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Байя
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Спорт Ресифи
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Фламенго
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|11.
|Брагантино
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Палмейрас
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Ботафого Рибейрао
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Флуминенсе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Гойяс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Коринтианс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Сантос
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Сеара
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|Форталеза
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Куритиба
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0