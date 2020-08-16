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Байя
0:0
Первый тайм: 21'
Брагантино
0' 21'
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
14
Эрнандо
40
Jose
Ferreira
29
Juninho
Capixaba
26
Gregore
16
Ronaldo
VI
11
Росси
10
Rodriguinho
I
7
Jose
Elber
9
Gilberto
IV
40
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
3
Leo
Ortiz
4
Лижжер
Морейра
6
Эдимар
Куритиба
25
Рикардо
Риллер
11
Matheus
Jesus
7
Artur
Guimaraes
10
Claudinho
III
38
Morato
27
Alerrandro
Байя
4-2-3-1
Брагантино
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Rodriguinho I 1 (1) 0.5
Брагантино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Claudinho III 1 0.33
2. Alerrandro 1 0.33
3. Artur Guimaraes 0 0

Карточки

Байя
# Игрок      
Брагантино
# Игрок      
1. Рикардо Риллер 2 0
2. Бруно Фабрисио 1 0
3. Matheus Jesus 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байя 0 0 100% (1) 0 0 0
 Брагантино 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: + = -
Байя 1:0 Куритиба Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс Атлетико Алагоиньяс 0:0 Байя Байя 0:1 Сеара
Байя 2:2 Жакуипенсе Сеара 3:1 Байя Жакуипенсе 0:2 Байя Байя 1:0 Конфианка Байя 2:0 Флуминенсе де Фейра Байя 3:1 Ботафого ПБ Атлетико Алагоиньяс 1:0 Байя Байя 4:1 Nautico1 Америка Натал 0:2 Байя Байя 0:0 Doce Mel Байя 1:0 Конфианка Витория 1:2 Байя Насьональ Асунсьон 1:3 Байя Алагоано 0:2 Байя Сеара 2:2 Байя Байя 3:0 Насьональ Асунсьон
Брагантино Последние 20 матчей: + = -
Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Сантос 1:1 Брагантино Брагантино 1:0 Гуарани Асунсьон Брагантино 1:1 Ботафого
Брагантино 0:2 Коринтианс Брагантино 2:0 Ботафого Сан-Паулу 2:3 Брагантино Брагантино 4:0 Агуа-Санта Понте-Прета 1:2 Брагантино Брагантино 2:1 Итуано Санту-Андре 1:0 Брагантино Брагантино 3:0 Оэсте Мирасол 2:0 Брагантино Брагантино 2:1 Палмейрас Новоризонтину 0:0 Брагантино Брагантино 0:1 Интер Лимейра Сантос 0:0 Брагантино Брагантино 2:0 Клуб Регатас Бразил Куритиба 1:0 Брагантино Брагантино 1:1 Крисьюма

Последние игры между собой

Байя: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Брагантино: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Байя 3:2 Брагантино Серия B Брагантино 1:0 Байя Серия B Байя 3:2 Брагантино Серия B Брагантино 2:0 Байя Серия B
Брагантино 2:0 Байя Серия B Байя 1:1 Брагантино Серия B Брагантино 3:0 Байя Серия B Байя 1:1 Брагантино Серия B Брагантино 4:0 Байя Серия B Байя 2:2 Брагантино Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Интернасьональ 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Атлетико Паранаэнсе 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Гремио 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Васко да Гама 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
6. Сан-Паулу 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Байя 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Атлетико Гойяненсе 1 1 0 0 3 - 0 3
9. Спорт Ресифи 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Фламенго 3 1 0 2 1 - 4 3
11. Брагантино 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
12. Палмейрас 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Ботафого Рибейрао 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Флуминенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Гойяс 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Коринтианс 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Сантос 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Сеара 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Форталеза 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Куритиба 3 0 0 3 0 - 3 0
  • Первый тайм
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2.80 2.85 2.55

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Основное времяПервый таймВторой тайм
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2.13 1.66
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.60 1.25
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