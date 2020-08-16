  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Байя
2:1
Конец матча
Брагантино
0'
1:0
26' Гол
Jose Ferreira
49' Желтая карточка
Рикардо Риллер
56' Желтая карточка
Ronaldo VI
1:1
77' Гол
Leo Ortiz
2:1
90' Гол
Эрнандо
90'+5
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
14
Эрнандо
40
Jose
Ferreira
29
Juninho
Capixaba
26
Gregore
16
Ronaldo
VI
11
Росси
10
Rodriguinho
I
7
Jose
Elber
9
Gilberto
IV
40
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
3
Leo
Ortiz
4
Лижжер
Морейра
6
Эдимар
Куритиба
25
Рикардо
Риллер
11
Matheus
Jesus
7
Artur
Guimaraes
10
Claudinho
III
38
Morato
27
Alerrandro
Байя
4-2-3-1
Брагантино
4-2-3-1

Ход матча

26'
Jose Ferreira
(Juninho Capixaba)
1:0
49'
 
Рикардо Риллер
56'
Ronaldo VI
 
65'
Saldanha
Gilberto IV
 
67'
 
Робиньо
Artur Guimaraes
68'
 
Bruno Tubarao
Claudinho III
70'
Jadson III
Росси
 
70'
Clayson
Rodriguinho I
 
72'
 
Weverson2
Morato
77'
1:1
Leo Ortiz
82'
Зе Карлос
Juninho Capixaba
 
82'
Alesson Batista
Ronaldo VI
 
88'
 
Weverton3
Силва Адерлан
88'
 
Итало Хосе
Alerrandro
90'
Эрнандо
(Jose Elber)
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jose Ferreira 1 0.5
2. Rodriguinho I 1 (1) 0.5
3. Juninho Capixaba 0 0
Брагантино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Claudinho III 1 0.33
2. Leo Ortiz 1 0.33
3. Alerrandro 1 0.33
4. Artur Guimaraes 0 0

Карточки

Байя
# Игрок      
1. Ronaldo VI 1 0
Брагантино
# Игрок      
1. Рикардо Риллер 3 0
2. Бруно Фабрисио 1 0
3. Matheus Jesus 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байя 0 0 100% (1) 0 0 0
 Брагантино 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: + = -
Байя 1:0 Куритиба Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс Атлетико Алагоиньяс 0:0 Байя Байя 0:1 Сеара
Байя 2:2 Жакуипенсе Сеара 3:1 Байя Жакуипенсе 0:2 Байя Байя 1:0 Конфианка Байя 2:0 Флуминенсе де Фейра Байя 3:1 Ботафого ПБ Атлетико Алагоиньяс 1:0 Байя Байя 4:1 Nautico1 Америка Натал 0:2 Байя Байя 0:0 Doce Mel Байя 1:0 Конфианка Витория 1:2 Байя Насьональ Асунсьон 1:3 Байя Алагоано 0:2 Байя Сеара 2:2 Байя Байя 3:0 Насьональ Асунсьон
Брагантино Последние 20 матчей: + = -
Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Сантос 1:1 Брагантино Брагантино 1:0 Гуарани Асунсьон Брагантино 1:1 Ботафого
Брагантино 0:2 Коринтианс Брагантино 2:0 Ботафого Сан-Паулу 2:3 Брагантино Брагантино 4:0 Агуа-Санта Понте-Прета 1:2 Брагантино Брагантино 2:1 Итуано Санту-Андре 1:0 Брагантино Брагантино 3:0 Оэсте Мирасол 2:0 Брагантино Брагантино 2:1 Палмейрас Новоризонтину 0:0 Брагантино Брагантино 0:1 Интер Лимейра Сантос 0:0 Брагантино Брагантино 2:0 Клуб Регатас Бразил Куритиба 1:0 Брагантино Брагантино 1:1 Крисьюма

Последние игры между собой

Байя: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Брагантино: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Байя 3:2 Брагантино Серия B Брагантино 1:0 Байя Серия B Байя 3:2 Брагантино Серия B Брагантино 2:0 Байя Серия B
Брагантино 2:0 Байя Серия B Байя 1:1 Брагантино Серия B Брагантино 3:0 Байя Серия B Байя 1:1 Брагантино Серия B Брагантино 4:0 Байя Серия B Байя 2:2 Брагантино Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Интернасьональ 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Васко да Гама 2:1 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Атлетико Паранаэнсе 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Байя 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Гремио 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Атлетико Гойяненсе 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Сан-Паулу 1:2 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Спорт Ресифи 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Фламенго 3 1 0 2 1 - 4 3
11. Палмейрас 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Флуминенсе 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
13. Брагантино 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Ботафого Рибейрао 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Гойяс 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Коринтианс 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Сантос 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Сеара 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Форталеза 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Куритиба 3 0 0 3 0 - 3 0
  • Второй тайм
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Эрнандо бьет в цель!
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 88'
    Alerrandro уходит с поля. Итало Хосе выходит вместо него
  • 88'
    Силва Адерлан уходит с поля. Weverton выходит вместо него
  • 82'
    Ronaldo уходит с поля. Alesson Batista выходит вместо него
  • 82'
    Juninho Capixaba уходит с поля. Зе Карлос выходит вместо него
  • Описание гола
    77'
    Г О О О О Л - Leo Ortiz бьет в цель!
  • 72'
    Morato уходит с поля. Weverson выходит вместо него
  • 70'
    Rodriguinho уходит с поля. Clayson выходит вместо него
  • 70'
    Росси уходит с поля. Jadson выходит вместо него
  • 68'
    Claudinho уходит с поля. Bruno Tubarao выходит вместо него
  • 67'
    Artur Guimaraes уходит с поля. Robinho выходит вместо него
  • 65'
    Gilberto уходит с поля. Saldanha выходит вместо него
  • Желтая карточка
    56'
    Ronaldo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    49'
    Рикардо Риллер получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Juninho бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.60 1.25
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