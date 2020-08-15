0:1
28' ГолДе Арраскаэта Джорджиан
34' Желтая карточкаRene Junior
45' Желтая карточкаJonatan Moreira III
55' Желтая карточкаГерсон Сантос
58' Вторая желтая карточкаRene Junior
84
Wilson
III
35
Sabino2
39
Сасе
Иан
30
Robson
IV
19
Jesus
Igor
- Основной состав
-
84 Wilson IIIВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Sabino2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Сасе ИанПолузащитник
-
30 Robson IVНападающий
-
19 Jesus IgorНападающий
- Запасные игроки
-
43 Rafael LimaЗащитник
-
16 НатанаэлЗащитник
- Защитник
-
28 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
89 RuyПолузащитник
-
99 Sassa II
-
-
-
-
88 Kazu
-
33 Arthur
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Joao Lucas2Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Тулер МатеусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
-
36 РамонПолузащитник
-
33 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроНападающий
- Нападающий
-
19 Michael 3
-
Главный тренер: Domenec Torrent
Ход матча
28'
34'
55'
58'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.33
|2.
|Энрике Бруно
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Родолфо Дантас
|2
|0
|2.
|Sassa II
|2
|0
|3.
|Rene Junior
|1
|0
|4.
|Matheus Galdezani
|1
|0
|5.
|Nathan VI
|1
|0
|6.
|Сасе Иан
|1
|0
|7.
|Jonatan Moreira III
|1
|0
|8.
|Wellissol
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|2.
|Алвес Диего
|0
|1
|3.
|Энрике Бруно
|1
|0
|4.
|Педро Гильерме
|1
|0
Предыдущие игры
Куритиба Последние 20 матчей: + = -Байя 1:0 Куритиба Куритиба 0:1 Интернасьональ Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба
Куритиба 2:0 Сианорте Сианорте 2:3 Куритиба Куритиба 2:1 Парана Парана 0:1 Куритиба Куритиба 4:0 Атлетико Паранаэнсе ПСТК 0:1 Куритиба Toledo1 1:1 Куритиба Куритиба 2:0 Сианорте Cascavel CR 3:2 Куритиба Манаус 1:0 Куритиба Куритиба 6:1 КЕ Униао Лондрина ЭК 2:3 Куритиба Куритиба 1:1 Операрио Ферровиарио Парана 0:1 Куритиба Куритиба 1:1 Rio Branco3 Куритиба 2:1 Каскавел
Фламенго Последние 20 матчей: + = -Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго
Флуминенсе 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Вольта Редонда Фламенго 2:0 Боавишта III Бангу 0:3 Фламенго Фламенго 2:1 Португеза РЖ Фламенго 3:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Хуниор 1:2 Фламенго Кабуфриэнсе 1:4 Фламенго Фламенго 3:0 Индепендьенте дель Валле Боавишта III 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 2:2 Фламенго Флуминенсе 2:3 Фламенго Фламенго 2:0 Мадурейра Ресенде 1:3 Фламенго Фламенго 0:1 Флуминенсе
Последние игры между собой
Куритиба: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Фламенго: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Фламенго 0:2 Куритиба Серия A Куритиба 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 3:2 Куритиба Бразилейро Серия А Фламенго 3:0 Куритиба Кубок Бразилии Куритиба 3:0 Фламенго Кубок Бразилии Куритиба 0:1 Фламенго Бразилейро Серия А Куритиба 0:2 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 2:2 Куритиба Бразилейро Серия А Куритиба 3:0 Фламенго Серия A Куритиба 1:3 Фламенго Серия A Куритиба 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Куритиба Серия A Фламенго 3:0 Куритиба Серия A Куритиба 5:0 Фламенго Серия A Фламенго 5:0 Куритиба Серия A Куритиба 1:0 Фламенго Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Атлетико Паранаэнсе
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Атлетико Минейро
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Гремио
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Васко да Гама
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Сан-Паулу
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Байя
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Спорт Ресифи
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Фламенго
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|11.
|Брагантино
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Палмейрас
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ботафого Рибейрао
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Флуминенсе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Коринтианс
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Сеара
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Сантос
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Гойяс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Форталеза
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Куритиба
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0