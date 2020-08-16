  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Куритиба
0:1
Конец матча
Фламенго
0'
0:1
28' Гол
Де Арраскаэта Джорджиан
34' Желтая карточка
Rene Junior
45' Желтая карточка
Jonatan Moreira III
55' Желтая карточка
Герсон Сантос
57' Вторая желтая карточка
Rene Junior
71' Желтая карточка
Энрике Бруно
74' Желтая карточка
Nathan VI
87' Желтая карточка
Диего Рибас
90' Желтая карточка
Ruy
90' Желтая карточка
Родолфо Дантас
90'+5
84
Wilson
III
2
Jonatan
Moreira
III
4
Родолфо
Гайото
35
Sabino2
6
William
Matheus1
20
Matheus
Galdezani
8
Rene
Junior
5
Nathan
VI
39
Сасе
Иан
30
Robson
IV
19
Jesus
Igor
37
Дутра
Сезар
Бернардо
30
Joao
Lucas2
3
Кайо
Родриго
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
8
Герсон
Сантос
5
Виллиан
Арао
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Энрике
Бруно
9
Габриэл
Барбоза
Куритиба
4-4-2
Фламенго
4-2-3-1

Ход матча

28'
0:1
Де Арраскаэта Джорджиан
(Энрике Бруно)
34'
Rene Junior
 
45'
Jonatan Moreira III
 
55'
 
Герсон Сантос
57'
Rene Junior
 
62'
Sassa II
Robson IV
 
62'
Неилтон Мейра
Сасе Иан
 
69'
Matheus Bueno
Jesus Igor
 
70'
 
Педро Гильерме
Энрике Бруно
71'
 
Энрике Бруно
74'
Nathan VI
 
79'
 
Диего Рибас
Габриэл Барбоза
81'
Ruy
Nathan VI
 
87'
 
Диего Рибас
90'
Ruy
 
90'
Родолфо Дантас
 

Бомбардиры внутри турнира

Куритиба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.33
2. Энрике Бруно 0 0

Карточки

Куритиба
# Игрок      
1. Родолфо Дантас 3 0
2. Rene Junior 1 1
3. Sassa II 2 0
4. Nathan VI 2 0
5. Ruy 1 0
6. Matheus Galdezani 1 0
7. Сасе Иан 1 0
8. Jonatan Moreira III 1 0
9. Wellissol 1 0
Фламенго
# Игрок      
1. Рафинья Марсио 2 0
2. Энрике Бруно 2 0
3. Алвес Диего 0 1
4. Диего Рибас 1 0
5. Герсон Сантос 1 0
6. Педро Гильерме 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Куритиба 0 0 0 0 0 0
 Фламенго 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Куритиба Последние 20 матчей: + = -
Байя 1:0 Куритиба Куритиба 0:1 Интернасьональ Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба
Куритиба 2:0 Сианорте Сианорте 2:3 Куритиба Куритиба 2:1 Парана Парана 0:1 Куритиба Куритиба 4:0 Атлетико Паранаэнсе ПСТК 0:1 Куритиба Toledo1 1:1 Куритиба Куритиба 2:0 Сианорте Cascavel CR 3:2 Куритиба Манаус 1:0 Куритиба Куритиба 6:1 КЕ Униао Лондрина ЭК 2:3 Куритиба Куритиба 1:1 Операрио Ферровиарио Парана 0:1 Куритиба Куритиба 1:1 Rio Branco3 Куритиба 2:1 Каскавел
Фламенго Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго
Флуминенсе 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Вольта Редонда Фламенго 2:0 Боавишта III Бангу 0:3 Фламенго Фламенго 2:1 Португеза РЖ Фламенго 3:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Хуниор 1:2 Фламенго Кабуфриэнсе 1:4 Фламенго Фламенго 3:0 Индепендьенте дель Валле Боавишта III 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 2:2 Фламенго Флуминенсе 2:3 Фламенго Фламенго 2:0 Мадурейра Ресенде 1:3 Фламенго Фламенго 0:1 Флуминенсе

Последние игры между собой

Куритиба: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Фламенго: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Куритиба 1:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Куритиба Серия A Фламенго 2:2 Куритиба Серия A Куритиба 0:2 Фламенго Серия A
Фламенго 0:2 Куритиба Серия A Куритиба 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 3:2 Куритиба Бразилейро Серия А Фламенго 3:0 Куритиба Кубок Бразилии Куритиба 3:0 Фламенго Кубок Бразилии Куритиба 0:1 Фламенго Бразилейро Серия А Куритиба 0:2 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 2:2 Куритиба Бразилейро Серия А Куритиба 3:0 Фламенго Серия A Куритиба 1:3 Фламенго Серия A Куритиба 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Куритиба Серия A Фламенго 3:0 Куритиба Серия A Куритиба 5:0 Фламенго Серия A Фламенго 5:0 Куритиба Серия A Куритиба 1:0 Фламенго Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Атлетико Паранаэнсе 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Атлетико Минейро 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Гремио 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Атлетико Гойяненсе 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Васко да Гама 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Сан-Паулу 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Байя 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Спорт Ресифи 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Фламенго 3 1 0 2 1 - 4 3
11. Палмейрас 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Брагантино 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Ботафого Рибейрао 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Флуминенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Гойяс 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Коринтианс 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Сеара 2 0 1 1 3 - 4 1
18. Сантос 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Форталеза 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Куритиба 3 0 0 3 0 - 3 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Jonathan получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Rene Junior получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Де Арраскаэта Джорджиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Основное времяПервый таймВторой тайм
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5.55 1.12
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
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