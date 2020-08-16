Флуминенсе
0:0
Первый тайм: 11'
Интернасьональ
21
Igor
Juliao
33
Huan
Nino2
22
Douglas
XV
99
Evanilson
19
Rodrigo
I
16
Moises
VII
35
Jose
Gabriel
88
Patrick
I
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Douglas XVПолузащитник
- Нападающий
-
99 EvanilsonНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 ЭдилсонЗащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
34 Энрике ЛуисПолузащитник
-
35 АндреНападающий
-
20 Yago I
-
-
-
31 Calegari
-
-
26 Digao II
-
Главный тренер: Odair Hellmann
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Rodrigo IЗащитник
-
16 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
-
35 Jose GabrielПолузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Yuri Alberto
-
25 Jussa
-
-
30 Джонни
-
-
-
31 Peglow
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Evanilson
|1
|0.5
|2.
|Marcos Paulo2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Герреро Паоло
|2
|1
|2.
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.5
|3.
|Galhardo Thiago
|0
|0
|4.
|Саравия Ренсо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон Силва
|1
|0
|2.
|Igor Juliao
|1
|0
|3.
|Fred II
|1
|0
|4.
|Yuri Oliveira Lima
|1
|0
|5.
|Michel Araujo
|1
|0
|6.
|Evanilson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0
|2.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|3.
|Куэста Виктор
|1
|0
|4.
|Moises VII
|1
|0
|5.
|Bruno Fuchs
|1
|0
|6.
|Bruno Praxedes
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Флуминенсе
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Интернасьональ
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Флуминенсе Последние 20 матчей: + = -Флуминенсе 1:1 Палмейрас Гремио 1:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао
Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Macau2 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:3 Вольта Редонда Васко да Гама 0:2 Флуминенсе Фигейренсе 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 4:0 Ресенде Флуминенсе 2:0 Ботафого ПБ Флуминенсе 5:1 Мадурейра Мото Клуб 2:4 Флуминенсе Унион Ла-Калера 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 2:3 Фламенго Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 1:1 Унион Ла-Калера
Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -Интернасьональ 2:0 Сантос Куритиба 0:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves
Интернасьональ 2:0 Айморе Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Sao Jose dos Campos1 1:4 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Бразил де Пелотас Интернасьональ 3:0 Universidad Catolica1 Кахиас 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Депортес Толима Депортес Толима 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Интернасьональ 2:0 Универсидад де Чили Интернасьональ 2:0 Нову-Амбургу Универсидад де Чили 0:0 Интернасьональ Ypiranga PE2 0:0 Интернасьональ Сан-Луиз 3:4 Интернасьональ
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Интернасьональ: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Интернасьональ 1:0 Флуминенсе Копа Суль-Минас-Рио Флуминенсе 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:2 Интернасьональ Копа Суль-Минас-Рио Флуминенсе 0:1 Интернасьональ Товарищеские матчи Флуминенсе 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Флуминенсе Серия A Интернасьональ 2:1 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 2:3 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:1 Флуминенсе Серия A Интернасьональ 0:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Международные матчи (клубы) Интернасьональ 0:0 Флуминенсе Международные матчи (клубы) Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Интернасьональ
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Васко да Гама
|2:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Байя
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Гремио
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Сан-Паулу
|1:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Спорт Ресифи
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Фламенго
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|11.
|Палмейрас
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Флуминенсе
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|13.
|Брагантино
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Ботафого Рибейрао
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Гойяс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Коринтианс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Сантос
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Сеара
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|Форталеза
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Куритиба
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0