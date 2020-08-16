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  2. Матчи
  3. Бразилия
Флуминенсе
0:0
Первый тайм: 11'
Интернасьональ
0' 11'
27
Муриэл
Беккер
21
Igor
Juliao
4
Luccas
Claro
33
Huan
Nino2
6
Эжидио
Перейра
15
Michel
Araujo
5
Yuri
Oliveira
Lima
22
Douglas
XV
77
Нене
Андерсон
99
Evanilson
11
Marcos
Paulo2
12
Marcelo
Lomba
26
Саравия
Ренсо
15
Куэста
Виктор
19
Rodrigo
I
16
Moises
VII
8
Эденилсон
дос
Сантос
35
Jose
Gabriel
88
Patrick
I
21
Бошилья
Габриэл
17
Galhardo
Thiago
9
Герреро
Паоло
Флуминенсе
4-3-3
Интернасьональ
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Evanilson 1 0.5
2. Marcos Paulo2 0 0
Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Герреро Паоло 2 1
2. Эденилсон дос Сантос 1 0.5
3. Galhardo Thiago 0 0
4. Саравия Ренсо 0 0

Карточки

Флуминенсе
# Игрок      
1. Веллингтон Силва 1 0
2. Igor Juliao 1 0
3. Fred II 1 0
4. Yuri Oliveira Lima 1 0
5. Michel Araujo 1 0
6. Evanilson 1 0
Интернасьональ
# Игрок      
1. Эденилсон дос Сантос 1 0
2. Саравия Ренсо 1 0
3. Куэста Виктор 1 0
4. Moises VII 1 0
5. Bruno Fuchs 1 0
6. Bruno Praxedes 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Флуминенсе 0 0 100% (1) 0 0 0
 Интернасьональ 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Флуминенсе Последние 20 матчей: + = -
Флуминенсе 1:1 Палмейрас Гремио 1:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао
Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Macau2 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:3 Вольта Редонда Васко да Гама 0:2 Флуминенсе Фигейренсе 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 4:0 Ресенде Флуминенсе 2:0 Ботафого ПБ Флуминенсе 5:1 Мадурейра Мото Клуб 2:4 Флуминенсе Унион Ла-Калера 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 2:3 Фламенго Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 1:1 Унион Ла-Калера
Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -
Интернасьональ 2:0 Сантос Куритиба 0:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves
Интернасьональ 2:0 Айморе Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Sao Jose dos Campos1 1:4 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Бразил де Пелотас Интернасьональ 3:0 Universidad Catolica1 Кахиас 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Депортес Толима Депортес Толима 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Интернасьональ 2:0 Универсидад де Чили Интернасьональ 2:0 Нову-Амбургу Универсидад де Чили 0:0 Интернасьональ Ypiranga PE2 0:0 Интернасьональ Сан-Луиз 3:4 Интернасьональ

Последние игры между собой

Флуминенсе: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Интернасьональ: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Интернасьональ 2:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:3 Интернасьональ Серия A
Интернасьональ 1:0 Флуминенсе Копа Суль-Минас-Рио Флуминенсе 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:2 Интернасьональ Копа Суль-Минас-Рио Флуминенсе 0:1 Интернасьональ Товарищеские матчи Флуминенсе 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Флуминенсе Серия A Интернасьональ 2:1 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 2:3 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:1 Флуминенсе Серия A Интернасьональ 0:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Международные матчи (клубы) Интернасьональ 0:0 Флуминенсе Международные матчи (клубы) Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Интернасьональ 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Васко да Гама 2:1 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Атлетико Паранаэнсе 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Байя 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Гремио 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Атлетико Гойяненсе 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Сан-Паулу 1:2 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Спорт Ресифи 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Фламенго 3 1 0 2 1 - 4 3
11. Палмейрас 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Флуминенсе 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
13. Брагантино 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Ботафого Рибейрао 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Гойяс 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Коринтианс 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Сантос 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Сеара 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Форталеза 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Куритиба 3 0 0 3 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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