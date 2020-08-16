  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Флуминенсе
2:1
Конец матча
Интернасьональ
0'
23' Желтая карточка
Douglas XV
0:1
28' Гол
Герреро Паоло
1:1
39' Пенальти
Нене Андерсон
47' Желтая карточка
Huan Nino2
57' Желтая карточка
Бошилья Габриэл
2:1
77' Пенальти
Нене Андерсон
86' Желтая карточка
Саравия Ренсо
90'+7
27
Муриэл
Беккер
21
Igor
Juliao
4
Luccas
Claro
33
Huan
Nino2
6
Эжидио
Перейра
15
Michel
Araujo
5
Yuri
Oliveira
Lima
22
Douglas
XV
77
Нене
Андерсон
99
Evanilson
11
Marcos
Paulo2
12
Marcelo
Lomba
26
Саравия
Ренсо
15
Куэста
Виктор
19
Rodrigo
I
16
Moises
VII
8
Эденилсон
дос
Сантос
35
Jose
Gabriel
88
Patrick
I
21
Бошилья
Габриэл
17
Galhardo
Thiago
9
Герреро
Паоло
Флуминенсе
4-3-3
Интернасьональ
4-3-1-2

Ход матча

23'
Douglas XV
 
28'
0:1
Герреро Паоло
(Rodrigo I)
39'
Нене Андерсон
1:1
47'
Huan Nino2
 
57'
 
Бошилья Габриэл
66'
 
Marcos Guilherme
Бошилья Габриэл
67'
 
William Pottker
Герреро Паоло
73'
Энрике Луис
Marcos Paulo2
 
73'
Веллингтон Силва
Michel Araujo
 
76'
 
Мусто Дамиан
Rodrigo I
77'
 
Peglow
Galhardo Thiago
77'
Нене Андерсон
2:1
83'
 
Yuri Alberto
Patrick I
83'
Гансо Пауло
Нене Андерсон
 
86'
 
Саравия Ренсо
89'
Yago I
Evanilson
 

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нене Андерсон 2 (2) 0.67
2. Evanilson 1 0.33
3. Marcos Paulo2 0 0
Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Герреро Паоло 3 1
2. Эденилсон дос Сантос 1 0.33
3. Galhardo Thiago 0 0
4. Саравия Ренсо 0 0
5. Rodrigo I 0 0

Карточки

Флуминенсе
# Игрок      
1. Веллингтон Силва 1 0
2. Igor Juliao 1 0
3. Douglas XV 1 0
4. Fred II 1 0
5. Yuri Oliveira Lima 1 0
6. Michel Araujo 1 0
7. Evanilson 1 0
8. Huan Nino2 1 0
Интернасьональ
# Игрок      
1. Саравия Ренсо 2 0
2. Эденилсон дос Сантос 1 0
3. Бошилья Габриэл 1 0
4. Куэста Виктор 1 0
5. Moises VII 1 0
6. Bruno Fuchs 1 0
7. Bruno Praxedes 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Флуминенсе 0 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1)
 Интернасьональ 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Флуминенсе Последние 20 матчей: + = -
Флуминенсе 1:1 Палмейрас Гремио 1:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао
Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Macau2 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:3 Вольта Редонда Васко да Гама 0:2 Флуминенсе Фигейренсе 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 4:0 Ресенде Флуминенсе 2:0 Ботафого ПБ Флуминенсе 5:1 Мадурейра Мото Клуб 2:4 Флуминенсе Унион Ла-Калера 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 2:3 Фламенго Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 1:1 Унион Ла-Калера
Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -
Интернасьональ 2:0 Сантос Куритиба 0:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves
Интернасьональ 2:0 Айморе Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Sao Jose dos Campos1 1:4 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Бразил де Пелотас Интернасьональ 3:0 Universidad Catolica1 Кахиас 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Депортес Толима Депортес Толима 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Интернасьональ 2:0 Универсидад де Чили Интернасьональ 2:0 Нову-Амбургу Универсидад де Чили 0:0 Интернасьональ Ypiranga PE2 0:0 Интернасьональ Сан-Луиз 3:4 Интернасьональ

Последние игры между собой

Флуминенсе: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Интернасьональ: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Интернасьональ 2:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:3 Интернасьональ Серия A
Интернасьональ 1:0 Флуминенсе Копа Суль-Минас-Рио Флуминенсе 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:2 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:2 Интернасьональ Копа Суль-Минас-Рио Флуминенсе 0:1 Интернасьональ Товарищеские матчи Флуминенсе 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Флуминенсе Серия A Интернасьональ 2:1 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 2:3 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:1 Флуминенсе Серия A Интернасьональ 0:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Международные матчи (клубы) Интернасьональ 0:0 Флуминенсе Международные матчи (клубы) Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Атлетико Паранаэнсе 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Атлетико Гойяненсе 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Васко да Гама 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Байя 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Интернасьональ 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Гремио 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Флуминенсе 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Сан-Паулу 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Спорт Ресифи 0:1 3 1 0 2 3 - 5 3
11. Фламенго 3 1 0 2 1 - 4 3
12. Палмейрас 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Ботафого Рибейрао 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Брагантино 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Сантос 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Гойяс 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Коринтианс 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Сеара 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Форталеза 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
20. Куритиба 3 0 0 3 0 - 3 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Нене Андерсон из команды Флуминенсе забивает с точки!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Герреро Паоло бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Dodi получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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