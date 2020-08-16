Атлетико Минейро
0:0
Первый тайм: 7'
Сеара
3' Желтая карточкаWilliam Oliveira III
32
Рафаэл
Пирес
2
Guga3
20
Hyoran
8
Jair
II
21
Alan
Franco2
29
Аллан
Соуза
11
Keno
38
Marrony
- Основной состав
-
32 Рафаэл ПиресВратарь
-
2 Guga3Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
21 Alan Franco2Полузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoНападающий
-
38 MarronyНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloПолузащитник
-
-
26 Calebe
-
-
-
-
-
17 Bruno Silva3
-
27 Leo Sena
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Samuel VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Собис РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
37 RickПолузащитник
-
30 BergsonНападающий
- Нападающий
-
-
86 Eduardo VI
-
39 Wescley V
-
14 Alyson1
-
-
40 Vitor Jacare
-
Главный тренер: Guto Ferreira
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Hyoran
|2
|0.67
|2.
|Натан Аллан
|1
|0.33
|3.
|Арана Гильерме
|0
|0
|4.
|Guga3
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клебер Франсиско
|2
|0.67
|2.
|Vitor Jacare
|1
|0.33
|3.
|Leandro Carvalho
|0
|0
|4.
|Fernando Sobral
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|2.
|Аллан Соуза
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Leandro Carvalho
|1
|0
|2.
|Прасс Фернандо
|1
|0
|3.
|Fabinho VIII
|1
|0
|4.
|Luiz Otavio II
|1
|0
|5.
|Samuel VII
|1
|0
|6.
|William Oliveira III
|1
|0
|7.
|Fernando Sobral
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|Сеара
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: + = -Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро
Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Боа Эспорте Клуб 1:1 Атлетико Минейро Афогадос Ингазейра 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Атлетико Минейро 1:2 Калденсе Кампиненсе 0:0 Атлетико Минейро УРТ 0:1 Атлетико Минейро Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Томбенсе Coimbra 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Tupynambas Уберландия 0:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 2:1 Атлетико Минейро
Сеара Последние 20 матчей: + = -Сеара 1:1 Гремио Спорт Ресифи 3:2 Сеара Байя 0:1 Сеара Сеара 3:1 Байя
Форталеза 0:1 Сеара Сеара 1:0 Витория Клуб Регатас Бразил 1:2 Сеара Сеара 1:0 Ферровиарио Сеара 1:2 Форталеза Barbalha 0:5 Сеара Сеара 2:1 Спорт Ресифи Сеара 1:0 Витория Atletico Cearense 0:1 Сеара Ривер 0:4 Сеара Сеара 0:0 Гуарани Собрал Сеара 2:2 Ботафого ПБ Сеара 1:0 Caucaia EC Оэсте 1:1 Сеара Сеара 2:2 Байя Эй-Би-Си 0:0 Сеара
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Сеара: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Интернасьональ
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Гремио
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Васко да Гама
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Сан-Паулу
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Байя
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Спорт Ресифи
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Фламенго
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|11.
|Палмейрас
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Брагантино
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Сеара
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Ботафого Рибейрао
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Флуминенсе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Гойяс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Коринтианс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Сантос
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Форталеза
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Куритиба
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0