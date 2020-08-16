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  3. Бразилия
Атлетико Минейро
0:0
Первый тайм: 7'
Сеара
0'
3' Желтая карточка
William Oliveira III
7'
32
Рафаэл
Пирес
2
Guga3
3
Алонсо
Хуниор
4
Ревер
Умберто
20
Hyoran
8
Jair
II
21
Alan
Franco2
29
Аллан
Соуза
70
Саварино
Джефферсон
11
Keno
38
Marrony
1
Прасс
Фернандо
22
Samuel
VII
15
Габриэл
Барбоза
13
Luiz
Otavio
II
6
Bruno
Pacheco
III
5
William
Oliveira
III
19
Fabinho
VIII
7
Galiano
da
Costa
Mateus
III
88
Fernando
Sobral
45
Vinicius
Lima
11
Собис
Рафаэл
Атлетико Минейро
3-5-2
Сеара
4-2-3-1

Ход матча

3'
 
William Oliveira III

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Hyoran 2 0.67
2. Натан Аллан 1 0.33
3. Арана Гильерме 0 0
4. Guga3 0 0
Сеара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клебер Франсиско 2 0.67
2. Vitor Jacare 1 0.33
3. Leandro Carvalho 0 0
4. Fernando Sobral 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Gabriel Paulista XVI 1 0
2. Аллан Соуза 1 0
Сеара
# Игрок      
1. Leandro Carvalho 1 0
2. Прасс Фернандо 1 0
3. Fabinho VIII 1 0
4. Luiz Otavio II 1 0
5. Samuel VII 1 0
6. William Oliveira III 1 0
7. Fernando Sobral 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Минейро 0 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0
 Сеара 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро
Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Боа Эспорте Клуб 1:1 Атлетико Минейро Афогадос Ингазейра 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Атлетико Минейро 1:2 Калденсе Кампиненсе 0:0 Атлетико Минейро УРТ 0:1 Атлетико Минейро Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Томбенсе Coimbra 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Tupynambas Уберландия 0:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 2:1 Атлетико Минейро
Сеара Последние 20 матчей: + = -
Сеара 1:1 Гремио Спорт Ресифи 3:2 Сеара Байя 0:1 Сеара Сеара 3:1 Байя
Форталеза 0:1 Сеара Сеара 1:0 Витория Клуб Регатас Бразил 1:2 Сеара Сеара 1:0 Ферровиарио Сеара 1:2 Форталеза Barbalha 0:5 Сеара Сеара 2:1 Спорт Ресифи Сеара 1:0 Витория Atletico Cearense 0:1 Сеара Ривер 0:4 Сеара Сеара 0:0 Гуарани Собрал Сеара 2:2 Ботафого ПБ Сеара 1:0 Caucaia EC Оэсте 1:1 Сеара Сеара 2:2 Байя Эй-Би-Си 0:0 Сеара

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Сеара: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Атлетико Минейро 2:1 Сеара Серия A Сеара 1:2 Атлетико Минейро Серия A Сеара 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Сеара Серия A
Атлетико Минейро 1:1 Сеара Серия A Сеара 3:0 Атлетико Минейро Серия A Сеара 0:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Сеара Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Интернасьональ 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Атлетико Паранаэнсе 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Гремио 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Атлетико Гойяненсе 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Васко да Гама 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Сан-Паулу 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Байя 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Спорт Ресифи 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Фламенго 3 1 0 2 1 - 4 3
11. Палмейрас 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Брагантино 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Сеара 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Ботафого Рибейрао 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Флуминенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Гойяс 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Коринтианс 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Сантос 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Форталеза 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Куритиба 3 0 0 3 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    3'
    William Oliveira получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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1.49 3.80 7.30

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Основное времяПервый таймВторой тайм
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2.01 1.75
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
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