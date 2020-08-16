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  3. Бразилия
Форталеза
0:0
Первый тайм: 14'
Ботафого Рибейрао
0' 14'
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
3
Juan
Quintero
II
25
Paulo
III
6
Carlinho
15
Фелипе
5
Juninho
V
20
Romarinho3
17
David
VI
11
Osvaldo
19
Carius
Edson
1
Roberto
Fernandes1
2
Federico
Barrandeguy
14
Marcelo
Conceicao
3
Кану
Рубенилсон
6
Луис
Виктор
4
Хонда
Кейсуке
8
Caio
Alexandre
11
Guilherme
Santos
10
Назарио
Бруно
7
Luis
Henrique
9
Nascimento
Leite
Matheus3
Форталеза
4-2-3-1
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nascimento Leite Matheus3 1 0.5
2. Guilherme Santos 0 0

Карточки

Форталеза
# Игрок      
1. Juan Quintero II 0 1
2. Osvaldo 1 0
3. Juninho V 1 0
4. Paulo III 1 0
5. Жаксон 1 0
6. Фелипе 1 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Nascimento Leite Matheus3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Форталеза 0 0 0 0 0 0
 Ботафого Рибейрао 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Форталеза Последние 20 матчей: + = -
Сан-Паулу 1:0 Форталеза Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сеара Форталеза 0:0 Спорт Ресифи
Форталеза 3:1 Америка Натал Форталеза 1:0 Гуарани Собрал Сеара 1:2 Форталеза Гуарани Собрал 0:5 Форталеза Nautico1 0:3 Форталеза Валледупар 0:1 Форталеза Форталеза 3:0 Pacajus SC Форталеза 1:0 Барранкилья Форталеза 1:0 Алагоано Форталеза 0:1 Орсомарсо Ферровиарио 1:0 Форталеза Форталеза 4:2 Barbalha ФК Атлетико 0:0 Форталеза Форталеза 2:1 Индепендьенте Форталеза 2:3 Кортулуа Конфианка 2:0 Форталеза
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: + = -
Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао
Португеза РЖ 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 6:2 Кабуфриэнсе Ботафого Рибейрао 1:1 Бангу Ботафого Рибейрао 1:0 Парана Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Боавишта III Nautico1 1:1 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао Кахиас 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:1 Ресенде Ботафого Рибейрао 3:1 Macau2 Мадурейра 2:0 Ботафого Рибейрао Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Сеара Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао

Последние игры между собой

Форталеза: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Ботафого Рибейрао: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Форталеза 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:0 Форталеза Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии
Ботафого Рибейрао 0:1 Форталеза Кубок Северо-Востока Форталеза 2:1 Ботафого Рибейрао Кубок Северо-Востока
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Атлетико Гойяненсе 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Васко да Гама 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Атлетико Паранаэнсе 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Байя 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Интернасьональ 1:2 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Гремио 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Флуминенсе 2:1 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Сан-Паулу 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Спорт Ресифи 0:1 3 1 0 2 3 - 5 3
11. Фламенго 3 1 0 2 1 - 4 3
12. Палмейрас 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Ботафого Рибейрао 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Брагантино 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Гойяс 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Коринтианс 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Сантос 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Сеара 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Форталеза 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
20. Куритиба 3 0 0 3 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Победитель

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2.01 3.15 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
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