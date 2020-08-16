Форталеза
0:0
Первый тайм: 14'
Ботафого Рибейрао
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
25
Paulo
III
6
Carlinho
15
Фелипе
20
Romarinho3
17
David
VI
11
Osvaldo
19
Carius
Edson
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
13 Gabriel DiasЗащитник
- Защитник
-
25 Paulo IIIЗащитник
-
6 CarlinhoЗащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Romarinho3Полузащитник
-
17 David VIПолузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
-
19 Carius EdsonНападающий
- Запасные игроки
-
26 ЖаксонЗащитник
-
30 Bruno MeloЗащитник
-
31 MadsonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
57 Yuri Cesar
-
2 Tinga I
-
-
-
23 Max Walef
-
-
29 Tiago Orobo
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
16 Danilo IV
-
-
15 Ruan1
-
-
-
19 Rhuan Castro
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|1
|0.5
|2.
|Guilherme Santos
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ботафого Рибейрао
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Форталеза Последние 20 матчей: + = -Сан-Паулу 1:0 Форталеза Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сеара Форталеза 0:0 Спорт Ресифи
Форталеза 3:1 Америка Натал Форталеза 1:0 Гуарани Собрал Сеара 1:2 Форталеза Гуарани Собрал 0:5 Форталеза Nautico1 0:3 Форталеза Валледупар 0:1 Форталеза Форталеза 3:0 Pacajus SC Форталеза 1:0 Барранкилья Форталеза 1:0 Алагоано Форталеза 0:1 Орсомарсо Ферровиарио 1:0 Форталеза Форталеза 4:2 Barbalha ФК Атлетико 0:0 Форталеза Форталеза 2:1 Индепендьенте Форталеза 2:3 Кортулуа Конфианка 2:0 Форталеза
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: + = -Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао
Португеза РЖ 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 6:2 Кабуфриэнсе Ботафого Рибейрао 1:1 Бангу Ботафого Рибейрао 1:0 Парана Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Боавишта III Nautico1 1:1 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао Кахиас 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:1 Ресенде Ботафого Рибейрао 3:1 Macau2 Мадурейра 2:0 Ботафого Рибейрао Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Сеара Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао
Последние игры между собой
Форталеза: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Ботафого Рибейрао: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Васко да Гама
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Байя
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Интернасьональ
|1:2
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Гремио
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Флуминенсе
|2:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Сан-Паулу
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Спорт Ресифи
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Фламенго
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|12.
|Палмейрас
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Брагантино
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Гойяс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Коринтианс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Сантос
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Сеара
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|Форталеза
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|20.
|Куритиба
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0