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  3. Бразилия
Атлетико Гойяненсе
1:0
Первый тайм: 44'
Спорт Ресифи
0'
1:0
13' Гол
Luis Pereira III
44'
1
Jean
V
2
Dudu
V1
3
Eder
2
4
Gilvan
6
Nicolas
Vichiatto
8
Marlon
Freitas
5
Edson
III
7
Henrique
Souza
Ewerthon
III
10
Luis
Pereira
III
11
Gustavo
V
9
Юри
1
Mailson2
2
Patric
II
6
Iago
Maidana
34
Adryelson
12
Sander
18
Betinho2
8
Виллиан
Фариас
16
Jonathan
David
Gomez
19
Elton
V
33
Marquinhos2
95
Венуто
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1
Спорт Ресифи
4-3-3

Ход матча

13'
Luis Pereira III
(Gustavo V)
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Luis Pereira III 2 1
2. Gustavo V 1 0.5
3. Юри 1 0.5
4. Edson III 0 0
Спорт Ресифи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Elton V 2 (1) 0.67
2. Jonathan David Gomez 1 0.33
3. Patric II 0 0

Карточки

Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. Edson III 1 0
Спорт Ресифи
# Игрок      
1. Ronaldo III 0 1
2. Hernane 1 0
3. Виллиан Фариас 1 0
4. Elton V 1 0
5. Adryelson 1 0
6. Marquinhos2 1 0
7. Rafael Luiz 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Гойяненсе 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0
 Спорт Ресифи 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис Атлетико Гойяненсе 2:0 Sao Jose dos Campos1
Гояния 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Santa Cruz PE1 Атлетико Гойяненсе 5:0 Jaragua Анаполис 0:0 Атлетико Гойяненсе КРАК 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Униан Рондонополис 0:1 Атлетико Гойяненсе Jaragua 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 5:1 Анаполис Атлетико Гойяненсе 5:0 Гояния Гремио Анаполис 0:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Спорт Ресифи Бразил де Пелотас 2:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:0 Парана Оэсте 0:4 Атлетико Гойяненсе Клуб Регатас Бразил 2:1 Атлетико Гойяненсе
Спорт Ресифи Последние 20 матчей: + = -
Васко да Гама 2:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 3:2 Сеара Спорт Ресифи 5:0 Petrolina Sfc Decisao 0:3 Спорт Ресифи
Спорт Ресифи 1:0 Витория Табокас Форталеза 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:1 Конфианка Спорт Ресифи 1:2 Santa Cruz PE1 Сеара 2:1 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Santa Cruz PE1 Petrolina Sfc 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 4:0 Афогадос Ингазейра Сальгиеро 2:1 Спорт Ресифи Америка Натал 1:1 Спорт Ресифи Nautico1 2:0 Спорт Ресифи Бруске 2:1 Спорт Ресифи Decisao 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 2:2 Императриз Спорт Ресифи 1:1 Retro FC Спорт Ресифи 1:1 Витория

Последние игры между собой

Атлетико Гойяненсе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Спорт Ресифи: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Атлетико Гойяненсе 0:0 Спорт Ресифи Серия B Спорт Ресифи 1:1 Атлетико Гойяненсе Серия B Атлетико Гойяненсе 2:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 4:0 Атлетико Гойяненсе Серия A
Атлетико Гойяненсе 2:1 Спорт Ресифи Бразильская серия Б Спорт Ресифи 3:2 Атлетико Гойяненсе Бразильская серия Б Атлетико Гойяненсе 0:1 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 0:0 Атлетико Гойяненсе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Атлетико Гойяненсе 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Васко да Гама 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Атлетико Паранаэнсе 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Байя 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Интернасьональ 1:2 3 2 0 1 4 - 2 6
7. Гремио 3 1 2 0 2 - 1 5
8. Флуминенсе 2:1 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Сан-Паулу 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Спорт Ресифи 0:1 3 1 0 2 3 - 5 3
11. Фламенго 3 1 0 2 1 - 4 3
12. Палмейрас 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Ботафого Рибейрао 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Брагантино 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Гойяс 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Коринтианс 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Сантос 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Сеара 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Форталеза 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
20. Куритиба 3 0 0 3 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Jorginho бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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1.33 4.20 10.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.77
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
4.40 1.21
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