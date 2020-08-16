Атлетико Гойяненсе
1:0
Первый тайм: 44'
Спорт Ресифи
1:0
13' ГолLuis Pereira III
1
Jean
V
2
Dudu
V1
3
Eder
2
4
Gilvan
11
Gustavo
V
9
Юри
1
Mailson2
34
Adryelson
12
Sander
18
Betinho2
19
Elton
V
33
Marquinhos2
95
Венуто
- Основной состав
-
1 Jean VВратарь
-
2 Dudu V1Защитник
-
3 Eder 2Защитник
-
4 GilvanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gustavo VПолузащитник
-
9 ЮриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Маркес ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 João Victor6
-
13 Moacir II
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
- Основной состав
-
1 Mailson2Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
-
12 SanderЗащитник
-
18 Betinho2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Elton VНападающий
-
33 Marquinhos2Нападающий
-
95 ВенутоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Luan PolliВратарь
-
44 Чико ФлоресЗащитник
- Защитник
-
10 Мугни ЛукасПолузащитник
-
9 HernaneНападающий
-
41 Rafael Luiz
-
-
-
77 Marcao VI
-
-
Главный тренер: Daniel Paulista
Ход матча
13'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Luis Pereira III
|2
|1
|2.
|Gustavo V
|1
|0.5
|3.
|Юри
|1
|0.5
|4.
|Edson III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Elton V
|2 (1)
|0.67
|2.
|Jonathan David Gomez
|1
|0.33
|3.
|Patric II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Edson III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ronaldo III
|0
|1
|2.
|Hernane
|1
|0
|3.
|Виллиан Фариас
|1
|0
|4.
|Elton V
|1
|0
|5.
|Adryelson
|1
|0
|6.
|Marquinhos2
|1
|0
|7.
|Rafael Luiz
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Гойяненсе
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|Спорт Ресифи
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: + = -Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис Атлетико Гойяненсе 2:0 Sao Jose dos Campos1
Гояния 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Santa Cruz PE1 Атлетико Гойяненсе 5:0 Jaragua Анаполис 0:0 Атлетико Гойяненсе КРАК 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Униан Рондонополис 0:1 Атлетико Гойяненсе Jaragua 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 5:1 Анаполис Атлетико Гойяненсе 5:0 Гояния Гремио Анаполис 0:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Спорт Ресифи Бразил де Пелотас 2:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:0 Парана Оэсте 0:4 Атлетико Гойяненсе Клуб Регатас Бразил 2:1 Атлетико Гойяненсе
Спорт Ресифи Последние 20 матчей: + = -Васко да Гама 2:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 3:2 Сеара Спорт Ресифи 5:0 Petrolina Sfc Decisao 0:3 Спорт Ресифи
Спорт Ресифи 1:0 Витория Табокас Форталеза 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:1 Конфианка Спорт Ресифи 1:2 Santa Cruz PE1 Сеара 2:1 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Santa Cruz PE1 Petrolina Sfc 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 4:0 Афогадос Ингазейра Сальгиеро 2:1 Спорт Ресифи Америка Натал 1:1 Спорт Ресифи Nautico1 2:0 Спорт Ресифи Бруске 2:1 Спорт Ресифи Decisao 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 2:2 Императриз Спорт Ресифи 1:1 Retro FC Спорт Ресифи 1:1 Витория
Последние игры между собой
Атлетико Гойяненсе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Спорт Ресифи: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Васко да Гама
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Байя
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Интернасьональ
|1:2
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Гремио
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Флуминенсе
|2:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Сан-Паулу
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Спорт Ресифи
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Фламенго
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|12.
|Палмейрас
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Брагантино
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Гойяс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Коринтианс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Сантос
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Сеара
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|Форталеза
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|20.
|Куритиба
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0