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  3. Бразилия
Атлетико Гойяненсе
1:1
Конец матча
Спорт Ресифи
0'
1:0
13' Гол
Luis Pereira III
48' Желтая карточка
Виллиан Фариас
63' Желтая карточка
Dudu V1
64' Вторая желтая карточка
Dudu V1
66' Желтая карточка
Ricardinho IV
1:1
90' Гол
Iago Maidana
90'+11
1
Jean
V
2
Dudu
V1
3
Eder
2
4
Gilvan
6
Nicolas
Vichiatto
8
Marlon
Freitas
5
Edson
III
7
Henrique
Souza
Ewerthon
III
10
Luis
Pereira
III
11
Gustavo
V
9
Юри
1
Mailson2
2
Patric
II
6
Iago
Maidana
34
Adryelson
12
Sander
18
Betinho2
8
Виллиан
Фариас
16
Jonathan
David
Gomez
19
Elton
V
33
Marquinhos2
95
Венуто
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1
Спорт Ресифи
4-3-3

Ход матча

13'
Luis Pereira III
(Gustavo V)
1:0
46'
 
Ricardinho IV
Betinho2
46'
 
Да Силва Лусиано
Sander
48'
 
Виллиан Фариас
58'
Котулио Матеус
Gustavo V
 
58'
Брандао Жуниор
Юри
 
63'
Dudu V1
 
64'
Dudu V1
 
66'
 
Ricardinho IV
69'
 
Bruno Roberto
Jonathan David Gomez
78'
 
Hernane
Виллиан Фариас
78'
Moacir II
Luis Pereira III
 
84'
Willian Moraes
Henrique Souza Ewerthon III
 
90'
1:1
Iago Maidana

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Luis Pereira III 2 1
2. Gustavo V 1 0.5
3. Юри 1 0.5
4. Edson III 0 0
Спорт Ресифи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Elton V 2 (1) 0.67
2. Jonathan David Gomez 1 0.33
3. Iago Maidana 1 0.33
4. Patric II 0 0

Карточки

Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. Dudu V1 1 1
2. Edson III 1 0
Спорт Ресифи
# Игрок      
1. Виллиан Фариас 2 0
2. Ronaldo III 0 1
3. Hernane 1 0
4. Ricardinho IV 1 0
5. Elton V 1 0
6. Adryelson 1 0
7. Marquinhos2 1 0
8. Rafael Luiz 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Гойяненсе 50% (2) 0 25% (1) 0 25% (1) 0
 Спорт Ресифи 0 25% (1) 50% (2) 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис Атлетико Гойяненсе 2:0 Sao Jose dos Campos1
Гояния 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Santa Cruz PE1 Атлетико Гойяненсе 5:0 Jaragua Анаполис 0:0 Атлетико Гойяненсе КРАК 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Униан Рондонополис 0:1 Атлетико Гойяненсе Jaragua 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 5:1 Анаполис Атлетико Гойяненсе 5:0 Гояния Гремио Анаполис 0:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Спорт Ресифи Бразил де Пелотас 2:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:0 Парана Оэсте 0:4 Атлетико Гойяненсе Клуб Регатас Бразил 2:1 Атлетико Гойяненсе
Спорт Ресифи Последние 20 матчей: + = -
Васко да Гама 2:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 3:2 Сеара Спорт Ресифи 5:0 Petrolina Sfc Decisao 0:3 Спорт Ресифи
Спорт Ресифи 1:0 Витория Табокас Форталеза 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:1 Конфианка Спорт Ресифи 1:2 Santa Cruz PE1 Сеара 2:1 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Santa Cruz PE1 Petrolina Sfc 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 4:0 Афогадос Ингазейра Сальгиеро 2:1 Спорт Ресифи Америка Натал 1:1 Спорт Ресифи Nautico1 2:0 Спорт Ресифи Бруске 2:1 Спорт Ресифи Decisao 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 2:2 Императриз Спорт Ресифи 1:1 Retro FC Спорт Ресифи 1:1 Витория

Последние игры между собой

Атлетико Гойяненсе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Спорт Ресифи: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Атлетико Гойяненсе 0:0 Спорт Ресифи Серия B Спорт Ресифи 1:1 Атлетико Гойяненсе Серия B Атлетико Гойяненсе 2:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 4:0 Атлетико Гойяненсе Серия A
Атлетико Гойяненсе 2:1 Спорт Ресифи Бразильская серия Б Спорт Ресифи 3:2 Атлетико Гойяненсе Бразильская серия Б Атлетико Гойяненсе 0:1 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 0:0 Атлетико Гойяненсе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Васко да Гама 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Байя 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Интернасьональ 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Атлетико Паранаэнсе 0:2 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Гремио 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Атлетико Гойяненсе 2 1 1 0 4 - 1 4
8. Флуминенсе 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Сантос 2:0 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Спорт Ресифи 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Сан-Паулу 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Фламенго 3 1 0 2 1 - 4 3
13. Палмейрас 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Ботафого Рибейрао 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Брагантино 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Гойяс 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Коринтианс 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Сеара 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Форталеза 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
20. Куритиба 3 0 0 3 0 - 3 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Jorginho бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
4.40 1.21
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