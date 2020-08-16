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Палмейрас
1:1
Перерыв
Гойяс
0'
1:0
18' Гол
Гомес Густаво
1:1
40' Гол
Rafael Vaz
41' Желтая карточка
Juan Pintado
1
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
13
Luan
IV
15
Гомес
Густаво
17
Matias
Vina
5
Patrick
Carreiro
18
do
Nascimento
Ramires
Santos
II
25
Gabriel
Menino
29
Виллиан
Сикейра
8
Ze
Rafael
10
Адриано
Луис
88
Фильо
Марсело
2
Juan
Pintado
27
Fabio
Sanches
4
Rafael
Vaz
15
Heron
10
Бесса
Даниэль
17
Dias
IV
5
Брено
Родригес
95
Douglas
Baggio
31
Андраде
Виктор
20
Silva
Marsinio1
Палмейрас
4-2-3-1
Гойяс
4-3-3

Ход матча

18'
Гомес Густаво
(Gabriel Menino)
1:0
40'
1:1
Rafael Vaz
41'
 
Juan Pintado

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Адриано Луис 1 0.5
2. Гомес Густаво 1 0.5
3. Ze Rafael 0 0
4. Gabriel Menino 0 0
Гойяс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Rafael Vaz 1 0.5
2. Бесса Даниэль 1 (1) 0.5

Карточки

Палмейрас
# Игрок      
1. Gustavo Scarpa 1 0
2. Luan IV 1 0
3. Gabriel Menino 1 0
Гойяс
# Игрок      
1. Андраде Виктор 1 0
2. Бесса Даниэль 1 0
3. Rafael Vaz 1 0
4. Juan Pintado 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Палмейрас 100% (1) 0 0 0 0 0
 Гойяс 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Палмейрас Последние 20 матчей: + = -
Флуминенсе 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Палмейрас Палмейрас 1:0 Понте-Прета
Палмейрас 2:0 Санту-Андре Палмейрас 2:1 Агуа-Санта Коринтианс 1:0 Палмейрас Интер Лимейра 0:0 Палмейрас Палмейрас 3:1 Гуарани Асунсьон Палмейрас 1:1 Ферровиария Тигре 0:2 Палмейрас Сантос 0:0 Палмейрас Палмейрас 1:0 Гуарани Асунсьон Палмейрас 3:1 Мирасол Понте-Прета 0:1 Палмейрас Брагантино 2:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Оэсте Палмейрас 0:0 Сан-Паулу Итуано 0:4 Палмейрас Крузейро 0:2 Палмейрас
Гойяс Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Гойяс 0:2 Куяба Гойяс 5:1 Бразильенсе Апаресиденсе 1:2 Гойяс
Васко да Гама 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Ипора Санту-Андре 0:2 Гойяс Вила Нова 0:0 Гойяс Гойяс 0:1 Сол де Америка Гойяс 4:1 Анаполина Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Сол де Америка 1:0 Гойяс Гойяс 1:1 Гойянезия Фаст Клуб 0:2 Гойяс Гойяс 1:1 Вила Нова Анаполина 1:3 Гойяс Ипора 0:0 Гойяс Гойяс 3:2 Апаресиденсе Гойяс 3:2 Гремио Палмейрас 5:1 Гойяс

Последние игры между собой

Палмейрас: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
Гойяс: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
Палмейрас 5:1 Гойяс Серия A Гойяс 1:2 Палмейрас Серия A Гойяс 1:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:1 Гойяс Серия A
Гойяс 6:0 Палмейрас Бразилейро Серия А Палмейрас 2:0 Гойяс Бразилейро Серия А Палмейрас 3:2 Гойяс Серия A Гойяс 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 4:0 Гойяс Серия A Гойяс 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Гойяс Серия A Гойяс 3:2 Палмейрас Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Атлетико Паранаэнсе 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Атлетико Минейро 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Гремио 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Атлетико Гойяненсе 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Васко да Гама 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Сан-Паулу 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Байя 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Спорт Ресифи 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Фламенго 3 1 0 2 1 - 4 3
11. Палмейрас 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Брагантино 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Ботафого Рибейрао 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Флуминенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Гойяс 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Коринтианс 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Сеара 2 0 1 1 3 - 4 1
18. Сантос 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Форталеза 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Куритиба 3 0 0 3 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Juan Pintado получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Rafael Vaz бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Гомес Густаво бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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1.47 3.30 10.50

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Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
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