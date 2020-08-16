1:0
18' ГолГомес Густаво
1:1
40' ГолRafael Vaz
41' Желтая карточкаJuan Pintado
13
Luan
IV
17
Matias
Vina
10
Адриано
Луис
15
Heron
17
Dias
IV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Luan IVЗащитник
- Защитник
-
17 Matias VinaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Майке РошаЗащитник
-
19 Энрике БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
11 Roni IIIПолузащитник
-
38 Ангуло ИванНападающий
-
3 Emerson2
-
-
-
Главный тренер: Vanderlei Luxemburgo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 HeronЗащитник
- Полузащитник
-
17 Dias IVПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
92 ЗекаЗащитник
-
32 YagoЗащитник
- Полузащитник
-
73 Алан ОсориоНападающий
-
18 Ignacio Jara
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ney Franco
Ход матча
18'
1:0
40'
1:1
41'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Адриано Луис
|1
|0.5
|2.
|Гомес Густаво
|1
|0.5
|3.
|Ze Rafael
|0
|0
|4.
|Gabriel Menino
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Rafael Vaz
|1
|0.5
|2.
|Бесса Даниэль
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Gustavo Scarpa
|1
|0
|2.
|Luan IV
|1
|0
|3.
|Gabriel Menino
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андраде Виктор
|1
|0
|2.
|Бесса Даниэль
|1
|0
|3.
|Rafael Vaz
|1
|0
|4.
|Juan Pintado
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Палмейрас
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Гойяс
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Палмейрас Последние 20 матчей: + = -Флуминенсе 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Палмейрас Палмейрас 1:0 Понте-Прета
Палмейрас 2:0 Санту-Андре Палмейрас 2:1 Агуа-Санта Коринтианс 1:0 Палмейрас Интер Лимейра 0:0 Палмейрас Палмейрас 3:1 Гуарани Асунсьон Палмейрас 1:1 Ферровиария Тигре 0:2 Палмейрас Сантос 0:0 Палмейрас Палмейрас 1:0 Гуарани Асунсьон Палмейрас 3:1 Мирасол Понте-Прета 0:1 Палмейрас Брагантино 2:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Оэсте Палмейрас 0:0 Сан-Паулу Итуано 0:4 Палмейрас Крузейро 0:2 Палмейрас
Гойяс Последние 20 матчей: + = -Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Гойяс 0:2 Куяба Гойяс 5:1 Бразильенсе Апаресиденсе 1:2 Гойяс
Васко да Гама 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Ипора Санту-Андре 0:2 Гойяс Вила Нова 0:0 Гойяс Гойяс 0:1 Сол де Америка Гойяс 4:1 Анаполина Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Сол де Америка 1:0 Гойяс Гойяс 1:1 Гойянезия Фаст Клуб 0:2 Гойяс Гойяс 1:1 Вила Нова Анаполина 1:3 Гойяс Ипора 0:0 Гойяс Гойяс 3:2 Апаресиденсе Гойяс 3:2 Гремио Палмейрас 5:1 Гойяс
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
Гойяс: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Атлетико Паранаэнсе
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Атлетико Минейро
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Гремио
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Васко да Гама
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Сан-Паулу
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Байя
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Спорт Ресифи
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Фламенго
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|11.
|Палмейрас
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Брагантино
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Ботафого Рибейрао
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Флуминенсе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Гойяс
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Коринтианс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Сеара
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|Сантос
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Форталеза
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Куритиба
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0