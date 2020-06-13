  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия: Суперлига. Группа А
Слован Братислава
1:0
Конец матча

Стадион:
Ружомберок
0'
1:0
89' Гол
Zan Medved
90' Желтая карточка
Ladislav Almasi
90' Желтая карточка
Рабиу Ибрахим
90'+5
1
Грейф
Доминик
25
Пощек
Лукаш
14
Абена
Минти
29
Божиков
Васил
81
Вернон
де
Марко
10
Рабиу
Ибрахим
24
Ноно
Хосе
20
Даниэл
Эрик
27
Хольман
Дэвид
7
Моха
Хадфи
9
Хенти
Эзекиэль
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
5
Mario
Mrva
32
Peter
Dungel
20
Костадинов
Тихомир
26
Timotej
Mudry
8
Такач
Далибор
2
Alexander
Mojzis
9
Martin
Regali
15
Герец
Штефан
Слован Братислава
4-2-3-1
Ружомберок
3-5-2

Ход матча

68'
Ожболт Ален
Хенти Эзекиэль
 
68'
Вайсс Владимир
Даниэл Эрик
 
68'
 
Ladislav Almasi
Martin Regali
73'
 
Miroslav Almasky
Такач Далибор
81'
Zan Medved
Хольман Дэвид
 
84'
 
Matus Kmet
Герец Штефан
89'
Zan Medved
1:0
90'
 
Ladislav Almasi
90'
Рабиу Ибрахим
 

Предыдущие игры

Слован Братислава Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Слован Братислава 2:0 Погронье Слован Братислава 2:1 Нитра Слован Братислава 2:0 Середь Слован Братислава 2:0 Середь
Слован Братислава 0:0 Сеница Слован Братислава 1:0 Ружомберок Тренчин 2:2 Слован Братислава Нитра 0:1 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Тренчин Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава Рубин 2:1 Слован Братислава Оренбург 0:1 Слован Братислава Слован Братислава 2:4 Брага Слован Братислава 2:0 ДАК Слован Братислава 2:0 Жилина Жилина 0:0 Слован Братислава Бешикташ 2:1 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Середь Партизан Бардеёв 2:5 Слован Братислава Злате Моравце 0:1 Слован Братислава
Ружомберок Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Нитра 0:0 Ружомберок Погронье 3:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Середь 0:2 Ружомберок
Ружомберок 1:1 Земплин Ружомберок 0:0 ДАК Середь 2:2 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Альтах 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Злате Моравце Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:2 Сеница Жилина 1:2 Ружомберок Погронье 1:2 Ружомберок Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Нитра 1:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Слован Братислава Земплин 0:1 Ружомберок ДАК 0:1 Ружомберок

Последние игры между собой

Слован Братислава: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Ружомберок: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Слован Братислава 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Слован Братислава Суперлига Ружомберок 3:2 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 3:2 Ружомберок Суперлига
Слован Братислава 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Слован Братислава Суперлига Ружомберок 1:0 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 3:1 Ружомберок Кубок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:2 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Слован Братислава 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:2 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на National Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 