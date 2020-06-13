Слован Братислава
1:0
Конец матча
Стадион: National Football Stadium
Ружомберок
1:0
89' ГолZan Medved
90' Желтая карточкаLadislav Almasi
90' Желтая карточкаРабиу Ибрахим
25
Пощек
Лукаш
14
Абена
Минти
24
Ноно
Хосе
20
Даниэл
Эрик
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
32
Peter
Dungel
15
Герец
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
-
14 Абена МинтиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ноно ХосеПолузащитник
-
20 Даниэл ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Шулла МихалВратарь
-
66 Байрич КенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ожболт АленНападающий
-
55 Zan Medved
-
Главный тренер: Козак Ян
- Основной состав
-
33 Мацик МатушВратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
-
32 Peter DungelПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 Alex Holub
-
-
-
Главный тренер: Jan Haspra
Ход матча
89'
1:0
90'
90'
Предыдущие игры
Слован Братислава Последние 20 матчей: +14 =3 -3Слован Братислава 2:0 Погронье Слован Братислава 2:1 Нитра Слован Братислава 2:0 Середь Слован Братислава 2:0 Середь
Слован Братислава 0:0 Сеница Слован Братислава 1:0 Ружомберок Тренчин 2:2 Слован Братислава Нитра 0:1 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Тренчин Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава Рубин 2:1 Слован Братислава Оренбург 0:1 Слован Братислава Слован Братислава 2:4 Брага Слован Братислава 2:0 ДАК Слован Братислава 2:0 Жилина Жилина 0:0 Слован Братислава Бешикташ 2:1 Слован Братислава Слован Братислава 2:0 Середь Партизан Бардеёв 2:5 Слован Братислава Злате Моравце 0:1 Слован Братислава
Ружомберок Последние 20 матчей: +7 =8 -5Нитра 0:0 Ружомберок Погронье 3:1 Ружомберок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Середь 0:2 Ружомберок
Ружомберок 1:1 Земплин Ружомберок 0:0 ДАК Середь 2:2 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Альтах 3:1 Ружомберок Ружомберок 0:0 Злате Моравце Спартак Трнава 2:0 Ружомберок Ружомберок 2:2 Сеница Жилина 1:2 Ружомберок Погронье 1:2 Ружомберок Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 2:2 Тренчин Нитра 1:2 Ружомберок Ружомберок 1:1 Слован Братислава Земплин 0:1 Ружомберок ДАК 0:1 Ружомберок
Последние игры между собой
Слован Братислава: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Ружомберок: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Слован Братислава 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:2 Слован Братислава Суперлига Ружомберок 1:0 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 3:1 Ружомберок Кубок Слован Братислава 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:2 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига Слован Братислава 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:2 Слован Братислава Суперлига Слован Братислава 2:1 Ружомберок Суперлига