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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
Олимпиакос
3:0
Второй тайм: 76'

Стадион:
АЕК
1
Са
Жозе
76
Гашпар
Бруну
24
Ба
Уссейну
66
Сиссе
Папе
Абу
21
Цимикас
Костас
8
Гильерме
дос
Сантос
4
Камара
Мохамед
III
97
Ранджелович
Лазар
7
Фортунис
Костас
28
Вальбуэна
Матьё
11
Эль-Араби
Юссеф
16
Цидотас
Панайотис
27
Паулинью
Паулу
4
Ойконому
Мариос
24
Сварнас
Эфстратиос
2
Бакакис
Михалис
8
Andre
Simoes1
5
Шимански
Дамиан
7
Верде
Даниэле
20
Манталос
Петрос
14
Албанис
Христос
11
Араужо
Серхио
Олимпиакос
4-2-3-1
АЕК
4-2-3-1

Ход матча

10'
Вальбуэна Матьё
(Фортунис Костас)
1:0
21'
Ранджелович Лазар
(Фортунис Костас)
2:0
46'
 
Крстичич Ненад
Албанис Христос
61'
 
Ливайя Марко
Верде Даниэле
61'
 
Оливейра Нелсон
Араужо Серхио
62'
Масурас Гиоргос
Ранджелович Лазар
 
62'
Бухалакис Андреас
Эль-Араби Юссеф
 
73'
Камара Мохамед III
3:0
74'
Торосидис Василис
Вальбуэна Матьё
 
74'
Пападопулос Авраам
Ба Уссейну
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: + = -
ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос
Олимпиакос 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 ПАОК Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:1 Арис Салоники ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон ПАОК 3:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Арсенал 1:2 Олимпиакос ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Арсенал Олимпиакос 4:0 Паниониос Олимпиакос 3:2 Ламия Атромитос 0:1 Олимпиакос Ламия 0:0 Олимпиакос
АЕК Последние 20 матчей: + = -
АЕК 0:0 ПАОК Панатинаикос 1:3 АЕК АЕК 2:0 ОФИ Арис Салоники 1:4 АЕК
ПАОК 0:2 АЕК АЕК 1:2 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники ОФИ 0:2 АЕК АЕК 1:1 Панатинаикос АЕК 2:1 Арис Салоники Паниониос 1:1 АЕК АЕК 3:0 ОФИ АЕК 4:0 Панетоликос Арис Салоники 0:1 АЕК АЕК 1:0 Панатинаикос Панетоликос 1:1 АЕК Атромитос 0:1 АЕК АЕК 2:0 Астерас АЕК 0:0 Олимпиакос

Последние игры между собой

Олимпиакос: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
АЕК: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
АЕК 1:2 Олимпиакос Суперлига АЕК 0:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 АЕК Суперлига Олимпиакос 4:1 АЕК Суперлига
АЕК 1:1 Олимпиакос Суперлига АЕК 2:1 Олимпиакос Кубок Олимпиакос 1:2 АЕК Суперлига Олимпиакос 0:0 АЕК Кубок АЕК 3:2 Олимпиакос Суперлига АЕК 0:1 Олимпиакос Кубок Олимпиакос 1:2 АЕК Кубок АЕК 1:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:0 АЕК Суперлига Олимпиакос 1:2 АЕК Кубок АЕК 1:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 4:0 АЕК Суперлига Олимпиакос 1:1 АЕК Кубок Олимпиакос 1:1 АЕК Кубок Греции Олимпиакос 3:0 АЕК Суперлига АЕК 0:4 Олимпиакос Суперлига
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Ранджелович Лазар бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Вальбуэна Матьё бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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