Олимпиакос
3:0
Конец матча
Стадион: Караискакис
АЕК
1:0
10' ГолВальбуэна Матьё
2:0
21' ГолРанджелович Лазар
3:0
73' ГолКамара Мохамед III
1
Са
Жозе
76
Гашпар
Бруну
24
Ба
Уссейну
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
76 Гашпар БрунуЗащитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Аллен БоббиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Кафу КарлушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ливайя МаркоНападающий
- Нападающий
-
15 Ziga Laci
-
-
-
-
Главный тренер: Каррера Массимо
Ход матча
10'
21'
73'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: + = -ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос
Олимпиакос 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 ПАОК Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:1 Арис Салоники ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон ПАОК 3:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Арсенал 1:2 Олимпиакос ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Арсенал Олимпиакос 4:0 Паниониос Олимпиакос 3:2 Ламия Атромитос 0:1 Олимпиакос Ламия 0:0 Олимпиакос
АЕК Последние 20 матчей: + = -АЕК 0:0 ПАОК Панатинаикос 1:3 АЕК АЕК 2:0 ОФИ Арис Салоники 1:4 АЕК
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
АЕК: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
АЕК 1:1 Олимпиакос Суперлига АЕК 2:1 Олимпиакос Кубок Олимпиакос 1:2 АЕК Суперлига Олимпиакос 0:0 АЕК Кубок АЕК 3:2 Олимпиакос Суперлига АЕК 0:1 Олимпиакос Кубок Олимпиакос 1:2 АЕК Кубок АЕК 1:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:0 АЕК Суперлига Олимпиакос 1:2 АЕК Кубок АЕК 1:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 4:0 АЕК Суперлига Олимпиакос 1:1 АЕК Кубок Олимпиакос 1:1 АЕК Кубок Греции Олимпиакос 3:0 АЕК Суперлига АЕК 0:4 Олимпиакос Суперлига