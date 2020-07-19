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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
ПАОК
0:0
Второй тайм: 71'

Стадион:
Арис Салоники
0'
18' Желтая карточка
Эль-Каддури Омар
45' Желтая карточка
Свидерски Кароль
59' Желтая карточка
Матилья Хавьер
71'
31
Пасхалакис
Александрос
6
Михай
Энеа
5
Варела
Фернанду
49
Giannis
Michalidis
2
Алвес
Родриго
7
Эль-Каддури
Омар
8
José
Maurisio1
23
Яннулис
Димитрис
68
Цолис
Христос
9
Свидерски
Кароль
21
Бисесвар
Диего
23
Хулиан
Диас
3
Hugo
Sousa
40
Petros
Bagalianis
5
Georgios
Delizisis
38
Petros
Bakoutsis
88
Саша
Лукас
26
Матилья
Хавьер
16
Бруну
Гама
9
Dimitrios
Diamantopoulos
18
Мартинес
Николас
II
24
Мансини
Даниэль
ПАОК
3-4-2-1
Арис Салоники
4-2-3-1

Ход матча

18'
Эль-Каддури Омар
 
45'
Свидерски Кароль
 
59'
 
Матилья Хавьер
65'
Лимниос Димитрис
Цолис Христос
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: + = -
АЕК 0:0 ПАОК Олимпиакос 0:1 ПАОК ПАОК 0:0 Панатинаикос ОФИ 2:2 ПАОК
ПАОК 0:2 АЕК Арис Салоники 0:2 ПАОК Олимпиакос 2:0 ПАОК ПАОК 3:1 ОФИ Панатинаикос 0:0 ПАОК ПАОК 0:1 Олимпиакос ПАОК 3:2 Олимпиакос Ксанти 1:1 ПАОК ПАОК 0:1 Олимпиакос Лариса 1:2 ПАОК Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 4:0 ОФИ ПАОК 2:0 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАОК ПАОК 1:0 Волос Ламия 0:1 ПАОК
Арис Салоники Последние 20 матчей: + = -
Омония 8:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 Панатинаикос ОФИ 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:4 Олимпиакос
Арис Салоники 1:4 АЕК Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 ПАОК Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники Олимпиакос 3:1 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ АЕК 2:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Атромитос Ламия 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 АЕК Атромитос 0:1 Арис Салоники Астерас 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Атромитос Арис Салоники 2:0 Паниониос Панетоликос 2:0 Арис Салоники

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Арис Салоники: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Арис Салоники 0:2 ПАОК Суперлига Арис Салоники 4:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:2 Арис Салоники Суперлига ПАОК 1:1 Арис Салоники Суперлига
Арис Салоники 1:2 ПАОК Суперлига Арис Салоники 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:2 ПАОК Суперлига ПАОК 4:1 Арис Салоники Суперлига ПАОК 0:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 ПАОК Суперлига Арис Салоники 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 3:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 ПАОК Суперлига ПАОК 4:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 ПАОК Кубок Арис Салоники 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Арис Салоники Кубок
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  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Свидерски Кароль получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    18'
    Эль-Каддури Омар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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