ПАОК
0:0
Второй тайм: 71'
Стадион: Тумба
Арис Салоники
18' Желтая карточкаЭль-Каддури Омар
45' Желтая карточкаСвидерски Кароль
59' Желтая карточкаМатилья Хавьер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
Главный тренер: Эннинг Михаэль
Ход матча
18'
45'
59'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: + = -АЕК 0:0 ПАОК Олимпиакос 0:1 ПАОК ПАОК 0:0 Панатинаикос ОФИ 2:2 ПАОК
Арис Салоники Последние 20 матчей: + = -Омония 8:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 Панатинаикос ОФИ 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:4 Олимпиакос
Арис Салоники 1:4 АЕК Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 ПАОК Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники Олимпиакос 3:1 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ АЕК 2:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Атромитос Ламия 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 АЕК Атромитос 0:1 Арис Салоники Астерас 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Атромитос Арис Салоники 2:0 Паниониос Панетоликос 2:0 Арис Салоники
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Арис Салоники: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Арис Салоники 1:2 ПАОК Суперлига Арис Салоники 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:2 ПАОК Суперлига ПАОК 4:1 Арис Салоники Суперлига ПАОК 0:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 ПАОК Суперлига Арис Салоники 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 3:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 ПАОК Суперлига ПАОК 4:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 ПАОК Кубок Арис Салоники 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Арис Салоники Кубок