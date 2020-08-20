8' Желтая карточкаСоуза Диего
34' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
34' Желтая карточкаЛуис Филипе
0:1
45' ГолPepe3
53' Желтая карточкаJoao Lucas2
86' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
87' Желтая карточкаДжеромел Педро
1:1
89' ПенальтиГабриэл Барбоза
13
Joao
Lucas2
16
Луис
Филипе
27
Энрике
Бруно
12
Кортез
Бруно
21
Jean
Pyerre
23
Alisson
II
29
Соуза
Диего
25
Pepe3
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Joao Lucas2Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Тулер МатеусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
-
33 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Роша ПедроНападающий
-
-
19 Michael 3
-
Главный тренер: Domenec Torrent
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
-
21 Jean PyerreПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIНападающий
-
29 Соуза ДиегоНападающий
-
25 Pepe3Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Браз ДавидЗащитник
-
38 TonhaoЗащитник
-
20 ThacianoПолузащитник
-
10 Тиаго НевесПолузащитник
-
37 RildoНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
Ход матча
8'
34'
34'
45'
0:1
53'
87'
89'
1:1
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.25
|2.
|Габриэл Барбоза
|1 (1)
|0.25
|3.
|Энрике Бруно
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Pepe3
|1
|0.25
|2.
|Соуза Диего
|1
|0.25
|3.
|Thaciano
|1
|0.25
|4.
|Alisson II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|2.
|Энрике Бруно
|2
|0
|3.
|Алвес Диего
|0
|1
|4.
|Луис Филипе
|1
|0
|5.
|Диего Рибас
|1
|0
|6.
|Герсон Сантос
|1
|0
|7.
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|8.
|Joao Lucas2
|1
|0
|9.
|Педро Гильерме
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каннеманн Вальтер
|2
|0
|2.
|Соуза Диего
|1
|0
|3.
|Матеус Энрике
|1
|0
|4.
|Джеромел Педро
|1
|0
|5.
|Кортез Бруно
|1
|0
|6.
|Орехуэла Луис
|1
|0
|7.
|Lucas Silva IV
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фламенго
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|Гремио
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: + = -Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе
Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Вольта Редонда Фламенго 2:0 Боавишта III Бангу 0:3 Фламенго Фламенго 2:1 Португеза РЖ Фламенго 3:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Хуниор 1:2 Фламенго Кабуфриэнсе 1:4 Фламенго Фламенго 3:0 Индепендьенте дель Валле Боавишта III 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 2:2 Фламенго Флуминенсе 2:3 Фламенго Фламенго 2:0 Мадурейра Ресенде 1:3 Фламенго
Гремио Последние 20 матчей: + = -Гремио 0:0 Коринтианс Сеара 1:1 Гремио Гремио 1:0 Флуминенсе Гремио 2:0 Интернасьональ
Гремио 4:3 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:0 Гремио Гремио 1:1 Ypiranga PE2 Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 3:2 Сан-Луиз Гремио 0:0 Интернасьональ Pelotas 0:1 Гремио Америка де Кали 0:2 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Кахиас 1:0 Гремио Интернасьональ 0:1 Гремио Айморе 2:1 Гремио Гремио 5:0 Bento Goncalves Гремио 2:1 Sao Jose dos Campos1 Бразил де Пелотас 0:1 Гремио Гремио 0:2 Кахиас
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Гремио: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Фламенго 2:0 Гремио Серия A Фламенго 1:0 Гремио Кубок Гремио 2:0 Фламенго Серия A Гремио 1:1 Фламенго Кубок Гремио 3:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:1 Гремио Серия A Фламенго 2:0 Гремио Копа Суль-Минас-Рио Фламенго 2:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Фламенго Серия A Гремио 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Гремио Серия A Гремио 1:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Фламенго 1:1 Гремио Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|2:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|2.
|Атлетико Минейро
|0:1
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Васко да Гама
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Байя
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|Гремио
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|7.
|Палмейрас
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Ботафого Рибейрао
|1:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Брагантино
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|0:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Сантос
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Спорт Ресифи
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Флуминенсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Форталеза
|2:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|15.
|Фламенго
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|16.
|Сан-Паулу
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|17.
|Коринтианс
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Гойяс
|0:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|19.
|Сеара
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|20.
|Куритиба
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 3
|1