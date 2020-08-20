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  3. Бразилия
Фламенго
1:1
Конец матча
Гремио
0'
8' Желтая карточка
Соуза Диего
34' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
34' Желтая карточка
Луис Филипе
0:1
45' Гол
Pepe3
53' Желтая карточка
Joao Lucas2
86' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
87' Желтая карточка
Джеромел Педро
1:1
89' Пенальти
Габриэл Барбоза
90'+7
1
Алвес
Диего
13
Joao
Lucas2
3
Кайо
Родриго
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
5
Виллиан
Арао
8
Герсон
Сантос
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Энрике
Бруно
9
Габриэл
Барбоза
27
Vanderlei
III
17
Орехуэла
Луис
3
Джеромел
Педро
4
Каннеманн
Вальтер
12
Кортез
Бруно
7
Матеус
Энрике
21
Jean
Pyerre
8
Майкон
Тьяго
23
Alisson
II
29
Соуза
Диего
25
Pepe3
Фламенго
4-2-3-1
Гремио
4-3-3

Ход матча

8'
 
Соуза Диего
34'
Габриэл Барбоза
 
34'
Луис Филипе
 
45'
0:1
Pepe3
(Alisson II)
46'
 
Lucas Silva IV
Майкон Тьяго
53'
Joao Lucas2
 
55'
Мартинс Родригес
Joao Lucas2
 
63'
Витиньо Виктор
Рибейро Эвертон
 
65'
 
Isaque Elias Brito
Соуза Диего
73'
 
Тиаго Невес
Jean Pyerre
80'
Педро Гильерме
Герсон Сантос
 
86'
 
Каннеманн Вальтер
87'
 
Джеромел Педро
89'
Габриэл Барбоза
1:1
89'
 
Браз Давид
Матеус Энрике
89'
 
Thaciano
Alisson II

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.25
2. Габриэл Барбоза 1 (1) 0.25
3. Энрике Бруно 0 0
Гремио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Pepe3 1 0.25
2. Соуза Диего 1 0.25
3. Thaciano 1 0.25
4. Alisson II 0 0

Карточки

Фламенго
# Игрок      
1. Рафинья Марсио 2 0
2. Энрике Бруно 2 0
3. Алвес Диего 0 1
4. Луис Филипе 1 0
5. Диего Рибас 1 0
6. Герсон Сантос 1 0
7. Габриэл Барбоза 1 0
8. Joao Lucas2 1 0
9. Педро Гильерме 1 0
Гремио
# Игрок      
1. Каннеманн Вальтер 2 0
2. Соуза Диего 1 0
3. Матеус Энрике 1 0
4. Джеромел Педро 1 0
5. Кортез Бруно 1 0
6. Орехуэла Луис 1 0
7. Lucas Silva IV 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фламенго 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Гремио 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: + = -
Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе
Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Вольта Редонда Фламенго 2:0 Боавишта III Бангу 0:3 Фламенго Фламенго 2:1 Португеза РЖ Фламенго 3:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Хуниор 1:2 Фламенго Кабуфриэнсе 1:4 Фламенго Фламенго 3:0 Индепендьенте дель Валле Боавишта III 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 2:2 Фламенго Флуминенсе 2:3 Фламенго Фламенго 2:0 Мадурейра Ресенде 1:3 Фламенго
Гремио Последние 20 матчей: + = -
Гремио 0:0 Коринтианс Сеара 1:1 Гремио Гремио 1:0 Флуминенсе Гремио 2:0 Интернасьональ
Гремио 4:3 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:0 Гремио Гремио 1:1 Ypiranga PE2 Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 3:2 Сан-Луиз Гремио 0:0 Интернасьональ Pelotas 0:1 Гремио Америка де Кали 0:2 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Кахиас 1:0 Гремио Интернасьональ 0:1 Гремио Айморе 2:1 Гремио Гремио 5:0 Bento Goncalves Гремио 2:1 Sao Jose dos Campos1 Бразил де Пелотас 0:1 Гремио Гремио 0:2 Кахиас

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Гремио: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Гремио 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 5:0 Гремио Кубок Либертадорес Гремио 1:1 Фламенго Кубок Либертадорес Фламенго 3:1 Гремио Серия A
Фламенго 2:0 Гремио Серия A Фламенго 1:0 Гремио Кубок Гремио 2:0 Фламенго Серия A Гремио 1:1 Фламенго Кубок Гремио 3:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:1 Гремио Серия A Фламенго 2:0 Гремио Копа Суль-Минас-Рио Фламенго 2:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Фламенго Серия A Гремио 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Гремио Серия A Гремио 1:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Фламенго 1:1 Гремио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 2:0 4 3 0 1 6 - 2 9
2. Атлетико Минейро 0:1 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Васко да Гама 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Байя 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Атлетико Паранаэнсе 4 2 0 2 5 - 5 6
6. Гремио 4 1 3 0 3 - 2 6
7. Палмейрас 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Ботафого Рибейрао 1:0 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Брагантино 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Атлетико Гойяненсе 0:2 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Сантос 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Спорт Ресифи 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Флуминенсе 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Форталеза 2:0 4 1 1 2 2 - 3 4
15. Фламенго 4 1 1 2 2 - 5 4
16. Сан-Паулу 2 1 0 1 2 - 2 3
17. Коринтианс 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Гойяс 0:2 3 0 1 2 2 - 5 1
19. Сеара 3 0 1 2 3 - 6 1
20. Куритиба 0:0 4 0 1 3 0 - 3 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Pepe бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Филипе Луис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Габриэл Барбоза получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Соуза Диего получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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23.00 4.90 1.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
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4.70 1.17
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.85 1.22
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