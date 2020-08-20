0:1
8' ГолВеллингтон Паулиста
19' Желтая карточкаJuan Quintero II
29' Желтая карточкаDias IV
45' Желтая карточкаRafael Vaz
50' Желтая карточкаЗека
53' Желтая карточкаСандро Раньери
0:2
59' ГолBruno Melo
0:3
69' ГолYuri Cesar
79' Желтая карточкаBruno Melo
1:3
80' ГолJefferson de Oliveira4
23
Tadeu
I
15
Heron
17
Dias
IV
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
26
Жаксон
30
Bruno
Melo
15
Фелипе
20
Romarinho3
17
David
VI
11
Osvaldo
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 HeronЗащитник
- Полузащитник
-
17 Dias IVПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 ЗекаЗащитник
-
6 КажуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
18 Ignacio Jara
-
-
7 Mike I
-
-
Главный тренер: Ney Franco
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
26 ЖаксонЗащитник
-
30 Bruno MeloЗащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Romarinho3Полузащитник
-
17 David VIПолузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
6 CarlinhoЗащитник
-
13 Gabriel DiasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Yuri Cesar
-
-
14 Ronald
-
23 Max Walef
-
25 Paulo III
-
29 Tiago Orobo
-
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
Ход матча
8'
0:1
19'
29'
45'
46'
46'
50'
53'
59'
0:2
69'
0:3
79'
80'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Rafael Vaz
|1
|0.33
|2.
|Jefferson de Oliveira4
|1
|0.33
|3.
|Бесса Даниэль
|1 (1)
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Yuri Cesar
|1
|0.25
|2.
|Веллингтон Паулиста
|1
|0.25
|3.
|Bruno Melo
|1
|0.25
|4.
|Osvaldo
|0
|0
|5.
|Tinga I
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бесса Даниэль
|2
|0
|2.
|Rafael Vaz
|2
|0
|3.
|Dias IV
|2
|0
|4.
|Андраде Виктор
|1
|0
|5.
|Зека
|1
|0
|6.
|Juan Pintado
|1
|0
|7.
|Сандро Раньери
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Juan Quintero II
|1
|1
|2.
|Juninho V
|2
|0
|3.
|Paulo III
|2
|0
|4.
|Osvaldo
|1
|0
|5.
|Жаксон
|1
|0
|6.
|Bruno Melo
|1
|0
|7.
|Фелипе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гойяс
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
|Форталеза
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Гойяс Последние 20 матчей: +10 =5 -5Палмейрас 1:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Гойяс 0:2 Куяба Гойяс 5:1 Бразильенсе
Апаресиденсе 1:2 Гойяс Васко да Гама 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Ипора Санту-Андре 0:2 Гойяс Вила Нова 0:0 Гойяс Гойяс 0:1 Сол де Америка Гойяс 4:1 Анаполина Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Сол де Америка 1:0 Гойяс Гойяс 1:1 Гойянезия Фаст Клуб 0:2 Гойяс Гойяс 1:1 Вила Нова Анаполина 1:3 Гойяс Ипора 0:0 Гойяс Гойяс 3:2 Апаресиденсе Гойяс 3:2 Гремио
Форталеза Последние 20 матчей: +12 =3 -5Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 1:0 Форталеза Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сеара
Форталеза 0:0 Спорт Ресифи Форталеза 3:1 Америка Натал Форталеза 1:0 Гуарани Собрал Сеара 1:2 Форталеза Гуарани Собрал 0:5 Форталеза Nautico1 0:3 Форталеза Валледупар 0:1 Форталеза Форталеза 3:0 Pacajus SC Форталеза 1:0 Барранкилья Форталеза 1:0 Алагоано Форталеза 0:1 Орсомарсо Ферровиарио 1:0 Форталеза Форталеза 4:2 Barbalha ФК Атлетико 0:0 Форталеза Форталеза 2:1 Индепендьенте Форталеза 2:3 Кортулуа
Последние игры между собой
Гойяс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Форталеза: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|2.
|Атлетико Минейро
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Васко да Гама
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Байя
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|Гремио
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|7.
|Палмейрас
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Ботафого Рибейрао
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Брагантино
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Коринтианс
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Сантос
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Спорт Ресифи
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|14.
|Флуминенсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Форталеза
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|16.
|Фламенго
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|17.
|Сан-Паулу
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|18.
|Гойяс
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|Сеара
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|20.
|Куритиба
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0