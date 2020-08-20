  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Гойяс
1:3
Конец матча
Форталеза
0'
0:1
8' Гол
Веллингтон Паулиста
19' Желтая карточка
Juan Quintero II
29' Желтая карточка
Dias IV
45' Желтая карточка
Rafael Vaz
50' Желтая карточка
Зека
53' Желтая карточка
Сандро Раньери
0:2
59' Гол
Bruno Melo
0:3
69' Гол
Yuri Cesar
79' Желтая карточка
Bruno Melo
1:3
80' Гол
Jefferson de Oliveira4
90'+4
23
Tadeu
I
2
Juan
Pintado
27
Fabio
Sanches
4
Rafael
Vaz
15
Heron
10
Бесса
Даниэль
17
Dias
IV
30
Сандро
Раньери
11
Виллальва
Даниэль
31
Андраде
Виктор
95
Douglas
Baggio
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
3
Juan
Quintero
II
26
Жаксон
30
Bruno
Melo
15
Фелипе
5
Juninho
V
20
Romarinho3
17
David
VI
11
Osvaldo
9
Веллингтон
Паулиста
Гойяс
4-3-3
Форталеза
4-2-3-1

Ход матча

8'
0:1
Веллингтон Паулиста
(Osvaldo)
19'
 
Juan Quintero II
29'
Dias IV
 
45'
Rafael Vaz
 
46'
Зека
Juan Pintado
 
46'
 
Paulo III
Juan Quintero II
46'
 
Yuri Cesar
David VI
50'
Зека
 
53'
Сандро Раньери
 
59'
0:2
Bruno Melo
(Yuri Cesar)
62'
Брено Родригес
Сандро Раньери
 
62'
Edson Ramos Silva2
Андраде Виктор
 
68'
Mike I
Виллальва Даниэль
 
69'
0:3
Yuri Cesar
(Tinga I)
72'
 
Ronald
Фелипе
73'
Jefferson de Oliveira4
Heron
 
77'
 
Gabriel Dias
Romarinho3
79'
 
Bruno Melo
79'
 
Фрагапане Франко
Osvaldo
80'
Jefferson de Oliveira4
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Rafael Vaz 1 0.33
2. Jefferson de Oliveira4 1 0.33
3. Бесса Даниэль 1 (1) 0.33
Форталеза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Yuri Cesar 1 0.25
2. Веллингтон Паулиста 1 0.25
3. Bruno Melo 1 0.25
4. Osvaldo 0 0
5. Tinga I 0 0

Карточки

Гойяс
# Игрок      
1. Бесса Даниэль 2 0
2. Rafael Vaz 2 0
3. Dias IV 2 0
4. Андраде Виктор 1 0
5. Зека 1 0
6. Juan Pintado 1 0
7. Сандро Раньери 1 0
Форталеза
# Игрок      
1. Juan Quintero II 1 1
2. Juninho V 2 0
3. Paulo III 2 0
4. Osvaldo 1 0
5. Жаксон 1 0
6. Bruno Melo 1 0
7. Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гойяс 0 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1)
 Форталеза 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Гойяс Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Палмейрас 1:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Гойяс 0:2 Куяба Гойяс 5:1 Бразильенсе
Апаресиденсе 1:2 Гойяс Васко да Гама 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Ипора Санту-Андре 0:2 Гойяс Вила Нова 0:0 Гойяс Гойяс 0:1 Сол де Америка Гойяс 4:1 Анаполина Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Сол де Америка 1:0 Гойяс Гойяс 1:1 Гойянезия Фаст Клуб 0:2 Гойяс Гойяс 1:1 Вила Нова Анаполина 1:3 Гойяс Ипора 0:0 Гойяс Гойяс 3:2 Апаресиденсе Гойяс 3:2 Гремио
Форталеза Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 1:0 Форталеза Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сеара
Форталеза 0:0 Спорт Ресифи Форталеза 3:1 Америка Натал Форталеза 1:0 Гуарани Собрал Сеара 1:2 Форталеза Гуарани Собрал 0:5 Форталеза Nautico1 0:3 Форталеза Валледупар 0:1 Форталеза Форталеза 3:0 Pacajus SC Форталеза 1:0 Барранкилья Форталеза 1:0 Алагоано Форталеза 0:1 Орсомарсо Ферровиарио 1:0 Форталеза Форталеза 4:2 Barbalha ФК Атлетико 0:0 Форталеза Форталеза 2:1 Индепендьенте Форталеза 2:3 Кортулуа

Последние игры между собой

Гойяс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Форталеза: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Гойяс 1:2 Форталеза Серия A Форталеза 2:0 Гойяс Серия A Гойяс 3:1 Форталеза Серия B Форталеза 3:0 Гойяс Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 4 3 0 1 7 - 2 9
2. Атлетико Минейро 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Васко да Гама 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Байя 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Атлетико Паранаэнсе 4 2 0 2 5 - 5 6
6. Гремио 4 1 3 0 3 - 2 6
7. Палмейрас 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Ботафого Рибейрао 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Брагантино 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Коринтианс 3 1 1 1 5 - 4 4
11. Атлетико Гойяненсе 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Сантос 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Спорт Ресифи 3 1 1 1 4 - 5 4
14. Флуминенсе 4 1 1 2 4 - 5 4
15. Форталеза 4 1 1 2 3 - 4 4
16. Фламенго 4 1 1 2 2 - 5 4
17. Сан-Паулу 2 1 0 1 2 - 2 3
18. Гойяс 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Сеара 3 0 1 2 3 - 6 1
20. Куритиба 4 0 0 4 1 - 6 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Rafael Vaz получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Luiz Gustavo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Juan Quintero получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Веллингтон Паулиста бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
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