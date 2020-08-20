  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Ботафого Рибейрао
1:0
Первый тайм: 31'
Атлетико Минейро
0'
1:0
27' Гол
Фернандо Луис IV
31'
1
Roberto
Fernandes1
2
Federico
Barrandeguy
14
Marcelo
Conceicao
3
Кану
Рубенилсон
6
Danilo
IV
10
Фернандо
Луис
IV
8
Guilherme
Santos
5
Luiz
Otavio
7
Luis
Henrique
11
Nascimento
Leite
Matheus3
9
Pedro
Raul
32
Рафаэл
Пирес
2
Guga3
16
Igor
Rabello
3
Алонсо
Хуниор
13
Guilherme
Castilho
21
Alan
Franco2
29
Аллан
Соуза
11
Keno
20
Hyoran
50
Marquinhos
vi
38
Marrony
Ботафого Рибейрао
4-4-2
Атлетико Минейро
4-2-3-1

Ход матча

27'
Фернандо Луис IV
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nascimento Leite Matheus3 1 0.33
2. Guilherme Santos 0 0
Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Hyoran 2 0.5
2. Marrony 2 (1) 0.5
3. Натан Аллан 1 0.25
4. Арана Гильерме 0 0
5. Marquinhos vi 0 0
6. Guga3 0 0

Карточки

Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Nascimento Leite Matheus3 1 0
2. Caio Alexandre 1 0
Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Hyoran 1 0
2. Gabriel Paulista XVI 1 0
3. Аллан Соуза 1 0
4. Guga3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ботафого Рибейрао 0 0 0 0 100% (1) 0
 Атлетико Минейро 0 0 0 40% (2) 40% (2) 20% (1)

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: + = -
Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао
Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Португеза РЖ 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 6:2 Кабуфриэнсе Ботафого Рибейрао 1:1 Бангу Ботафого Рибейрао 1:0 Парана Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Боавишта III Nautico1 1:1 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао Кахиас 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:1 Ресенде Ботафого Рибейрао 3:1 Macau2 Мадурейра 2:0 Ботафого Рибейрао Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Сеара
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Минейро 2:0 Сеара Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Боа Эспорте Клуб 1:1 Атлетико Минейро Афогадос Ингазейра 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Атлетико Минейро 1:2 Калденсе Кампиненсе 0:0 Атлетико Минейро УРТ 0:1 Атлетико Минейро Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Томбенсе Coimbra 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Tupynambas Уберландия 0:1 Атлетико Минейро

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Копа Судамерикана Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Копа Судамерикана
Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 4:2 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 2:2 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Атлетико Минейро 4:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:0 Атлетико Минейро Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рибейрао Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 2:0 4 3 0 1 6 - 2 9
2. Атлетико Минейро 0:1 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Васко да Гама 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Байя 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Атлетико Паранаэнсе 4 2 0 2 5 - 5 6
6. Гремио 4 1 3 0 3 - 2 6
7. Палмейрас 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Ботафого Рибейрао 1:0 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Брагантино 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Атлетико Гойяненсе 0:2 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Сантос 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Спорт Ресифи 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Флуминенсе 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Форталеза 2:0 4 1 1 2 2 - 3 4
15. Фламенго 4 1 1 2 2 - 5 4
16. Сан-Паулу 2 1 0 1 2 - 2 3
17. Коринтианс 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Гойяс 0:2 3 0 1 2 2 - 5 1
19. Сеара 3 0 1 2 3 - 6 1
20. Куритиба 0:0 4 0 1 3 0 - 3 1
Где смотреть матч Ботафого Рибейрао 1:0 Атлетико Минейро онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Победитель

Букмекер 1 X 2
5.70 3.25 1.68
3.90 3.40 2.00
5.30 3.20 1.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный