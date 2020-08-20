Ботафого Рибейрао
1:0
Первый тайм: 31'
Атлетико Минейро
1:0
27' ГолФернандо Луис IV
32
Рафаэл
Пирес
2
Guga3
16
Igor
Rabello
21
Alan
Franco2
29
Аллан
Соуза
11
Keno
20
Hyoran
38
Marrony
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
16 Rhuan Castro
-
15 Ruan1
-
12 Saulo II
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
- Основной состав
-
32 Рафаэл ПиресВратарь
-
2 Guga3Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Alan Franco2Полузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
-
38 MarronyНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
27 Leo Sena
-
17 Bruno Silva3
-
-
22 Mailton
-
-
8 Jair II
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
Ход матча
27'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|1
|0.33
|2.
|Guilherme Santos
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Hyoran
|2
|0.5
|2.
|Marrony
|2 (1)
|0.5
|3.
|Натан Аллан
|1
|0.25
|4.
|Арана Гильерме
|0
|0
|5.
|Marquinhos vi
|0
|0
|6.
|Guga3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|1
|0
|2.
|Caio Alexandre
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Hyoran
|1
|0
|2.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|3.
|Аллан Соуза
|1
|0
|4.
|Guga3
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ботафого Рибейрао
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|40% (2)
|40% (2)
|20% (1)
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: + = -Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао
Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Португеза РЖ 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 6:2 Кабуфриэнсе Ботафого Рибейрао 1:1 Бангу Ботафого Рибейрао 1:0 Парана Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Боавишта III Nautico1 1:1 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао Кахиас 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:1 Ресенде Ботафого Рибейрао 3:1 Macau2 Мадурейра 2:0 Ботафого Рибейрао Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Сеара
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: + = -Атлетико Минейро 2:0 Сеара Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Боа Эспорте Клуб 1:1 Атлетико Минейро Афогадос Ингазейра 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Атлетико Минейро 1:2 Калденсе Кампиненсе 0:0 Атлетико Минейро УРТ 0:1 Атлетико Минейро Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Томбенсе Coimbra 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Tupynambas Уберландия 0:1 Атлетико Минейро
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 4:2 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 2:2 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Атлетико Минейро 4:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:0 Атлетико Минейро Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рибейрао Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|2:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|2.
|Атлетико Минейро
|0:1
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Васко да Гама
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Байя
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|Гремио
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|7.
|Палмейрас
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Ботафого Рибейрао
|1:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Брагантино
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|0:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Сантос
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Спорт Ресифи
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Флуминенсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Форталеза
|2:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|15.
|Фламенго
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|16.
|Сан-Паулу
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|17.
|Коринтианс
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Гойяс
|0:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|19.
|Сеара
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|20.
|Куритиба
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 3
|1