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Ботафого Рибейрао
2:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
1:0
26' Гол
Фернандо Луис IV
76' Желтая карточка
Federico Barrandeguy
79' Желтая карточка
Danilo IV
2:0
87' Гол
Caio Alexandre
2:1
90' Гол
Igor Rabello
90'+8
1
Roberto
Fernandes1
2
Federico
Barrandeguy
14
Marcelo
Conceicao
3
Кану
Рубенилсон
6
Danilo
IV
10
Фернандо
Луис
IV
8
Guilherme
Santos
5
Luiz
Otavio
7
Luis
Henrique
11
Nascimento
Leite
Matheus3
9
Pedro
Raul
32
Рафаэл
Пирес
2
Guga3
16
Igor
Rabello
3
Алонсо
Хуниор
13
Guilherme
Castilho
21
Alan
Franco2
29
Аллан
Соуза
11
Keno
20
Hyoran
50
Marquinhos
vi
38
Marrony
Ботафого Рибейрао
4-4-2
Атлетико Минейро
4-2-3-1

Ход матча

26'
Фернандо Луис IV
1:0
46'
Caio Alexandre
Luiz Otavio
 
46'
Рафаэль Форстер
Pedro Raul
 
54'
 
Саварино Джефферсон
Alan Franco2
60'
 
Bruno Silva3
Marrony
68'
Назарио Бруно
Luis Henrique
 
74'
Rhuan Castro
Фернандо Луис IV
 
76'
Federico Barrandeguy
 
79'
Danilo IV
 
81'
Fernando Costanza
Federico Barrandeguy
 
85'
 
Mailton
Marquinhos vi
85'
 
Jair II
Аллан Соуза
85'
 
Феррейра Мариано
Guga3
87'
Caio Alexandre
(Nascimento Leite Matheus3)
2:0
90'
2:1
Igor Rabello
(Jair II)

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nascimento Leite Matheus3 1 0.33
2. Фернандо Луис IV 1 0.33
3. Caio Alexandre 1 0.33
4. Guilherme Santos 0 0
Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Hyoran 2 0.5
2. Marrony 2 (1) 0.5
3. Натан Аллан 1 0.25
4. Igor Rabello 1 0.25
5. Арана Гильерме 0 0
6. Jair II 0 0
7. Marquinhos vi 0 0
8. Guga3 0 0

Карточки

Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Danilo IV 1 0
2. Federico Barrandeguy 1 0
3. Nascimento Leite Matheus3 1 0
4. Caio Alexandre 1 0
Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Hyoran 1 0
2. Gabriel Paulista XVI 1 0
3. Аллан Соуза 1 0
4. Guga3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ботафого Рибейрао 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)
 Атлетико Минейро 0 0 0 33.33% (2) 33.33% (2) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: + = -
Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао
Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Португеза РЖ 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 6:2 Кабуфриэнсе Ботафого Рибейрао 1:1 Бангу Ботафого Рибейрао 1:0 Парана Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Боавишта III Nautico1 1:1 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао Кахиас 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:1 Ресенде Ботафого Рибейрао 3:1 Macau2 Мадурейра 2:0 Ботафого Рибейрао Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Сеара
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Минейро 2:0 Сеара Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Боа Эспорте Клуб 1:1 Атлетико Минейро Афогадос Ингазейра 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Атлетико Минейро 1:2 Калденсе Кампиненсе 0:0 Атлетико Минейро УРТ 0:1 Атлетико Минейро Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Томбенсе Coimbra 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Tupynambas Уберландия 0:1 Атлетико Минейро

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Копа Судамерикана Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Минейро Копа Судамерикана
Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 4:2 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 2:2 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Атлетико Минейро 4:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:0 Атлетико Минейро Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рибейрао Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 4 3 0 1 7 - 2 9
2. Атлетико Минейро 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Васко да Гама 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Байя 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Атлетико Паранаэнсе 4 2 0 2 5 - 5 6
6. Гремио 4 1 3 0 3 - 2 6
7. Палмейрас 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Ботафого Рибейрао 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Брагантино 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Коринтианс 3 1 1 1 5 - 4 4
11. Атлетико Гойяненсе 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Сантос 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Спорт Ресифи 3 1 1 1 4 - 5 4
14. Флуминенсе 4 1 1 2 4 - 5 4
15. Форталеза 4 1 1 2 3 - 4 4
16. Фламенго 4 1 1 2 2 - 5 4
17. Сан-Паулу 2 1 0 1 2 - 2 3
18. Гойяс 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Сеара 3 0 1 2 3 - 6 1
20. Куритиба 4 0 0 4 1 - 6 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Фернандо Луис IV бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
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1.65 2.15
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
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