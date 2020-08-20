Интернасьональ
2:0
Второй тайм: 75'
Атлетико Гойяненсе
15' Желтая карточкаМусто Дамиан
22' Желтая карточкаEder 2
44' Желтая карточкаJussa
1:0
52' ГолМусто Дамиан
56' Желтая карточкаHenrique Souza Ewerthon III
57' Красная карточкаWilliam Pottker
2:0
69' ГолGalhardo Thiago
35
Jose
Gabriel
25
Jussa
88
Patrick
I
31
Peglow
1
Jean
V
3
Eder
2
4
Gilvan
9
Юри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Jose GabrielЗащитник
- Защитник
-
25 JussaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Нападающий
-
31 PeglowНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Yuri Alberto
-
-
-
19 Rodrigo I
-
20 Moises VII
-
30 Джонни
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
- Основной состав
-
1 Jean VВратарь
- Защитник
-
3 Eder 2Защитник
-
4 GilvanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ЮриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Маркес ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
13 João Victor6
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
Ход матча
15'
22'
44'
52'
1:0
57'
69'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Герреро Паоло
|3
|0.75
|2.
|Galhardo Thiago
|1
|0.25
|3.
|Мусто Дамиан
|1
|0.25
|4.
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.25
|5.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|6.
|Rodrigo I
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Luis Pereira III
|2
|0.67
|2.
|Gustavo V
|1
|0.33
|3.
|Юри
|1
|0.33
|4.
|Edson III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эденилсон дос Сантос
|2
|0
|2.
|William Pottker
|0
|1
|3.
|Мусто Дамиан
|1
|0
|4.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|5.
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|6.
|Куэста Виктор
|1
|0
|7.
|Moises VII
|1
|0
|8.
|Bruno Fuchs
|1
|0
|9.
|Bruno Praxedes
|1
|0
|10.
|Jussa
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Dudu V1
|1
|1
|2.
|Edson III
|1
|0
|3.
|Henrique Souza Ewerthon III
|1
|0
|4.
|Eder 2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интернасьональ
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Атлетико Гойяненсе
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сантос Куритиба 0:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ
Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves Интернасьональ 2:0 Айморе Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Sao Jose dos Campos1 1:4 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Бразил де Пелотас Интернасьональ 3:0 Universidad Catolica1 Кахиас 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Депортес Толима Депортес Толима 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Интернасьональ 2:0 Универсидад де Чили Интернасьональ 2:0 Нову-Амбургу Универсидад де Чили 0:0 Интернасьональ Ypiranga PE2 0:0 Интернасьональ
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: + = -Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис
Атлетико Гойяненсе 2:0 Sao Jose dos Campos1 Гояния 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Santa Cruz PE1 Атлетико Гойяненсе 5:0 Jaragua Анаполис 0:0 Атлетико Гойяненсе КРАК 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Униан Рондонополис 0:1 Атлетико Гойяненсе Jaragua 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 5:1 Анаполис Атлетико Гойяненсе 5:0 Гояния Гремио Анаполис 0:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Спорт Ресифи Бразил де Пелотас 2:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:0 Парана Оэсте 0:4 Атлетико Гойяненсе
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Атлетико Гойяненсе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|2:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|2.
|Атлетико Минейро
|0:1
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|3.
|Васко да Гама
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Байя
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|Гремио
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|7.
|Палмейрас
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Ботафого Рибейрао
|1:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Брагантино
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|0:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Сантос
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Спорт Ресифи
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Флуминенсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Форталеза
|2:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|15.
|Фламенго
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|16.
|Сан-Паулу
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|17.
|Коринтианс
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Гойяс
|0:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|19.
|Сеара
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|20.
|Куритиба
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 3
|1