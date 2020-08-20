  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Интернасьональ
2:0
Второй тайм: 75'
Атлетико Гойяненсе
0'
15' Желтая карточка
Мусто Дамиан
22' Желтая карточка
Eder 2
44' Желтая карточка
Jussa
1:0
52' Гол
Мусто Дамиан
56' Желтая карточка
Henrique Souza Ewerthon III
57' Красная карточка
William Pottker
2:0
69' Гол
Galhardo Thiago
75'
12
Marcelo
Lomba
22
Марсело
Родиней
35
Jose
Gabriel
15
Куэста
Виктор
25
Jussa
5
Мусто
Дамиан
45
Bruno
Praxedes
23
Marcos
Guilherme
88
Patrick
I
7
William
Pottker
31
Peglow
1
Jean
V
2
Moacir
II
3
Eder
2
4
Gilvan
6
Nicolas
Vichiatto
8
Marlon
Freitas
5
Edson
III
11
Henrique
Souza
Ewerthon
III
10
Luis
Pereira
III
7
Котулио
Матеус
9
Юри
Интернасьональ
4-1-2-1-2
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1

Ход матча

15'
Мусто Дамиан
 
22'
 
Eder 2
44'
Jussa
 
52'
Мусто Дамиан
1:0
56'
 
Henrique Souza Ewerthon III
57'
William Pottker
 
60'
Эденилсон дос Сантос
Bruno Praxedes
 
60'
Galhardo Thiago
Peglow
 
65'
 
Jose M.F. Moreno Chico II
Moacir II
69'
Galhardo Thiago
2:0
74'
Rodrigo I
Marcos Guilherme
 

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Герреро Паоло 3 0.75
2. Galhardo Thiago 1 0.25
3. Мусто Дамиан 1 0.25
4. Эденилсон дос Сантос 1 0.25
5. Саравия Ренсо 0 0
6. Rodrigo I 0 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Luis Pereira III 2 0.67
2. Gustavo V 1 0.33
3. Юри 1 0.33
4. Edson III 0 0

Карточки

Интернасьональ
# Игрок      
1. Эденилсон дос Сантос 2 0
2. William Pottker 0 1
3. Мусто Дамиан 1 0
4. Саравия Ренсо 1 0
5. Бошилья Габриэл 1 0
6. Куэста Виктор 1 0
7. Moises VII 1 0
8. Bruno Fuchs 1 0
9. Bruno Praxedes 1 0
10. Jussa 1 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. Dudu V1 1 1
2. Edson III 1 0
3. Henrique Souza Ewerthon III 1 0
4. Eder 2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интернасьональ 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Атлетико Гойяненсе 50% (2) 0 25% (1) 0 25% (1) 0

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -
Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сантос Куритиба 0:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ
Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves Интернасьональ 2:0 Айморе Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Sao Jose dos Campos1 1:4 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Бразил де Пелотас Интернасьональ 3:0 Universidad Catolica1 Кахиас 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Депортес Толима Депортес Толима 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Интернасьональ 2:0 Универсидад де Чили Интернасьональ 2:0 Нову-Амбургу Универсидад де Чили 0:0 Интернасьональ Ypiranga PE2 0:0 Интернасьональ
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис
Атлетико Гойяненсе 2:0 Sao Jose dos Campos1 Гояния 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Santa Cruz PE1 Атлетико Гойяненсе 5:0 Jaragua Анаполис 0:0 Атлетико Гойяненсе КРАК 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Униан Рондонополис 0:1 Атлетико Гойяненсе Jaragua 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 5:1 Анаполис Атлетико Гойяненсе 5:0 Гояния Гремио Анаполис 0:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Спорт Ресифи Бразил де Пелотас 2:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:0 Парана Оэсте 0:4 Атлетико Гойяненсе

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Атлетико Гойяненсе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Атлетико Гойяненсе 3:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 4:1 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 0:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:0 Атлетико Гойяненсе Серия A
Атлетико Гойяненсе 2:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:1 Атлетико Гойяненсе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 2:0 4 3 0 1 6 - 2 9
2. Атлетико Минейро 0:1 4 3 0 1 6 - 3 9
3. Васко да Гама 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Байя 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Атлетико Паранаэнсе 4 2 0 2 5 - 5 6
6. Гремио 4 1 3 0 3 - 2 6
7. Палмейрас 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Ботафого Рибейрао 1:0 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Брагантино 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Атлетико Гойяненсе 0:2 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Сантос 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Спорт Ресифи 3 1 1 1 4 - 5 4
13. Флуминенсе 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Форталеза 2:0 4 1 1 2 2 - 3 4
15. Фламенго 4 1 1 2 2 - 5 4
16. Сан-Паулу 2 1 0 1 2 - 2 3
17. Коринтианс 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Гойяс 0:2 3 0 1 2 2 - 5 1
19. Сеара 3 0 1 2 3 - 6 1
20. Куритиба 0:0 4 0 1 3 0 - 3 1
  • Второй тайм
  • Описание гола
    69'
    Г О О О О Л - Thiago Galhardo бьет в цель!
  • 65'
    Моасир уходит с поля. Chico выходит вместо него
  • 60'
    Peglow уходит с поля. Thiago Galhardo выходит вместо него
  • 60'
    Bruno Praxedes уходит с поля. Эденилсон дос Сантос выходит вместо него
  • 57'
    УДАЛЕНИЕ! - William Pottker увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    56'
    Everton Felipe получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    52'
    Г О О О О Л - Мусто Дамиан бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Jussa получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Eder получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Мусто Дамиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Интернасьональ 2:0 Атлетико Гойяненсе онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Победитель

Букмекер 1 X 2
1.55 4.00 6.40
1.18 6.20 22.00
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный