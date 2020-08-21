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  3. Бразилия
Сан-Паулу
1:1
Конец матча
Байя
0'
0:0
18' Не забитый пенальти
Gilberto IV
0:1
21' Гол
Росси
30' Желтая карточка
Витор Буэно
60' Желтая карточка
Gregore
1:1
85' Гол
Лусиано Невес
90' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
90' Желтая карточка
Зе Карлос
90'+9
1
Tiago
Luis
Volpi
2
Igor
Vinicius
5
Арболеда
Роберт
3
Bruno
VI
6
Рейналдо
Мануэл
14
Lizeiro
8
Че
Че
10
Алвес
Даниэл
26
Igor
Gomes
12
Витор
Буэно
9
Pablo
I
1
Douglas
Friedrich
23
Педро
Жоао
II
14
Эрнандо
40
Jose
Ferreira
12
Зе
Карлос
26
Gregore
16
Ronaldo
VI
11
Росси
10
Rodriguinho
I
7
Jose
Elber
9
Gilberto
IV
Сан-Паулу
4-2-3-1
Байя
4-2-3-1

Ход матча

18'
0:0
Gilberto IV
21'
0:1
Росси
(Rodriguinho I)
30'
Витор Буэно
 
46'
Лусиано Невес
Igor Gomes
 
60'
Габриэл Барбоза
Lizeiro
 
60'
 
Gregore
64'
 
Daniel XII
Rodriguinho I
68'
 
Anderson Oliveira2
Douglas Friedrich
73'
 
Saldanha
Gilberto IV
73'
 
Alesson Batista
Росси
73'
 
Elton I
Gregore
75'
Helio Junio
Че Че
 
76'
Gonzalo Carneiro
Igor Vinicius
 
83'
Leo XV
Bruno VI
 
85'
Лусиано Невес
(Gonzalo Carneiro)
1:1
90'
Габриэл Барбоза
 
90'
 
Зе Карлос

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рейналдо Мануэл 1 (1) 0.33
2. Алвес Даниэл 1 0.33
3. Лусиано Невес 1 0.33
4. Gonzalo Carneiro 0 0
Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Rodriguinho I 1 (1) 0.33
2. Росси 1 0.33
3. Эрнандо 1 0.33
4. Jose Ferreira 1 0.33
5. Jose Elber 0 0
6. Juninho Capixaba 0 0

Карточки

Сан-Паулу
# Игрок      
1. Арболеда Роберт 1 0
2. Bruno VI 1 0
3. Pablo I 1 0
4. Рейналдо Мануэл 1 0
5. Габриэл Барбоза 1 0
6. Витор Буэно 1 0
7. Lizeiro 1 0
8. Igor Gomes 1 0
Байя
# Игрок      
1. Ronaldo VI 1 0
2. Gregore 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сан-Паулу 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Байя 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Сан-Паулу Последние 20 матчей: + = -
Васко да Гама 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сан-Паулу 2:3 Мирасол Гуарани Асунсьон 1:3 Сан-Паулу
Сан-Паулу 2:3 Брагантино Сан-Паулу 2:1 Сантос Сан-Паулу 3:0 ЛДУ Кито Ботафого 1:0 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Понте-Прета Оэсте 0:4 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Коринтианс Санту-Андре 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Новоризонтину Ферровиария 1:2 Сан-Паулу Палмейрас 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:0 Агуа-Санта Алагоано 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Интернасьональ Гремио 3:0 Сан-Паулу
Байя Последние 20 матчей: + = -
Байя 2:1 Брагантино Байя 1:0 Куритиба Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс Атлетико Алагоиньяс 0:0 Байя
Байя 0:1 Сеара Байя 2:2 Жакуипенсе Сеара 3:1 Байя Жакуипенсе 0:2 Байя Байя 1:0 Конфианка Байя 2:0 Флуминенсе де Фейра Байя 3:1 Ботафого ПБ Атлетико Алагоиньяс 1:0 Байя Байя 4:1 Nautico1 Америка Натал 0:2 Байя Байя 0:0 Doce Mel Байя 1:0 Конфианка Витория 1:2 Байя Насьональ Асунсьон 1:3 Байя Алагоано 0:2 Байя Сеара 2:2 Байя

Последние игры между собой

Сан-Паулу: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Байя: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Байя 0:0 Сан-Паулу Серия A Байя 1:0 Сан-Паулу Кубок Сан-Паулу 0:1 Байя Кубок Сан-Паулу 0:0 Байя Серия A
Сан-Паулу 1:0 Байя Серия A Байя 2:2 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 1:1 Байя Серия A Байя 2:1 Сан-Паулу Серия A Байя 4:3 Сан-Паулу Серия A Сан-Паулу 3:0 Байя Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Васко да Гама 2:0 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Интернасьональ 4 3 0 1 7 - 2 9
3. Атлетико Минейро 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Байя 1:1 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Сантос 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Атлетико Паранаэнсе 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Гремио 4 1 3 0 3 - 2 6
8. Ботафого Рибейрао 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Палмейрас 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Брагантино 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Коринтианс 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Атлетико Гойяненсе 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Сан-Паулу 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Флуминенсе 4 1 1 2 4 - 5 4
15. Форталеза 4 1 1 2 3 - 4 4
16. Спорт Ресифи 4 1 1 2 4 - 6 4
17. Фламенго 4 1 1 2 2 - 5 4
18. Гойяс 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Сеара 0:2 4 0 1 3 3 - 8 1
20. Куритиба 4 0 0 4 1 - 6 0
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    90'
    Зе Карлос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    90'
    Gabriel получил желтую карточку от судьи
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    85'
    Г О О О О Л - Лусиано Невес бьет в цель!
  • 83'
    Bruno Alves уходит с поля. Leo выходит вместо него
  • 76'
    Igor Vinicius уходит с поля. Gonzalo Carneiro выходит вместо него
  • 75'
    Че Че уходит с поля. Helio Junio выходит вместо него
  • 73'
    Gregore уходит с поля. Elton выходит вместо него
  • 73'
    Росси уходит с поля. Alesson Batista выходит вместо него
  • 73'
    Gilberto уходит с поля. Saldanha выходит вместо него
  • 68'
    Douglas Friedrich уходит с поля. Anderson выходит вместо него
  • 64'
    Rodriguinho уходит с поля. Danielzinho выходит вместо него
  • 60'
    Lizeiro уходит с поля. Gabriel выходит вместо него
  • Желтая карточка
    60'
    Gregore получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Igor Gomes уходит с поля. Лусиано Невес выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Витор Буэно получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Росси бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Gilberto пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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