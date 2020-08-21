0:0
18' Не забитый пенальтиGilberto IV
0:1
21' ГолРосси
30' Желтая карточкаВитор Буэно
60' Желтая карточкаGregore
1:1
85' ГолЛусиано Невес
90' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
90' Желтая карточкаЗе Карлос
3
Bruno
VI
14
Lizeiro
8
Че
Че
10
Алвес
Даниэл
26
Igor
Gomes
12
Витор
Буэно
9
Pablo
I
14
Эрнандо
12
Зе
Карлос
26
Gregore
16
Ronaldo
VI
11
Росси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Bruno VIЗащитник
- Защитник
-
14 LizeiroПолузащитник
-
8 Че ЧеПолузащитник
-
10 Алвес ДаниэлПолузащитник
-
26 Igor GomesПолузащитник
-
12 Витор БуэноПолузащитник
-
9 Pablo IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Эрнанес ЛимаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Коста ДиегоНападающий
-
23 Lucas Perri
-
41 Junior6
-
16 Leo XV
-
13 Luan5
-
37 Helio Junio
-
-
Главный тренер: Fernando Diniz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 ЭрнандоЗащитник
- Защитник
-
12 Зе КарлосЗащитник
-
26 GregoreПолузащитник
-
16 Ronaldo VIПолузащитник
-
11 РоссиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
25 ClaysonНападающий
-
20 ФернандаоНападающий
-
13 Ignacio2
-
99 Saldanha
-
-
-
-
17 Elton I
-
71 Jadson III
-
-
Главный тренер: Roger Machado
Ход матча
18'
0:0
21'
0:1
30'
60'
73'
73'
75'
85'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рейналдо Мануэл
|1 (1)
|0.33
|2.
|Алвес Даниэл
|1
|0.33
|3.
|Лусиано Невес
|1
|0.33
|4.
|Gonzalo Carneiro
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Rodriguinho I
|1 (1)
|0.33
|2.
|Росси
|1
|0.33
|3.
|Эрнандо
|1
|0.33
|4.
|Jose Ferreira
|1
|0.33
|5.
|Jose Elber
|0
|0
|6.
|Juninho Capixaba
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арболеда Роберт
|1
|0
|2.
|Bruno VI
|1
|0
|3.
|Pablo I
|1
|0
|4.
|Рейналдо Мануэл
|1
|0
|5.
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|6.
|Витор Буэно
|1
|0
|7.
|Lizeiro
|1
|0
|8.
|Igor Gomes
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ronaldo VI
|1
|0
|2.
|Gregore
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сан-Паулу
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|Байя
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Сан-Паулу Последние 20 матчей: + = -Васко да Гама 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сан-Паулу 2:3 Мирасол Гуарани Асунсьон 1:3 Сан-Паулу
Сан-Паулу 2:3 Брагантино Сан-Паулу 2:1 Сантос Сан-Паулу 3:0 ЛДУ Кито Ботафого 1:0 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Понте-Прета Оэсте 0:4 Сан-Паулу Сан-Паулу 0:0 Коринтианс Санту-Андре 2:1 Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Новоризонтину Ферровиария 1:2 Сан-Паулу Палмейрас 0:0 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:0 Агуа-Санта Алагоано 1:2 Сан-Паулу Сан-Паулу 2:1 Интернасьональ Гремио 3:0 Сан-Паулу
Байя Последние 20 матчей: + = -Байя 2:1 Брагантино Байя 1:0 Куритиба Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс Атлетико Алагоиньяс 0:0 Байя
Байя 0:1 Сеара Байя 2:2 Жакуипенсе Сеара 3:1 Байя Жакуипенсе 0:2 Байя Байя 1:0 Конфианка Байя 2:0 Флуминенсе де Фейра Байя 3:1 Ботафого ПБ Атлетико Алагоиньяс 1:0 Байя Байя 4:1 Nautico1 Америка Натал 0:2 Байя Байя 0:0 Doce Mel Байя 1:0 Конфианка Витория 1:2 Байя Насьональ Асунсьон 1:3 Байя Алагоано 0:2 Байя Сеара 2:2 Байя
Последние игры между собой
Сан-Паулу: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Байя: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Васко да Гама
|2:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Интернасьональ
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|Атлетико Минейро
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Байя
|1:1
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Сантос
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Гремио
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|8.
|Ботафого Рибейрао
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Палмейрас
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Брагантино
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Коринтианс
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Сан-Паулу
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Флуминенсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Форталеза
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|16.
|Спорт Ресифи
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|17.
|Фламенго
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|18.
|Гойяс
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|Сеара
|0:2
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|Куритиба
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0