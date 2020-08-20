Брагантино
2:1
Конец матча
Флуминенсе
1:0
1' ГолAlerrandro
1:1
2' ГолНене Андерсон
30' Желтая карточкаНене Андерсон
43' Желтая карточкаArtur Guimaraes
51' Желтая карточкаMatheus Jesus
58' Желтая карточкаYuri Oliveira Lima
63' Желтая карточкаEvanilson
66' Желтая карточкаIgor Juliao
70' Желтая карточкаLuis Phelipe
76' Желтая карточкаЭдимар Куритиба
2:1
82' ГолLuis Phelipe
86' Желтая карточкаГансо Пауло
87' Желтая карточкаHuan Nino2
90' Желтая карточкаЭвангелиста Лукас
38
Morato
21
Igor
Juliao
33
Huan
Nino2
22
Douglas
XV
99
Evanilson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 MoratoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
16 РобиньоНападающий
- Нападающий
-
15 Итало ХосеНападающий
-
21 Luis Phelipe
-
-
34 Weverson2
-
17 Weverton3
-
-
Главный тренер: Felipe Conceicao
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
33 Huan Nino2Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Douglas XVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 EvanilsonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 ЭдилсонЗащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
34 Энрике ЛуисПолузащитник
-
35 АндреНападающий
-
-
31 Calegari
-
20 Yago I
-
-
26 Digao II
-
-
Главный тренер: Odair Hellmann
Ход матча
1'
1:0
2'
1:1
30'
43'
51'
57'
63'
66'
70'
76'
82'
2:1
86'
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alerrandro
|2
|0.5
|2.
|Claudinho III
|1
|0.25
|3.
|Leo Ortiz
|1
|0.25
|4.
|Luis Phelipe
|1
|0.25
|5.
|Artur Guimaraes
|0
|0
|6.
|Робиньо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нене Андерсон
|3 (2)
|0.75
|2.
|Evanilson
|1
|0.25
|3.
|Igor Juliao
|0
|0
|4.
|Marcos Paulo2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рикардо Риллер
|3
|0
|2.
|Matheus Jesus
|2
|0
|3.
|Эдимар Куритиба
|1
|0
|4.
|Эвангелиста Лукас
|1
|0
|5.
|Бруно Фабрисио
|1
|0
|6.
|Artur Guimaraes
|1
|0
|7.
|Luis Phelipe
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Igor Juliao
|2
|0
|2.
|Yuri Oliveira Lima
|2
|0
|3.
|Evanilson
|2
|0
|4.
|Huan Nino2
|2
|0
|5.
|Нене Андерсон
|1
|0
|6.
|Веллингтон Силва
|1
|0
|7.
|Гансо Пауло
|1
|0
|8.
|Douglas XV
|1
|0
|9.
|Fred II
|1
|0
|10.
|Michel Araujo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брагантино
|40% (2)
|0
|0
|0
|0
|60% (3)
|Флуминенсе
|25% (1)
|0
|50% (2)
|0
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Брагантино Последние 20 матчей: + = -Байя 2:1 Брагантино Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Сантос 1:1 Брагантино Брагантино 1:0 Гуарани Асунсьон
Брагантино 1:1 Ботафого Брагантино 0:2 Коринтианс Брагантино 2:0 Ботафого Сан-Паулу 2:3 Брагантино Брагантино 4:0 Агуа-Санта Понте-Прета 1:2 Брагантино Брагантино 2:1 Итуано Санту-Андре 1:0 Брагантино Брагантино 3:0 Оэсте Мирасол 2:0 Брагантино Брагантино 2:1 Палмейрас Новоризонтину 0:0 Брагантино Брагантино 0:1 Интер Лимейра Сантос 0:0 Брагантино Брагантино 2:0 Клуб Регатас Бразил Куритиба 1:0 Брагантино
Флуминенсе Последние 20 матчей: + = -Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 1:1 Палмейрас Гремио 1:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе
Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Macau2 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:3 Вольта Редонда Васко да Гама 0:2 Флуминенсе Фигейренсе 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 4:0 Ресенде Флуминенсе 2:0 Ботафого ПБ Флуминенсе 5:1 Мадурейра Мото Клуб 2:4 Флуминенсе Унион Ла-Калера 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 2:3 Фламенго Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Интернасьональ
|1:0
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|3.
|Васко да Гама
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Байя
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|6.
|Гремио
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|7.
|Палмейрас
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Брагантино
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|Сантос
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Спорт Ресифи
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|12.
|Флуминенсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Форталеза
|1:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|14.
|Фламенго
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|15.
|Сан-Паулу
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|16.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|17.
|Коринтианс
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Гойяс
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Сеара
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|20.
|Куритиба
|0:0
|4
|0
|1
|3
|0 - 3
|1