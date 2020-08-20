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Брагантино
2:1
Конец матча
Флуминенсе
0'
1:0
1' Гол
Alerrandro
1:1
2' Гол
Нене Андерсон
30' Желтая карточка
Нене Андерсон
43' Желтая карточка
Artur Guimaraes
51' Желтая карточка
Matheus Jesus
58' Желтая карточка
Yuri Oliveira Lima
63' Желтая карточка
Evanilson
66' Желтая карточка
Igor Juliao
70' Желтая карточка
Luis Phelipe
76' Желтая карточка
Эдимар Куритиба
2:1
82' Гол
Luis Phelipe
86' Желтая карточка
Гансо Пауло
87' Желтая карточка
Huan Nino2
90' Желтая карточка
Эвангелиста Лукас
90'+11
40
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
3
Leo
Ortiz
14
Бруно
Фабрисио
6
Эдимар
Куритиба
11
Matheus
Jesus
5
Gustavo
Barreto
10
Claudinho
III
7
Artur
Guimaraes
9
Alerrandro
38
Morato
27
Муриэл
Беккер
21
Igor
Juliao
33
Huan
Nino2
4
Luccas
Claro
6
Эжидио
Перейра
5
Yuri
Oliveira
Lima
22
Douglas
XV
15
Michel
Araujo
77
Нене
Андерсон
11
Marcos
Paulo2
99
Evanilson
Брагантино
4-3-3
Флуминенсе
4-2-3-1

Ход матча

1'
Alerrandro
1:0
2'
1:1
Нене Андерсон
(Igor Juliao)
30'
 
Нене Андерсон
43'
Artur Guimaraes
 
46'
 
Энрике Луис
Marcos Paulo2
51'
Matheus Jesus
 
57'
Luis Phelipe
Morato
 
58'
 
Yuri Oliveira Lima
63'
 
Evanilson
65'
 
Гансо Пауло
Нене Андерсон
66'
 
Igor Juliao
68'
Эвангелиста Лукас
Gustavo Barreto
 
70'
Luis Phelipe
 
76'
Эдимар Куритиба
 
81'
Weverson2
Matheus Jesus
 
81'
Робиньо
Artur Guimaraes
 
81'
Bruno Tubarao
Claudinho III
 
82'
Luis Phelipe
(Робиньо)
2:1
86'
 
Гансо Пауло
86'
 
Fernando Pacheco2
Douglas XV
87'
 
Huan Nino2
90'
 
Caio Paulista
Michel Araujo
90'
Эвангелиста Лукас
 

Бомбардиры внутри турнира

Брагантино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alerrandro 2 0.5
2. Claudinho III 1 0.25
3. Leo Ortiz 1 0.25
4. Luis Phelipe 1 0.25
5. Artur Guimaraes 0 0
6. Робиньо 0 0
Флуминенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нене Андерсон 3 (2) 0.75
2. Evanilson 1 0.25
3. Igor Juliao 0 0
4. Marcos Paulo2 0 0

Карточки

Брагантино
# Игрок      
1. Рикардо Риллер 3 0
2. Matheus Jesus 2 0
3. Эдимар Куритиба 1 0
4. Эвангелиста Лукас 1 0
5. Бруно Фабрисио 1 0
6. Artur Guimaraes 1 0
7. Luis Phelipe 1 0
Флуминенсе
# Игрок      
1. Igor Juliao 2 0
2. Yuri Oliveira Lima 2 0
3. Evanilson 2 0
4. Huan Nino2 2 0
5. Нене Андерсон 1 0
6. Веллингтон Силва 1 0
7. Гансо Пауло 1 0
8. Douglas XV 1 0
9. Fred II 1 0
10. Michel Araujo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брагантино 40% (2) 0 0 0 0 60% (3)
 Флуминенсе 25% (1) 0 50% (2) 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Брагантино Последние 20 матчей: + = -
Байя 2:1 Брагантино Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Сантос 1:1 Брагантино Брагантино 1:0 Гуарани Асунсьон
Брагантино 1:1 Ботафого Брагантино 0:2 Коринтианс Брагантино 2:0 Ботафого Сан-Паулу 2:3 Брагантино Брагантино 4:0 Агуа-Санта Понте-Прета 1:2 Брагантино Брагантино 2:1 Итуано Санту-Андре 1:0 Брагантино Брагантино 3:0 Оэсте Мирасол 2:0 Брагантино Брагантино 2:1 Палмейрас Новоризонтину 0:0 Брагантино Брагантино 0:1 Интер Лимейра Сантос 0:0 Брагантино Брагантино 2:0 Клуб Регатас Бразил Куритиба 1:0 Брагантино
Флуминенсе Последние 20 матчей: + = -
Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 1:1 Палмейрас Гремио 1:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе
Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Macau2 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:3 Вольта Редонда Васко да Гама 0:2 Флуминенсе Фигейренсе 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 4:0 Ресенде Флуминенсе 2:0 Ботафого ПБ Флуминенсе 5:1 Мадурейра Мото Клуб 2:4 Флуминенсе Унион Ла-Калера 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 2:3 Фламенго Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 0:0 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Интернасьональ 1:0 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Васко да Гама 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Байя 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Атлетико Паранаэнсе 4 2 0 2 5 - 5 6
6. Гремио 4 1 3 0 3 - 2 6
7. Палмейрас 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Брагантино 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Атлетико Гойяненсе 0:1 3 1 1 1 4 - 2 4
10. Сантос 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Спорт Ресифи 3 1 1 1 4 - 5 4
12. Флуминенсе 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Форталеза 1:0 4 1 1 2 1 - 3 4
14. Фламенго 4 1 1 2 2 - 5 4
15. Сан-Паулу 2 1 0 1 2 - 2 3
16. Ботафого Рибейрао 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
17. Коринтианс 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Гойяс 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Сеара 3 0 1 2 3 - 6 1
20. Куритиба 0:0 4 0 1 3 0 - 3 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Artur Guimaraes получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Нене Андерсон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Нене Андерсон бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Alerrandro бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Основное времяПервый таймВторой тайм
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Букмекер Да Нет
5.50 1.13
Букмекер Да Нет
3.80 1.23
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