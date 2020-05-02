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Минск
 
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Торпедо-БелАЗ

Предыдущие игры

Минск Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Славия Мозырь 1:3 Минск Рух Брест 1:0 Минск Минск 0:3 БАТЭ Энергетик-БГУ 2:0 Минск
Минск 3:2 Динамо Минск Белшина 1:3 Минск Динамо Москва 1:1 Минск Ислочь 1:1 Минск Минск 1:0 Шахтёр Солигорск Гомель 1:0 Минск Минск 1:0 Слуцк Неман 1:0 Минск Минск 3:0 Торпедо Минск Городея 1:2 Минск Минск 1:6 Энергетик-БГУ Минск 1:0 Славия Мозырь Динамо-Брест 3:0 Минск Минск 3:2 БАТЭ Днепр Могилёв 1:0 Минск Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ
Торпедо-БелАЗ Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Торпедо-БелАЗ 0:0 Рух Брест БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 2:0 Энергетик-БГУ Динамо Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ
Торпедо-БелАЗ 1:0 Белшина Шахтёр Солигорск 0:1 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ Днепр Могилёв 2:1 Торпедо-БелАЗ Энергетик-БГУ 2:1 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 4:0 Динамо Минск Витебск 0:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:3 Ислочь Шахтёр Солигорск 3:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 2:0 Гомель Слуцк 1:2 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:0 Неман Торпедо Минск 0:3 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:1 Городея Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:1 Славия Мозырь

Последние игры между собой

Минск: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Торпедо-БелАЗ: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 1:1 Минск Премьер-лига Минск 0:0 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 2:1 Минск Премьер-лига
Торпедо-БелАЗ 1:1 Минск Премьер-лига Минск 0:0 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 0:0 Минск Премьер-лига Минск 0:0 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Минск 0:1 Торпедо-БелАЗ Кубок Торпедо-БелАЗ 1:1 Минск Кубок Минск 0:2 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 2:0 Минск Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 1:0 Минск Премьер-лига Минск 0:2 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 2:1 Минск Премьер-лига Минск 1:0 Торпедо-БелАЗ Кубок Минск 0:0 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 1:0 Минск Премьер-лига Минск 1:2 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Минск 1:2 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слуцк Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
2. Ислочь Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
3. Энергетик-БГУ Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
4. Торпедо-БелАЗ Заявка 6 3 2 1 4 - 2 11
5. БАТЭ Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
6. Витебск Заявка 6 3 1 2 4 - 5 10
7. Динамо Минск Заявка 6 3 0 3 9 - 6 9
8. Минск Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
9. Городея Заявка 6 3 0 3 3 - 5 9
10. Неман Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
11. Шахтёр Солигорск Заявка 6 2 2 2 5 - 3 8
12. Рух Брест Заявка 6 2 2 2 2 - 2 8
13. Динамо-Брест Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
14. Славия Мозырь Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
15. Смолевичи-СТИ Заявка 7 0 3 4 3 - 9 3
16. Белшина Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Минск - Торпедо-БелАЗ

    До начала игры, которая состоится 02.05.2020, осталось 3 часа 43 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


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