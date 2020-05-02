Минск
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Торпедо-БелАЗ
Предыдущие игры
Минск Последние 20 матчей: +10 =2 -8Славия Мозырь 1:3 Минск Рух Брест 1:0 Минск Минск 0:3 БАТЭ Энергетик-БГУ 2:0 Минск
Минск 3:2 Динамо Минск Белшина 1:3 Минск Динамо Москва 1:1 Минск Ислочь 1:1 Минск Минск 1:0 Шахтёр Солигорск Гомель 1:0 Минск Минск 1:0 Слуцк Неман 1:0 Минск Минск 3:0 Торпедо Минск Городея 1:2 Минск Минск 1:6 Энергетик-БГУ Минск 1:0 Славия Мозырь Динамо-Брест 3:0 Минск Минск 3:2 БАТЭ Днепр Могилёв 1:0 Минск Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ
Торпедо-БелАЗ Последние 20 матчей: +8 =5 -7Торпедо-БелАЗ 0:0 Рух Брест БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 2:0 Энергетик-БГУ Динамо Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ
Торпедо-БелАЗ 1:0 Белшина Шахтёр Солигорск 0:1 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ Днепр Могилёв 2:1 Торпедо-БелАЗ Энергетик-БГУ 2:1 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 4:0 Динамо Минск Витебск 0:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:3 Ислочь Шахтёр Солигорск 3:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 2:0 Гомель Слуцк 1:2 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:0 Неман Торпедо Минск 0:3 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:1 Городея Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:1 Славия Мозырь
Последние игры между собой
Минск: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Торпедо-БелАЗ: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Торпедо-БелАЗ 1:1 Минск Премьер-лига Минск 0:0 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 0:0 Минск Премьер-лига Минск 0:0 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Минск 0:1 Торпедо-БелАЗ Кубок Торпедо-БелАЗ 1:1 Минск Кубок Минск 0:2 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 2:0 Минск Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 1:0 Минск Премьер-лига Минск 0:2 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 2:1 Минск Премьер-лига Минск 1:0 Торпедо-БелАЗ Кубок Минск 0:0 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 1:0 Минск Премьер-лига Минск 1:2 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Минск 1:2 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слуцк
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|2.
|Ислочь
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|3.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|4.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|5.
|БАТЭ
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|Витебск
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 5
|10
|7.
|Динамо Минск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|8.
|Минск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|9.
|Городея
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|3 - 5
|9
|10.
|Неман
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|11.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 3
|8
|12.
|Рух Брест
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|2 - 2
|8
|13.
|Динамо-Брест
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|Славия Мозырь
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|3
|16.
|Белшина
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2