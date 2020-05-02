Предыдущие игры
Рух Брест Последние 7 матчей: +3 =2 -2Торпедо-БелАЗ 0:0 Рух Брест Рух Брест 1:0 Минск Славия Мозырь 0:0 Рух Брест БАТЭ 1:0 Рух Брест
Городея Последние 20 матчей: +9 =3 -8Городея 0:2 БАТЭ Энергетик-БГУ 0:1 Городея Городея 1:0 Динамо Минск Белшина 0:1 Городея
Городея 0:2 Шахтёр Солигорск Витебск 1:0 Городея Тамбов 0:0 Городея Шахтёр Солигорск 1:0 Городея Городея 2:3 Гомель Слуцк 0:0 Городея Городея 1:0 Неман Торпедо Минск 0:3 Городея Торпедо Минск 0:3 Городея Городея 1:0 Энергетик-БГУ Городея 1:2 Минск Славия Мозырь 0:1 Городея Городея 0:0 Шахтёр Солигорск Городея 1:3 Динамо-Брест БАТЭ 2:1 Городея Городея 3:2 Днепр Могилёв
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слуцк
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|2.
|Ислочь
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|3.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|4.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|5.
|БАТЭ
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|Витебск
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 5
|10
|7.
|Динамо Минск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|8.
|Минск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|9.
|Городея
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|3 - 5
|9
|10.
|Неман
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|11.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 3
|8
|12.
|Рух Брест
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|2 - 2
|8
|13.
|Динамо-Брест
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|Славия Мозырь
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|3
|16.
|Белшина
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2