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Рух Брест
 
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Городея

Предыдущие игры

Рух Брест Последние 7 матчей: +3 =2 -2
Торпедо-БелАЗ 0:0 Рух Брест Рух Брест 1:0 Минск Славия Мозырь 0:0 Рух Брест БАТЭ 1:0 Рух Брест
Рух Брест 0:1 Энергетик-БГУ Динамо Минск 0:1 Рух Брест Рух Брест 2:1 Днепр Могилёв
Городея Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Городея 0:2 БАТЭ Энергетик-БГУ 0:1 Городея Городея 1:0 Динамо Минск Белшина 0:1 Городея
Городея 0:2 Шахтёр Солигорск Витебск 1:0 Городея Тамбов 0:0 Городея Шахтёр Солигорск 1:0 Городея Городея 2:3 Гомель Слуцк 0:0 Городея Городея 1:0 Неман Торпедо Минск 0:3 Городея Торпедо Минск 0:3 Городея Городея 1:0 Энергетик-БГУ Городея 1:2 Минск Славия Мозырь 0:1 Городея Городея 0:0 Шахтёр Солигорск Городея 1:3 Динамо-Брест БАТЭ 2:1 Городея Городея 3:2 Днепр Могилёв
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слуцк Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
2. Ислочь Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
3. Энергетик-БГУ Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
4. Торпедо-БелАЗ Заявка 6 3 2 1 4 - 2 11
5. БАТЭ Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
6. Витебск Заявка 6 3 1 2 4 - 5 10
7. Динамо Минск Заявка 6 3 0 3 9 - 6 9
8. Минск Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
9. Городея Заявка 6 3 0 3 3 - 5 9
10. Неман Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
11. Шахтёр Солигорск Заявка 6 2 2 2 5 - 3 8
12. Рух Брест Заявка 6 2 2 2 2 - 2 8
13. Динамо-Брест Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
14. Славия Мозырь Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
15. Смолевичи-СТИ Заявка 7 0 3 4 3 - 9 3
16. Белшина Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Рух Брест - Городея

    До начала игры, которая состоится 02.05.2020, осталось 5 часов 43 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


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