Динамо Минск
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Предыдущие игры
Динамо Минск Последние 20 матчей: +7 =5 -8Смолевичи-СТИ 1:3 Динамо Минск Динамо Минск 2:0 Неман Городея 1:0 Динамо Минск Динамо Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ
Минск 3:2 Динамо Минск Динамо Минск 0:1 Рух Брест Зенит 1:1 Динамо Минск Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Минск 1:3 Динамо-Брест БАТЭ 3:0 Динамо Минск Динамо Минск 3:0 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 4:0 Динамо Минск Славия Мозырь 1:1 Динамо Минск Энергетик-БГУ 3:3 Динамо Минск Динамо Минск 0:2 Витебск Ислочь 1:1 Динамо Минск Динамо Минск 1:1 Шахтёр Солигорск Гомель 0:1 Динамо Минск Динамо Минск 2:1 Слуцк Неман 0:1 Динамо Минск
Слуцк Последние 20 матчей: +9 =3 -8Слуцк 3:2 Белшина Шахтёр Солигорск 1:2 Слуцк Слуцк 1:1 Витебск Ислочь 2:3 Слуцк
Слуцк 0:1 Динамо-Брест Слуцк 3:1 Славия Мозырь Слуцк 2:1 Неман Торпедо Минск 0:3 Слуцк Торпедо Минск 0:3 Слуцк Слуцк 0:0 Городея Минск 1:0 Слуцк Слуцк 0:0 Славия Мозырь Динамо-Брест 3:2 Слуцк Слуцк 0:3 БАТЭ Днепр Могилёв 2:0 Слуцк Слуцк 1:2 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 2:1 Слуцк Слуцк 3:0 Витебск Ислочь 0:1 Слуцк Слуцк 0:5 Шахтёр Солигорск
Последние игры между собой
Динамо Минск: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 1
Слуцк: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слуцк
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|2.
|Ислочь
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|3.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|4.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|5.
|БАТЭ
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|Витебск
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 5
|10
|7.
|Динамо Минск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|8.
|Минск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|9.
|Городея
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|3 - 5
|9
|10.
|Неман
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|11.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 3
|8
|12.
|Рух Брест
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|2 - 2
|8
|13.
|Динамо-Брест
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|Славия Мозырь
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|3
|16.
|Белшина
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2