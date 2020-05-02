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Динамо Минск
 
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Предыдущие игры

Динамо Минск Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Смолевичи-СТИ 1:3 Динамо Минск Динамо Минск 2:0 Неман Городея 1:0 Динамо Минск Динамо Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ
Минск 3:2 Динамо Минск Динамо Минск 0:1 Рух Брест Зенит 1:1 Динамо Минск Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Минск 1:3 Динамо-Брест БАТЭ 3:0 Динамо Минск Динамо Минск 3:0 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 4:0 Динамо Минск Славия Мозырь 1:1 Динамо Минск Энергетик-БГУ 3:3 Динамо Минск Динамо Минск 0:2 Витебск Ислочь 1:1 Динамо Минск Динамо Минск 1:1 Шахтёр Солигорск Гомель 0:1 Динамо Минск Динамо Минск 2:1 Слуцк Неман 0:1 Динамо Минск
Слуцк Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Слуцк 3:2 Белшина Шахтёр Солигорск 1:2 Слуцк Слуцк 1:1 Витебск Ислочь 2:3 Слуцк
Слуцк 0:1 Динамо-Брест Слуцк 3:1 Славия Мозырь Слуцк 2:1 Неман Торпедо Минск 0:3 Слуцк Торпедо Минск 0:3 Слуцк Слуцк 0:0 Городея Минск 1:0 Слуцк Слуцк 0:0 Славия Мозырь Динамо-Брест 3:2 Слуцк Слуцк 0:3 БАТЭ Днепр Могилёв 2:0 Слуцк Слуцк 1:2 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 2:1 Слуцк Слуцк 3:0 Витебск Ислочь 0:1 Слуцк Слуцк 0:5 Шахтёр Солигорск

Последние игры между собой

Динамо Минск: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 1
Слуцк: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 8
Динамо Минск 2:1 Слуцк Премьер-лига Слуцк 2:1 Динамо Минск Премьер-лига Динамо Минск 2:0 Слуцк Премьер-лига Слуцк 0:1 Динамо Минск Премьер-лига
Динамо Минск 2:0 Слуцк Премьер-лига Слуцк 0:3 Динамо Минск Премьер-лига Слуцк 1:1 Динамо Минск Премьер-лига Динамо Минск 1:1 Слуцк Премьер-лига Слуцк 0:1 Динамо Минск Премьер-лига Динамо Минск 2:0 Слуцк Премьер-лига Слуцк 0:0 Динамо Минск Премьер-лига Динамо Минск 3:0 Слуцк Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слуцк Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
2. Ислочь Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
3. Энергетик-БГУ Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
4. Торпедо-БелАЗ Заявка 6 3 2 1 4 - 2 11
5. БАТЭ Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
6. Витебск Заявка 6 3 1 2 4 - 5 10
7. Динамо Минск Заявка 6 3 0 3 9 - 6 9
8. Минск Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
9. Городея Заявка 6 3 0 3 3 - 5 9
10. Неман Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
11. Шахтёр Солигорск Заявка 6 2 2 2 5 - 3 8
12. Рух Брест Заявка 6 2 2 2 2 - 2 8
13. Динамо-Брест Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
14. Славия Мозырь Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
15. Смолевичи-СТИ Заявка 7 0 3 4 3 - 9 3
16. Белшина Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Минск - Слуцк

    До начала игры, которая состоится 02.05.2020, осталось 7 часов 43 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


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