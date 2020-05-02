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Белшина
 
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Динамо-Брест

Предыдущие игры

Белшина Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Слуцк 3:2 Белшина Белшина 1:1 Смолевичи-СТИ Неман 1:1 Белшина Белшина 0:1 Городея
Торпедо-БелАЗ 1:0 Белшина Белшина 1:3 Минск Белшина 0:2 Тамбов Неман-Агро 2:10 Белшина Белшина 1:0 Смолевичи-СТИ Слоним-2017 1:1 Белшина Белшина 1:2 Луч Минск Гранит 2:1 Белшина Белшина 3:1 Орша Сморгонь 0:1 Белшина Белшина 0:3 Барановичи Энергетик-БГУ 3:1 Белшина Белшина 4:0 Волна Химик Светлогорск 1:3 Белшина Белшина 1:2 Локомотив Гомель Торпедо Минск 1:3 Белшина
Динамо-Брест Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Шахтёр Солигорск 4:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:2 Шахтёр Солигорск Витебск 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:1 Ислочь
Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Динамо-Брест 1:2 Славия Мозырь Гомель 3:1 Динамо-Брест Слуцк 0:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Смолевичи-СТИ Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Динамо Минск 1:3 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:0 Витебск Ислочь 1:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Гомель 1:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:2 Слуцк Неман 0:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:0 Торпедо Минск Динамо-Брест 1:1 БАТЭ

Последние игры между собой

Белшина: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Динамо-Брест: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Динамо-Брест 2:1 Белшина Премьер-лига Белшина 4:2 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 2:1 Белшина Премьер-лига Белшина 2:0 Динамо-Брест Премьер-лига
Динамо-Брест 2:1 Белшина Кубок Белшина 0:0 Динамо-Брест Кубок Белшина 2:1 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 0:1 Белшина Премьер-лига Динамо-Брест 2:2 Белшина Премьер-лига Белшина 7:0 Динамо-Брест Премьер-лига Белшина 0:4 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 1:0 Белшина Премьер-лига Белшина 1:0 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 4:0 Белшина Премьер-лига Белшина 1:1 Динамо-Брест Премьер-лига Белшина 3:1 Динамо-Брест Премьер-лига Белшина 1:0 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 1:4 Белшина Премьер-лига Белшина 1:1 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 2:0 Белшина Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слуцк Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
2. Ислочь Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
3. Энергетик-БГУ Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
4. Торпедо-БелАЗ Заявка 6 3 2 1 4 - 2 11
5. БАТЭ Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
6. Витебск Заявка 6 3 1 2 4 - 5 10
7. Динамо Минск Заявка 6 3 0 3 9 - 6 9
8. Минск Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
9. Городея Заявка 6 3 0 3 3 - 5 9
10. Неман Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
11. Шахтёр Солигорск Заявка 6 2 2 2 5 - 3 8
12. Рух Брест Заявка 6 2 2 2 2 - 2 8
13. Динамо-Брест Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
14. Славия Мозырь Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
15. Смолевичи-СТИ Заявка 7 0 3 4 3 - 9 3
16. Белшина Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Белшина - Динамо-Брест

    До начала игры, которая состоится 03.05.2020, осталось 1 день 3 часа 43 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


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