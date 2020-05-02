Белшина
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Динамо-Брест
Предыдущие игры
Белшина Последние 20 матчей: +7 =3 -10Слуцк 3:2 Белшина Белшина 1:1 Смолевичи-СТИ Неман 1:1 Белшина Белшина 0:1 Городея
Торпедо-БелАЗ 1:0 Белшина Белшина 1:3 Минск Белшина 0:2 Тамбов Неман-Агро 2:10 Белшина Белшина 1:0 Смолевичи-СТИ Слоним-2017 1:1 Белшина Белшина 1:2 Луч Минск Гранит 2:1 Белшина Белшина 3:1 Орша Сморгонь 0:1 Белшина Белшина 0:3 Барановичи Энергетик-БГУ 3:1 Белшина Белшина 4:0 Волна Химик Светлогорск 1:3 Белшина Белшина 1:2 Локомотив Гомель Торпедо Минск 1:3 Белшина
Динамо-Брест Последние 20 матчей: +10 =5 -5Шахтёр Солигорск 4:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:2 Шахтёр Солигорск Витебск 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:1 Ислочь
Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Динамо-Брест 1:2 Славия Мозырь Гомель 3:1 Динамо-Брест Слуцк 0:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Смолевичи-СТИ Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Динамо Минск 1:3 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:0 Витебск Ислочь 1:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Гомель 1:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:2 Слуцк Неман 0:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:0 Торпедо Минск Динамо-Брест 1:1 БАТЭ
Последние игры между собой
Белшина: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Динамо-Брест: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Динамо-Брест 2:1 Белшина Кубок Белшина 0:0 Динамо-Брест Кубок Белшина 2:1 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 0:1 Белшина Премьер-лига Динамо-Брест 2:2 Белшина Премьер-лига Белшина 7:0 Динамо-Брест Премьер-лига Белшина 0:4 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 1:0 Белшина Премьер-лига Белшина 1:0 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 4:0 Белшина Премьер-лига Белшина 1:1 Динамо-Брест Премьер-лига Белшина 3:1 Динамо-Брест Премьер-лига Белшина 1:0 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 1:4 Белшина Премьер-лига Белшина 1:1 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 2:0 Белшина Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слуцк
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|2.
|Ислочь
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|3.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|4.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|5.
|БАТЭ
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|Витебск
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 5
|10
|7.
|Динамо Минск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|8.
|Минск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|9.
|Городея
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|3 - 5
|9
|10.
|Неман
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|11.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 3
|8
|12.
|Рух Брест
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|2 - 2
|8
|13.
|Динамо-Брест
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|Славия Мозырь
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|3
|16.
|Белшина
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2