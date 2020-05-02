Витебск
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Славия Мозырь
Предыдущие игры
Витебск Последние 20 матчей: +7 =3 -10Ислочь 2:0 Витебск Витебск 1:0 Динамо-Брест Слуцк 1:1 Витебск Смолевичи-СТИ 0:1 Витебск
Неман 2:0 Витебск Витебск 1:0 Городея Витебск 0:2 Славия Мозырь Динамо-Брест 1:0 Витебск Витебск 1:2 БАТЭ Днепр Могилёв 2:0 Витебск Витебск 0:0 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 0:2 Витебск Энергетик-БГУ 2:0 Витебск Витебск 2:0 Ислочь Славия Мозырь 0:1 Витебск Шахтёр Солигорск 4:0 Витебск Витебск 1:2 Гомель Слуцк 3:0 Витебск Витебск 0:0 Неман Торпедо Минск 0:3 Витебск
Славия Мозырь Последние 20 матчей: +7 =3 -10БАТЭ 2:0 Славия Мозырь Славия Мозырь 1:3 Минск Ислочь 2:1 Славия Мозырь Славия Мозырь 0:0 Рух Брест
Славия Мозырь 1:0 БАТЭ Динамо-Брест 1:2 Славия Мозырь Славия Мозырь 2:1 БАТЭ Слуцк 3:1 Славия Мозырь Рубин 5:0 Славия Мозырь Витебск 0:2 Славия Мозырь Славия Мозырь 2:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 5:1 Славия Мозырь Славия Мозырь 3:2 Гомель Славия Мозырь 1:1 Динамо Минск Слуцк 0:0 Славия Мозырь Славия Мозырь 0:1 Неман Торпедо Минск 0:3 Славия Мозырь Славия Мозырь 0:1 Городея Славия Мозырь 0:1 Витебск Минск 1:0 Славия Мозырь
Последние игры между собой
Витебск: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Славия Мозырь: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слуцк
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|2.
|Ислочь
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|3.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|4.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|5.
|БАТЭ
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|Витебск
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 5
|10
|7.
|Динамо Минск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|8.
|Минск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|9.
|Городея
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|3 - 5
|9
|10.
|Неман
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|11.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 3
|8
|12.
|Рух Брест
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|2 - 2
|8
|13.
|Динамо-Брест
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|Славия Мозырь
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|3
|16.
|Белшина
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2