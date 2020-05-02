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Витебск
 
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Славия Мозырь

Предыдущие игры

Витебск Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ислочь 2:0 Витебск Витебск 1:0 Динамо-Брест Слуцк 1:1 Витебск Смолевичи-СТИ 0:1 Витебск
Неман 2:0 Витебск Витебск 1:0 Городея Витебск 0:2 Славия Мозырь Динамо-Брест 1:0 Витебск Витебск 1:2 БАТЭ Днепр Могилёв 2:0 Витебск Витебск 0:0 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 0:2 Витебск Энергетик-БГУ 2:0 Витебск Витебск 2:0 Ислочь Славия Мозырь 0:1 Витебск Шахтёр Солигорск 4:0 Витебск Витебск 1:2 Гомель Слуцк 3:0 Витебск Витебск 0:0 Неман Торпедо Минск 0:3 Витебск
Славия Мозырь Последние 20 матчей: +7 =3 -10
БАТЭ 2:0 Славия Мозырь Славия Мозырь 1:3 Минск Ислочь 2:1 Славия Мозырь Славия Мозырь 0:0 Рух Брест
Славия Мозырь 1:0 БАТЭ Динамо-Брест 1:2 Славия Мозырь Славия Мозырь 2:1 БАТЭ Слуцк 3:1 Славия Мозырь Рубин 5:0 Славия Мозырь Витебск 0:2 Славия Мозырь Славия Мозырь 2:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 5:1 Славия Мозырь Славия Мозырь 3:2 Гомель Славия Мозырь 1:1 Динамо Минск Слуцк 0:0 Славия Мозырь Славия Мозырь 0:1 Неман Торпедо Минск 0:3 Славия Мозырь Славия Мозырь 0:1 Городея Славия Мозырь 0:1 Витебск Минск 1:0 Славия Мозырь

Последние игры между собой

Витебск: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Славия Мозырь: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Витебск 0:2 Славия Мозырь Премьер-лига Славия Мозырь 0:1 Витебск Премьер-лига Славия Мозырь 0:1 Витебск Премьер-лига Витебск 1:0 Славия Мозырь Премьер-лига
Витебск 1:1 Славия Мозырь Премьер-лига Славия Мозырь 0:4 Витебск Премьер-лига Витебск 0:0 Славия Мозырь Премьер-лига Славия Мозырь 4:0 Витебск Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слуцк Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
2. Ислочь Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
3. Энергетик-БГУ Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
4. Торпедо-БелАЗ Заявка 6 3 2 1 4 - 2 11
5. БАТЭ Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
6. Витебск Заявка 6 3 1 2 4 - 5 10
7. Динамо Минск Заявка 6 3 0 3 9 - 6 9
8. Минск Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
9. Городея Заявка 6 3 0 3 3 - 5 9
10. Неман Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
11. Шахтёр Солигорск Заявка 6 2 2 2 5 - 3 8
12. Рух Брест Заявка 6 2 2 2 2 - 2 8
13. Динамо-Брест Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
14. Славия Мозырь Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
15. Смолевичи-СТИ Заявка 7 0 3 4 3 - 9 3
16. Белшина Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Витебск - Славия Мозырь

    До начала игры, которая состоится 03.05.2020, осталось 1 день 5 часов 43 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


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