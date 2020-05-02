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Шахтёр Солигорск
 
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Ислочь

Предыдущие игры

Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Шахтёр Солигорск 4:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:2 Слуцк Смолевичи-СТИ 0:0 Шахтёр Солигорск
Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:0 Неман Городея 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:1 Торпедо-БелАЗ Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Городея Минск 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 5:1 Славия Мозырь Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Торпедо Минск 0:3 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 2:2 БАТЭ Днепр Могилёв 2:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 3:0 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 1:1 Шахтёр Солигорск
Ислочь Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Ислочь 2:0 Витебск Ислочь 2:1 Славия Мозырь Динамо-Брест 3:1 Ислочь Ислочь 2:3 Слуцк
Ислочь 1:0 Смолевичи-СТИ Ислочь 1:0 Неман Зенит 1:1 Ислочь Ислочь 1:1 Минск Славия Мозырь 2:0 Ислочь Ислочь 1:1 Динамо-Брест БАТЭ 2:4 Ислочь Ислочь 1:1 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 1:3 Ислочь Ислочь 1:1 Динамо Минск Витебск 2:0 Ислочь Энергетик-БГУ 1:2 Ислочь Ислочь 0:1 Шахтёр Солигорск Гомель 2:2 Ислочь Ислочь 0:1 Слуцк Неман 1:1 Ислочь

Последние игры между собой

Шахтёр Солигорск: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 1
Ислочь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 7
Ислочь 0:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 1:0 Ислочь Премьер-лига Ислочь 1:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 3:0 Ислочь Премьер-лига
Шахтёр Солигорск 4:0 Ислочь Премьер-лига Ислочь 1:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Ислочь 1:3 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 3:0 Ислочь Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слуцк Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
2. Ислочь Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
3. Энергетик-БГУ Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
4. Торпедо-БелАЗ Заявка 6 3 2 1 4 - 2 11
5. БАТЭ Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
6. Витебск Заявка 6 3 1 2 4 - 5 10
7. Динамо Минск Заявка 6 3 0 3 9 - 6 9
8. Минск Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
9. Городея Заявка 6 3 0 3 3 - 5 9
10. Неман Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
11. Шахтёр Солигорск Заявка 6 2 2 2 5 - 3 8
12. Рух Брест Заявка 6 2 2 2 2 - 2 8
13. Динамо-Брест Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
14. Славия Мозырь Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
15. Смолевичи-СТИ Заявка 7 0 3 4 3 - 9 3
16. Белшина Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Солигорск - Ислочь

    До начала игры, которая состоится 03.05.2020, осталось 1 день 9 часов 43 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


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