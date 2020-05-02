Шахтёр Солигорск
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Ислочь
Предыдущие игры
Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +9 =5 -6Шахтёр Солигорск 4:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:2 Слуцк Смолевичи-СТИ 0:0 Шахтёр Солигорск
Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:0 Неман Городея 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:1 Торпедо-БелАЗ Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Городея Минск 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 5:1 Славия Мозырь Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Торпедо Минск 0:3 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 2:2 БАТЭ Днепр Могилёв 2:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 3:0 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 1:1 Шахтёр Солигорск
Ислочь Последние 20 матчей: +7 =7 -6Ислочь 2:0 Витебск Ислочь 2:1 Славия Мозырь Динамо-Брест 3:1 Ислочь Ислочь 2:3 Слуцк
Ислочь 1:0 Смолевичи-СТИ Ислочь 1:0 Неман Зенит 1:1 Ислочь Ислочь 1:1 Минск Славия Мозырь 2:0 Ислочь Ислочь 1:1 Динамо-Брест БАТЭ 2:4 Ислочь Ислочь 1:1 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 1:3 Ислочь Ислочь 1:1 Динамо Минск Витебск 2:0 Ислочь Энергетик-БГУ 1:2 Ислочь Ислочь 0:1 Шахтёр Солигорск Гомель 2:2 Ислочь Ислочь 0:1 Слуцк Неман 1:1 Ислочь
Последние игры между собой
Шахтёр Солигорск: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 1
Ислочь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слуцк
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|2.
|Ислочь
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|3.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|4.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|5.
|БАТЭ
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|Витебск
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|4 - 5
|10
|7.
|Динамо Минск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|8.
|Минск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|9.
|Городея
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|3 - 5
|9
|10.
|Неман
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|11.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 3
|8
|12.
|Рух Брест
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|2 - 2
|8
|13.
|Динамо-Брест
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|Славия Мозырь
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|3
|16.
|Белшина
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2