Прогнозы на матч БАТЭ - Динамо-Брест

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БАТЭ
 
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Динамо-Брест

Бомбардиры внутри турнира

БАТЭ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Динамо-Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нойок Александр 1 0.33
2. Савицкий Павел 1 0.33

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 БАТЭ 0 0 0 0 0 0
 Динамо-Брест 100% (2) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

БАТЭ Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Динамо-Брест 1:3 БАТЭ БАТЭ 3:0 Слуцк Смолевичи-СТИ 3:5 БАТЭ БАТЭ 3:1 Неман
БАТЭ 2:0 Славия Мозырь Городея 0:2 БАТЭ БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ Минск 0:3 БАТЭ Славия Мозырь 1:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Рух Брест Славия Мозырь 2:1 БАТЭ Энергетик-БГУ 3:1 БАТЭ БАТЭ 1:1 Сочи Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Динамо Минск Витебск 1:2 БАТЭ БАТЭ 2:4 Ислочь Днепр Могилёв 0:1 БАТЭ Шахтёр Солигорск 2:2 БАТЭ БАТЭ 1:1 Гомель
Динамо-Брест Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Динамо-Брест 1:3 БАТЭ Энергетик-БГУ 2:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 2:1 Динамо Минск Белшина 0:3 Динамо-Брест
Шахтёр Солигорск 4:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:2 Шахтёр Солигорск Витебск 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:1 Ислочь Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Динамо-Брест 1:2 Славия Мозырь Гомель 3:1 Динамо-Брест Слуцк 0:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Смолевичи-СТИ Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Динамо Минск 1:3 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:0 Витебск Ислочь 1:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Гомель 1:2 Динамо-Брест

Последние игры между собой

БАТЭ: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Динамо-Брест: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Динамо-Брест 1:3 БАТЭ Премьер-лига Динамо-Брест 1:1 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:1 Динамо-Брест Премьер-лига БАТЭ 1:3 Динамо-Брест Суперкубок
Динамо-Брест 1:3 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:3 Динамо-Брест Кубок БАТЭ 2:0 Динамо-Брест Премьер-лига БАТЭ 1:2 Динамо-Брест Суперкубок БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Премьер-лига БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Кубок Динамо-Брест 1:1 БАТЭ Премьер-лига Динамо-Брест 2:0 БАТЭ Кубок БАТЭ 2:0 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 1:4 БАТЭ Премьер-лига Динамо-Брест 0:1 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Премьер-лига БАТЭ 4:0 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 0:4 БАТЭ Премьер-лига Динамо-Брест 0:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 3:2 Динамо-Брест Премьер-лига
1/2 финала
1 Славия Мозырь
2 БАТЭ
4 Динамо-Брест
4 Шахтёр Солигорск
Финал
0 БАТЭ
0 Динамо-Брест
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - Динамо-Брест

    До начала игры, которая состоится 24.05.2020, осталось 1 день 22 часа 50 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Прогнозы на матч БАТЭ - Динамо-Брест

    Исход игры
    БАТЭ
    90.7% (68)
    Ничья
    4% (3)
    Динамо-Брест
    5.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.62% (37)
    Меньше
    46.38% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    57.97% (40)
    Нет
    42.03% (29)
    Популярный счёт
    2:1 БАТЭ
    42.7% (32)
    2:0 БАТЭ
    22.7% (17)
    1:0 БАТЭ
    14.7% (11)
    1:2 Динамо-Брест
    4% (3)
    1:1 Ничья
    4% (3)
    3:1 БАТЭ
    2.7% (2)
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