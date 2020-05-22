Прогнозы на матч БАТЭ - Динамо-Брест

БАТЭ
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Динамо-Брест
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нойок Александр
|1
|0.33
|2.
|Савицкий Павел
|1
|0.33
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|БАТЭ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Динамо-Брест
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
БАТЭ Последние 20 матчей: +12 =4 -4Динамо-Брест 1:3 БАТЭ БАТЭ 3:0 Слуцк Смолевичи-СТИ 3:5 БАТЭ БАТЭ 3:1 Неман
БАТЭ 2:0 Славия Мозырь Городея 0:2 БАТЭ БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ Минск 0:3 БАТЭ Славия Мозырь 1:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Рух Брест Славия Мозырь 2:1 БАТЭ Энергетик-БГУ 3:1 БАТЭ БАТЭ 1:1 Сочи Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Динамо Минск Витебск 1:2 БАТЭ БАТЭ 2:4 Ислочь Днепр Могилёв 0:1 БАТЭ Шахтёр Солигорск 2:2 БАТЭ БАТЭ 1:1 Гомель
Динамо-Брест Последние 20 матчей: +9 =4 -7Динамо-Брест 1:3 БАТЭ Энергетик-БГУ 2:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 2:1 Динамо Минск Белшина 0:3 Динамо-Брест
Шахтёр Солигорск 4:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:2 Шахтёр Солигорск Витебск 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:1 Ислочь Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Динамо-Брест 1:2 Славия Мозырь Гомель 3:1 Динамо-Брест Слуцк 0:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Смолевичи-СТИ Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Динамо Минск 1:3 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:0 Витебск Ислочь 1:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Гомель 1:2 Динамо-Брест
Последние игры между собой
БАТЭ: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Динамо-Брест: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Динамо-Брест 1:3 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:3 Динамо-Брест Кубок БАТЭ 2:0 Динамо-Брест Премьер-лига БАТЭ 1:2 Динамо-Брест Суперкубок БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Премьер-лига БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Кубок Динамо-Брест 1:1 БАТЭ Премьер-лига Динамо-Брест 2:0 БАТЭ Кубок БАТЭ 2:0 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 1:4 БАТЭ Премьер-лига Динамо-Брест 0:1 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Премьер-лига БАТЭ 4:0 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 0:4 БАТЭ Премьер-лига Динамо-Брест 0:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 3:2 Динамо-Брест Премьер-лига
Прогнозы на матч БАТЭ - Динамо-Брест
Исход игры
БАТЭ
90.7% (68)
Ничья
4% (3)
Динамо-Брест
5.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
53.62% (37)
Меньше
46.38% (32)
Обе команды забьют
Да
57.97% (40)
Нет
42.03% (29)
Популярный счёт
2:1 БАТЭ
42.7% (32)
2:0 БАТЭ
22.7% (17)
1:0 БАТЭ
14.7% (11)
1:2 Динамо-Брест
4% (3)
1:1 Ничья
4% (3)
3:1 БАТЭ
2.7% (2)
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