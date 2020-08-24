  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Сеара
2:0
Конец матча
Байя
0'
1:0
12' Гол
Клебер Франсиско
32' Желтая карточка
Клебер Франсиско
44' Желтая карточка
Gregore
71' Желтая карточка
Ronaldo VI
2:0
76' Гол
Galiano da Costa Mateus III
90'+6
1
Прасс
Фернандо
22
Samuel
VII
15
Габриэл
Барбоза
13
Luiz
Otavio
II
6
Bruno
Pacheco
III
5
William
Oliveira
III
35
Charles
Matos
88
Fernando
Sobral
29
Vinicius
X
80
Leandro
Carvalho
89
Клебер
Франсиско
33
Anderson
Oliveira2
2
Nino
Paraiba
14
Эрнандо
40
Jose
Ferreira
12
Зе
Карлос
26
Gregore
16
Ronaldo
VI
7
Jose
Elber
10
Rodriguinho
I
11
Росси
9
Gilberto
IV
Сеара
4-2-3-1
Байя
4-2-3-1

Ход матча

12'
Клебер Франсиско
(Габриэл Барбоза)
1:0
32'
Клебер Франсиско
 
44'
 
Gregore
46'
Собис Рафаэл
Клебер Франсиско
 
46'
 
Daniel XII
Gregore
60'
Fabinho VIII
William Oliveira III
 
66'
 
Clayson
Jose Elber
66'
 
Фернандао
Gilberto IV
71'
 
Ronaldo VI
71'
Galiano da Costa Mateus III
Leandro Carvalho
 
76'
Galiano da Costa Mateus III
(Fernando Sobral)
2:0
86'
Ricardinho VI
Charles Matos
 
86'
Wescley V
Vinicius X
 
87'
 
Alesson Batista
Rodriguinho I
87'
 
Saldanha
Росси

Бомбардиры внутри турнира

Сеара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клебер Франсиско 3 0.6
2. Galiano da Costa Mateus III 1 0.2
3. Vitor Jacare 1 0.2
4. Fernando Sobral 0 0
5. Leandro Carvalho 0 0
6. Габриэл Барбоза 0 0
Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Rodriguinho I 1 (1) 0.25
2. Росси 1 0.25
3. Эрнандо 1 0.25
4. Jose Ferreira 1 0.25
5. Jose Elber 0 0
6. Juninho Capixaba 0 0

Карточки

Сеара
# Игрок      
1. Leandro Carvalho 2 0
2. Fabinho VIII 2 0
3. Luiz Otavio II 2 0
4. Samuel VII 2 0
5. Vinicius Lima 2 0
6. Клебер Франсиско 1 0
7. Прасс Фернандо 1 0
8. William Oliveira III 1 0
9. Fernando Sobral 1 0
Байя
# Игрок      
1. Ronaldo VI 2 0
2. Gregore 2 0
3. Зе Карлос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сеара 20% (1) 0 40% (2) 20% (1) 0 20% (1)
 Байя 0 50% (2) 25% (1) 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Сеара Последние 20 матчей: + = -
Сеара 0:3 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:0 Сеара Сеара 1:1 Гремио Спорт Ресифи 3:2 Сеара
Байя 0:1 Сеара Сеара 3:1 Байя Форталеза 0:1 Сеара Сеара 1:0 Витория Клуб Регатас Бразил 1:2 Сеара Сеара 1:0 Ферровиарио Сеара 1:2 Форталеза Barbalha 0:5 Сеара Сеара 2:1 Спорт Ресифи Сеара 1:0 Витория Atletico Cearense 0:1 Сеара Ривер 0:4 Сеара Сеара 0:0 Гуарани Собрал Сеара 2:2 Ботафого ПБ Сеара 1:0 Caucaia EC Оэсте 1:1 Сеара
Байя Последние 20 матчей: + = -
Сан-Паулу 1:1 Байя Байя 2:1 Брагантино Байя 1:0 Куритиба Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс
Атлетико Алагоиньяс 0:0 Байя Байя 0:1 Сеара Байя 2:2 Жакуипенсе Сеара 3:1 Байя Жакуипенсе 0:2 Байя Байя 1:0 Конфианка Байя 2:0 Флуминенсе де Фейра Байя 3:1 Ботафого ПБ Атлетико Алагоиньяс 1:0 Байя Байя 4:1 Nautico1 Америка Натал 0:2 Байя Байя 0:0 Doce Mel Байя 1:0 Конфианка Витория 1:2 Байя Насьональ Асунсьон 1:3 Байя Алагоано 0:2 Байя

Последние игры между собой

Сеара: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Байя: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Байя 0:1 Сеара Кубок Северо-Востока Сеара 3:1 Байя Кубок Северо-Востока Сеара 2:2 Байя Copa do Nordeste Group Stage Байя 1:2 Сеара Серия A
Сеара 0:0 Байя Серия A Байя 2:1 Сеара Серия A Сеара 0:2 Байя Серия A Байя 0:0 Сеара Кубок Северо-Востока Сеара 0:1 Байя Кубок Северо-Востока Байя 3:1 Сеара Серия B Сеара 1:0 Байя Серия B Сеара 2:2 Байя Серия B Байя 1:0 Сеара Серия B Сеара 2:1 Байя Кубок Северо-Востока Байя 0:1 Сеара Кубок Северо-Востока Байя 2:1 Сеара Серия A Сеара 3:0 Байя Серия A Сеара 2:1 Байя Серия B Байя 1:0 Сеара Серия B Байя 1:1 Сеара Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 5 4 0 1 8 - 2 12
2. Васко да Гама 4 3 1 0 7 - 1 10
3. Атлетико Минейро 5 3 0 2 7 - 5 9
4. Палмейрас 4 2 2 0 5 - 3 8
5. Сан-Паулу 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Байя 4 2 1 1 4 - 4 7
7. Флуминенсе 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Сантос 5 2 1 2 6 - 6 7
9. Гремио 5 1 4 0 3 - 2 7
10. Ботафого Рибейрао 4 1 3 0 4 - 3 6
11. Атлетико Паранаэнсе 5 2 0 3 5 - 6 6
12. Брагантино 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Фламенго 5 1 2 2 3 - 6 5
14. Коринтианс 3 1 1 1 5 - 4 4
15. Гойяс 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Форталеза 4 1 1 2 3 - 4 4
17. Атлетико Гойяненсе 4 1 1 2 4 - 6 4
18. Спорт Ресифи 5 1 1 3 4 - 7 4
19. Сеара 5 1 1 3 5 - 9 4
20. Куритиба 5 1 0 4 3 - 7 3
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Gregore получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Cleber получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Cleber бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Основное времяПервый таймВторой тайм
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3.20 1.32
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
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