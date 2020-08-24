1:0
12' ГолКлебер Франсиско
32' Желтая карточкаКлебер Франсиско
44' Желтая карточкаGregore
71' Желтая карточкаRonaldo VI
2:0
76' ГолGaliano da Costa Mateus III
22
Samuel
VII
29
Vinicius
X
14
Эрнандо
12
Зе
Карлос
26
Gregore
16
Ronaldo
VI
11
Росси
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Samuel VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Собис РафаэлНападающий
-
40 Vitor Jacare
-
39 Wescley V
-
86 Eduardo VI
-
19 Fabinho VIII
-
14 Alyson1
-
-
-
-
10 Felipe XVI
-
-
Главный тренер: Guto Ferreira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 ЭрнандоЗащитник
- Защитник
-
12 Зе КарлосЗащитник
-
26 GregoreПолузащитник
-
16 Ronaldo VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 РоссиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 ClaysonНападающий
-
20 ФернандаоНападающий
-
13 Ignacio2
-
-
99 Saldanha
-
-
-
17 Elton I
-
71 Jadson III
-
77 Mateus Claus
-
Главный тренер: Roger Machado
Ход матча
12'
32'
44'
46'
66'
66'
71'
76'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клебер Франсиско
|3
|0.6
|2.
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0.2
|3.
|Vitor Jacare
|1
|0.2
|4.
|Fernando Sobral
|0
|0
|5.
|Leandro Carvalho
|0
|0
|6.
|Габриэл Барбоза
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Rodriguinho I
|1 (1)
|0.25
|2.
|Росси
|1
|0.25
|3.
|Эрнандо
|1
|0.25
|4.
|Jose Ferreira
|1
|0.25
|5.
|Jose Elber
|0
|0
|6.
|Juninho Capixaba
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Leandro Carvalho
|2
|0
|2.
|Fabinho VIII
|2
|0
|3.
|Luiz Otavio II
|2
|0
|4.
|Samuel VII
|2
|0
|5.
|Vinicius Lima
|2
|0
|6.
|Клебер Франсиско
|1
|0
|7.
|Прасс Фернандо
|1
|0
|8.
|William Oliveira III
|1
|0
|9.
|Fernando Sobral
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ronaldo VI
|2
|0
|2.
|Gregore
|2
|0
|3.
|Зе Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сеара
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|Байя
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Сеара Последние 20 матчей: + = -Сеара 0:3 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:0 Сеара Сеара 1:1 Гремио Спорт Ресифи 3:2 Сеара
Байя 0:1 Сеара Сеара 3:1 Байя Форталеза 0:1 Сеара Сеара 1:0 Витория Клуб Регатас Бразил 1:2 Сеара Сеара 1:0 Ферровиарио Сеара 1:2 Форталеза Barbalha 0:5 Сеара Сеара 2:1 Спорт Ресифи Сеара 1:0 Витория Atletico Cearense 0:1 Сеара Ривер 0:4 Сеара Сеара 0:0 Гуарани Собрал Сеара 2:2 Ботафого ПБ Сеара 1:0 Caucaia EC Оэсте 1:1 Сеара
Байя Последние 20 матчей: + = -Сан-Паулу 1:1 Байя Байя 2:1 Брагантино Байя 1:0 Куритиба Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс
Атлетико Алагоиньяс 0:0 Байя Байя 0:1 Сеара Байя 2:2 Жакуипенсе Сеара 3:1 Байя Жакуипенсе 0:2 Байя Байя 1:0 Конфианка Байя 2:0 Флуминенсе де Фейра Байя 3:1 Ботафого ПБ Атлетико Алагоиньяс 1:0 Байя Байя 4:1 Nautico1 Америка Натал 0:2 Байя Байя 0:0 Doce Mel Байя 1:0 Конфианка Витория 1:2 Байя Насьональ Асунсьон 1:3 Байя Алагоано 0:2 Байя
Последние игры между собой
Сеара: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Байя: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сеара 0:0 Байя Серия A Байя 2:1 Сеара Серия A Сеара 0:2 Байя Серия A Байя 0:0 Сеара Кубок Северо-Востока Сеара 0:1 Байя Кубок Северо-Востока Байя 3:1 Сеара Серия B Сеара 1:0 Байя Серия B Сеара 2:2 Байя Серия B Байя 1:0 Сеара Серия B Сеара 2:1 Байя Кубок Северо-Востока Байя 0:1 Сеара Кубок Северо-Востока Байя 2:1 Сеара Серия A Сеара 3:0 Байя Серия A Сеара 2:1 Байя Серия B Байя 1:0 Сеара Серия B Байя 1:1 Сеара Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|5
|4
|0
|1
|8 - 2
|12
|2.
|Васко да Гама
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|Атлетико Минейро
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|Палмейрас
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Сан-Паулу
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Байя
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|7.
|Флуминенсе
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Сантос
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Гремио
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|10.
|Ботафого Рибейрао
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|12.
|Брагантино
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Фламенго
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|14.
|Коринтианс
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|15.
|Гойяс
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Форталеза
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|18.
|Спорт Ресифи
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|19.
|Сеара
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|20.
|Куритиба
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3