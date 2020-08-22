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  3. Бразилия
Интернасьональ
1:0
Первый тайм: 15'
Атлетико Минейро
0'
1:0
8' Гол
Galhardo Thiago
15'
12
Marcelo
Lomba
26
Саравия
Ренсо
35
Jose
Gabriel
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
8
Эденилсон
дос
Сантос
19
Rodrigo
I
88
Patrick
I
21
Бошилья
Габриэл
23
Marcos
Guilherme
17
Galhardo
Thiago
32
Рафаэл
Пирес
25
Феррейра
Мариано
16
Igor
Rabello
4
Ревер
Умберто
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
20
Hyoran
11
Keno
38
Marrony
Интернасьональ
4-5-1
Атлетико Минейро
3-5-2

Ход матча

8'
Galhardo Thiago
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Герреро Паоло 3 0.6
2. Galhardo Thiago 2 (1) 0.4
3. Мусто Дамиан 1 0.2
4. Эденилсон дос Сантос 1 0.2
5. Саравия Ренсо 0 0
6. Rodrigo I 0 0
7. Peglow 0 0
Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Hyoran 2 0.4
2. Marrony 2 (1) 0.4
3. Натан Аллан 1 0.2
4. Igor Rabello 1 0.2
5. Арана Гильерме 0 0
6. Jair II 0 0
7. Marquinhos vi 0 0
8. Guga3 0 0

Карточки

Интернасьональ
# Игрок      
1. Эденилсон дос Сантос 2 0
2. William Pottker 0 1
3. Мусто Дамиан 1 0
4. Marcelo Lomba 1 0
5. Саравия Ренсо 1 0
6. Бошилья Габриэл 1 0
7. Куэста Виктор 1 0
8. Moises VII 1 0
9. Bruno Fuchs 1 0
10. Bruno Praxedes 1 0
11. Jussa 1 0
Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Hyoran 1 0
2. Gabriel Paulista XVI 1 0
3. Аллан Соуза 1 0
4. Guga3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интернасьональ 0 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2)
 Атлетико Минейро 0 0 0 33.33% (2) 33.33% (2) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -
Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сантос Куритиба 0:1 Интернасьональ
Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves Интернасьональ 2:0 Айморе Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Sao Jose dos Campos1 1:4 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Бразил де Пелотас Интернасьональ 3:0 Universidad Catolica1 Кахиас 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Депортес Толима Депортес Толима 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Интернасьональ 2:0 Универсидад де Чили Интернасьональ 2:0 Нову-Амбургу Универсидад де Чили 0:0 Интернасьональ
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: + = -
Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сеара Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Фламенго 0:1 Атлетико Минейро
Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Боа Эспорте Клуб 1:1 Атлетико Минейро Афогадос Ингазейра 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Атлетико Минейро 1:2 Калденсе Кампиненсе 0:0 Атлетико Минейро УРТ 0:1 Атлетико Минейро Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Томбенсе Coimbra 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Tupynambas

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Атлетико Минейро: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Интернасьональ 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Интернасьональ Серия A
Интернасьональ 0:1 Атлетико Минейро Копа Суль-Минас-Рио Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Кубок Интернасьональ 1:2 Атлетико Минейро Кубок Атлетико Минейро 3:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:3 Атлетико Минейро Серия A Интернасьональ 3:1 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Кубок Либертадорес Интернасьональ 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Интернасьональ 3:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Атлетико Минейро Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 1:0 5 4 0 1 8 - 2 12
2. Васко да Гама 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Атлетико Минейро 0:1 5 3 0 2 7 - 5 9
4. Байя 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Сантос 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Флуминенсе 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Гремио 4 1 3 0 3 - 2 6
8. Атлетико Паранаэнсе 5 2 0 3 5 - 6 6
9. Ботафого Рибейрао 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Палмейрас 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Брагантино 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Коринтианс 3 1 1 1 5 - 4 4
13. Атлетико Гойяненсе 3 1 1 1 4 - 4 4
14. Сан-Паулу 3 1 1 1 3 - 3 4
15. Форталеза 4 1 1 2 3 - 4 4
16. Спорт Ресифи 4 1 1 2 4 - 6 4
17. Фламенго 4 1 1 2 2 - 5 4
18. Гойяс 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Сеара 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Куритиба 4 0 0 4 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Thiago Galhardo бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интернасьональ
Ничья
Атлетико Минейро
2.40
3.20
3.10
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Где смотреть матч Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро онлайн

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