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  2. Матчи
  3. Бразилия
Интернасьональ
1:0
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
1:0
8' Гол
Galhardo Thiago
30' Желтая карточка
Jair II
60' Желтая карточка
Marcos Guilherme
74' Желтая карточка
Алонсо Хуниор
90'+5
12
Marcelo
Lomba
26
Саравия
Ренсо
35
Jose
Gabriel
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
8
Эденилсон
дос
Сантос
19
Rodrigo
I
23
Marcos
Guilherme
21
Бошилья
Габриэл
88
Patrick
I
17
Galhardo
Thiago
32
Рафаэл
Пирес
16
Igor
Rabello
4
Ревер
Умберто
3
Алонсо
Хуниор
25
Феррейра
Мариано
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
13
Арана
Гильерме
20
Hyoran
38
Marrony
11
Keno
Интернасьональ
4-2-3-1
Атлетико Минейро
3-4-1-2

Ход матча

8'
Galhardo Thiago
(Patrick I)
1:0
30'
 
Jair II
46'
 
Саша Эдуардо
Jair II
46'
 
Marquinhos vi
Marrony
60'
Marcos Guilherme
 
60'
Мусто Дамиан
Marcos Guilherme
 
61'
 
Саварино Джефферсон
Keno
70'
 
Alan Franco2
Igor Rabello
74'
 
Алонсо Хуниор
78'
Д'Алессандро Андрес
Бошилья Габриэл
 
80'
 
Bruno Silva3
Hyoran
87'
Моледо Родриго
Patrick I
 
87'
Peglow
Galhardo Thiago
 

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Герреро Паоло 3 0.6
2. Galhardo Thiago 3 (1) 0.6
3. Мусто Дамиан 1 0.2
4. Эденилсон дос Сантос 1 0.2
5. Саравия Ренсо 0 0
6. Rodrigo I 0 0
7. Patrick I 0 0
8. Peglow 0 0
Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Hyoran 2 0.4
2. Marrony 2 (1) 0.4
3. Натан Аллан 1 0.2
4. Igor Rabello 1 0.2
5. Арана Гильерме 0 0
6. Jair II 0 0
7. Marquinhos vi 0 0
8. Guga3 0 0

Карточки

Интернасьональ
# Игрок      
1. Эденилсон дос Сантос 2 0
2. William Pottker 0 1
3. Мусто Дамиан 1 0
4. Marcelo Lomba 1 0
5. Саравия Ренсо 1 0
6. Marcos Guilherme 1 0
7. Бошилья Габриэл 1 0
8. Куэста Виктор 1 0
9. Moises VII 1 0
10. Bruno Fuchs 1 0
11. Bruno Praxedes 1 0
12. Jussa 1 0
Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Алонсо Хуниор 1 0
2. Hyoran 1 0
3. Jair II 1 0
4. Gabriel Paulista XVI 1 0
5. Аллан Соуза 1 0
6. Guga3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интернасьональ 0 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 28.57% (2)
 Атлетико Минейро 0 0 0 33.33% (2) 33.33% (2) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -
Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сантос Куритиба 0:1 Интернасьональ
Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves Интернасьональ 2:0 Айморе Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Sao Jose dos Campos1 1:4 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Бразил де Пелотас Интернасьональ 3:0 Universidad Catolica1 Кахиас 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Депортес Толима Депортес Толима 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Интернасьональ 2:0 Универсидад де Чили Интернасьональ 2:0 Нову-Амбургу Универсидад де Чили 0:0 Интернасьональ
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: + = -
Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сеара Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Фламенго 0:1 Атлетико Минейро
Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Боа Эспорте Клуб 1:1 Атлетико Минейро Афогадос Ингазейра 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Атлетико Минейро 1:2 Калденсе Кампиненсе 0:0 Атлетико Минейро УРТ 0:1 Атлетико Минейро Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Томбенсе Coimbra 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Tupynambas

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Атлетико Минейро: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Интернасьональ 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:3 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Интернасьональ Серия A
Интернасьональ 0:1 Атлетико Минейро Копа Суль-Минас-Рио Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Кубок Интернасьональ 1:2 Атлетико Минейро Кубок Атлетико Минейро 3:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:3 Атлетико Минейро Серия A Интернасьональ 3:1 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Кубок Либертадорес Интернасьональ 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Интернасьональ 3:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Атлетико Минейро Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 1:0 5 4 0 1 8 - 2 12
2. Васко да Гама 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Атлетико Минейро 0:1 5 3 0 2 7 - 5 9
4. Байя 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Сантос 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Флуминенсе 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Гремио 4 1 3 0 3 - 2 6
8. Атлетико Паранаэнсе 5 2 0 3 5 - 6 6
9. Ботафого Рибейрао 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Палмейрас 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Брагантино 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Коринтианс 3 1 1 1 5 - 4 4
13. Атлетико Гойяненсе 3 1 1 1 4 - 4 4
14. Сан-Паулу 3 1 1 1 3 - 3 4
15. Форталеза 4 1 1 2 3 - 4 4
16. Спорт Ресифи 4 1 1 2 4 - 6 4
17. Фламенго 4 1 1 2 2 - 5 4
18. Гойяс 3 0 1 2 3 - 6 1
19. Сеара 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Куритиба 4 0 0 4 1 - 6 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Jair получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Thiago Galhardo бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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