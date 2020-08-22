Интернасьональ
1:0
Конец матча
Атлетико Минейро
1:0
8' ГолGalhardo Thiago
30' Желтая карточкаJair II
60' Желтая карточкаMarcos Guilherme
74' Желтая карточкаАлонсо Хуниор
35
Jose
Gabriel
20
Moises
VII
19
Rodrigo
I
88
Patrick
I
32
Рафаэл
Пирес
16
Igor
Rabello
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
20
Hyoran
38
Marrony
11
Keno
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Jose GabrielЗащитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Yuri Alberto
-
31 Peglow
-
30 Джонни
-
25 Jussa
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
- Основной состав
-
32 Рафаэл ПиресВратарь
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
38 MarronyНападающий
-
11 KenoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
-
-
17 Bruno Silva3
-
27 Leo Sena
-
21 Alan Franco2
-
2 Guga3
-
-
-
-
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
Ход матча
8'
1:0
30'
46'
46'
60'
74'
80'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Герреро Паоло
|3
|0.6
|2.
|Galhardo Thiago
|3 (1)
|0.6
|3.
|Мусто Дамиан
|1
|0.2
|4.
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.2
|5.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|6.
|Rodrigo I
|0
|0
|7.
|Patrick I
|0
|0
|8.
|Peglow
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Hyoran
|2
|0.4
|2.
|Marrony
|2 (1)
|0.4
|3.
|Натан Аллан
|1
|0.2
|4.
|Igor Rabello
|1
|0.2
|5.
|Арана Гильерме
|0
|0
|6.
|Jair II
|0
|0
|7.
|Marquinhos vi
|0
|0
|8.
|Guga3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эденилсон дос Сантос
|2
|0
|2.
|William Pottker
|0
|1
|3.
|Мусто Дамиан
|1
|0
|4.
|Marcelo Lomba
|1
|0
|5.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|6.
|Marcos Guilherme
|1
|0
|7.
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|8.
|Куэста Виктор
|1
|0
|9.
|Moises VII
|1
|0
|10.
|Bruno Fuchs
|1
|0
|11.
|Bruno Praxedes
|1
|0
|12.
|Jussa
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алонсо Хуниор
|1
|0
|2.
|Hyoran
|1
|0
|3.
|Jair II
|1
|0
|4.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|5.
|Аллан Соуза
|1
|0
|6.
|Guga3
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интернасьональ
|0
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сантос Куритиба 0:1 Интернасьональ
Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves Интернасьональ 2:0 Айморе Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Sao Jose dos Campos1 1:4 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Бразил де Пелотас Интернасьональ 3:0 Universidad Catolica1 Кахиас 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Депортес Толима Депортес Толима 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Интернасьональ 2:0 Универсидад де Чили Интернасьональ 2:0 Нову-Амбургу Универсидад де Чили 0:0 Интернасьональ
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: + = -Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сеара Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Фламенго 0:1 Атлетико Минейро
Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Боа Эспорте Клуб 1:1 Атлетико Минейро Афогадос Ингазейра 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Атлетико Минейро 1:2 Калденсе Кампиненсе 0:0 Атлетико Минейро УРТ 0:1 Атлетико Минейро Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Томбенсе Coimbra 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Tupynambas
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Атлетико Минейро: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Интернасьональ 0:1 Атлетико Минейро Копа Суль-Минас-Рио Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Кубок Интернасьональ 1:2 Атлетико Минейро Кубок Атлетико Минейро 3:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:3 Атлетико Минейро Серия A Интернасьональ 3:1 Атлетико Минейро Кубок Либертадорес Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Кубок Либертадорес Интернасьональ 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Интернасьональ 3:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Атлетико Минейро Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|1:0
|5
|4
|0
|1
|8 - 2
|12
|2.
|Васко да Гама
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Атлетико Минейро
|0:1
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|Байя
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Сантос
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Флуминенсе
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|Гремио
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|9.
|Ботафого Рибейрао
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Палмейрас
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Брагантино
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Коринтианс
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Сан-Паулу
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|Форталеза
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|16.
|Спорт Ресифи
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|17.
|Фламенго
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|18.
|Гойяс
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|Сеара
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Куритиба
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0