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  3. Бразилия
Гойяс
1:0
Второй тайм: 58'
Атлетико Гойяненсе
0'
1:0
21' Гол
Бесса Даниэль
30' Желтая карточка
Сандро Раньери
47' Желтая карточка
Edson Ramos Silva2
54' Желтая карточка
Gilvan
58'
23
Tadeu
I
2
Juan
Pintado
27
Fabio
Sanches
4
Rafael
Vaz
13
Jefferson
de
Oliveira4
29
Dos
Santos
Souza
Junior
Gilberto
30
Сандро
Раньери
10
Бесса
Даниэль
11
Виллальва
Даниэль
9
Моура
Рафаэл
95
Douglas
Baggio
1
Jean
V
2
Dudu
V1
3
Eder
2
4
Gilvan
6
Nicolas
Vichiatto
8
Marlon
Freitas
5
Edson
III
7
Henrique
Souza
Ewerthon
III
10
Luis
Pereira
III
11
Gustavo
V
9
Юри
Гойяс
4-3-3
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1

Ход матча

21'
Бесса Даниэль
1:0
30'
Сандро Раньери
 
38'
Edson Ramos Silva2
Сандро Раньери
 
47'
Edson Ramos Silva2
 
54'
 
Gilvan

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бесса Даниэль 2 (1) 0.5
2. Rafael Vaz 1 0.25
3. Jefferson de Oliveira4 1 0.25
Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Luis Pereira III 2 0.5
2. Gustavo V 1 0.25
3. Юри 1 0.25
4. Edson III 0 0

Карточки

Гойяс
# Игрок      
1. Бесса Даниэль 2 0
2. Rafael Vaz 2 0
3. Dias IV 2 0
4. Сандро Раньери 2 0
5. Андраде Виктор 1 0
6. Зека 1 0
7. Juan Pintado 1 0
8. Edson Ramos Silva2 1 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. Dudu V1 1 1
2. Gilvan 1 0
3. Edson III 1 0
4. Henrique Souza Ewerthon III 1 0
5. Jean V 1 0
6. Eder 2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гойяс 0 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1)
 Атлетико Гойяненсе 50% (2) 0 25% (1) 0 25% (1) 0

Предыдущие игры

Гойяс Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Гойяс 1:3 Форталеза Палмейрас 1:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Гойяс 0:2 Куяба
Гойяс 5:1 Бразильенсе Апаресиденсе 1:2 Гойяс Васко да Гама 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Ипора Санту-Андре 0:2 Гойяс Вила Нова 0:0 Гойяс Гойяс 0:1 Сол де Америка Гойяс 4:1 Анаполина Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Сол де Америка 1:0 Гойяс Гойяс 1:1 Гойянезия Фаст Клуб 0:2 Гойяс Гойяс 1:1 Вила Нова Анаполина 1:3 Гойяс Ипора 0:0 Гойяс Гойяс 3:2 Апаресиденсе
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба
Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис Атлетико Гойяненсе 2:0 Sao Jose dos Campos1 Гояния 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Santa Cruz PE1 Атлетико Гойяненсе 5:0 Jaragua Анаполис 0:0 Атлетико Гойяненсе КРАК 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Униан Рондонополис 0:1 Атлетико Гойяненсе Jaragua 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 5:1 Анаполис Атлетико Гойяненсе 5:0 Гояния Гремио Анаполис 0:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Спорт Ресифи Бразил де Пелотас 2:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:0 Парана

Последние игры между собой

Гойяс: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Атлетико Гойяненсе: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Чемпионат Гояно Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Чемпионат Гояно Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Чемпионат Гояно Атлетико Гойяненсе 2:1 Гойяс Чемпионат Гояно
Гойяс 3:0 Атлетико Гойяненсе Чемпионат Гояно Гойяс 2:1 Атлетико Гойяненсе Серия B Атлетико Гойяненсе 1:3 Гойяс Серия B Атлетико Гойяненсе 1:0 Гойяс Чемпионат Гояно Гойяс 0:0 Атлетико Гойяненсе Чемпионат Гояно Атлетико Гойяненсе 1:2 Гойяс Чемпионат Гояно Атлетико Гойяненсе 1:2 Гойяс Чемпионат Гояно Гойяс 1:0 Атлетико Гойяненсе Чемпионат Гояно Атлетико Гойяненсе 4:2 Гойяс Серия B Гойяс 2:2 Атлетико Гойяненсе Серия B Атлетико Гойяненсе 1:0 Гойяс Чемпионат Гояно Гойяс 2:2 Атлетико Гойяненсе Чемпионат Гояно Гойяс 1:0 Атлетико Гойяненсе Чемпионат Гояно Атлетико Гойяненсе 1:2 Гойяс Чемпионат Гояно Гойяс 1:3 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 1:3 Гойяс Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 5 4 0 1 8 - 2 12
2. Васко да Гама 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Атлетико Минейро 5 3 0 2 7 - 5 9
4. Байя 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Сантос 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Флуминенсе 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Гремио 4 1 3 0 3 - 2 6
8. Атлетико Паранаэнсе 5 2 0 3 5 - 6 6
9. Ботафого Рибейрао 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Палмейрас 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Брагантино 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Коринтианс 3 1 1 1 5 - 4 4
13. Сан-Паулу 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Атлетико Гойяненсе 0:1 4 1 1 2 4 - 5 4
15. Форталеза 4 1 1 2 3 - 4 4
16. Гойяс 1:0 4 1 1 2 4 - 6 4
17. Спорт Ресифи 4 1 1 2 4 - 6 4
18. Фламенго 4 1 1 2 2 - 5 4
19. Сеара 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Куритиба 4 0 0 4 1 - 6 0
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    54'
    Gilvan получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Ratinho получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 38'
    Сандро Раньери уходит с поля. Ratinho выходит вместо него
  • Желтая карточка
    30'
    Сандро Раньери получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Бесса Даниэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гойяс
Ничья
Атлетико Гойяненсе
3.15
3.45
8.50
Все Коэффициенты
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1.50 3.35 8.50
3.15 2.75 2.70
1.58 3.45 7.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.95
Букмекер Да Нет
5.90 1.11
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
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