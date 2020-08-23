Гойяс
1:0
Второй тайм: 58'
Атлетико Гойяненсе
1:0
21' ГолБесса Даниэль
30' Желтая карточкаСандро Раньери
47' Желтая карточкаEdson Ramos Silva2
54' Желтая карточкаGilvan
23
Tadeu
I
1
Jean
V
2
Dudu
V1
3
Eder
2
4
Gilvan
11
Gustavo
V
9
Юри
- Основной состав
-
1 Jean VВратарь
-
2 Dudu V1Защитник
-
3 Eder 2Защитник
-
4 GilvanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gustavo VПолузащитник
-
9 ЮриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Маркес ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
22 Junior Edson
-
-
-
15 João Victor6
-
-
13 Moacir II
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
Ход матча
21'
1:0
30'
54'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бесса Даниэль
|2 (1)
|0.5
|2.
|Rafael Vaz
|1
|0.25
|3.
|Jefferson de Oliveira4
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Luis Pereira III
|2
|0.5
|2.
|Gustavo V
|1
|0.25
|3.
|Юри
|1
|0.25
|4.
|Edson III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бесса Даниэль
|2
|0
|2.
|Rafael Vaz
|2
|0
|3.
|Dias IV
|2
|0
|4.
|Сандро Раньери
|2
|0
|5.
|Андраде Виктор
|1
|0
|6.
|Зека
|1
|0
|7.
|Juan Pintado
|1
|0
|8.
|Edson Ramos Silva2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гойяс
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
|Атлетико Гойяненсе
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Гойяс Последние 20 матчей: +9 =5 -6Гойяс 1:3 Форталеза Палмейрас 1:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Гойяс 0:2 Куяба
Гойяс 5:1 Бразильенсе Апаресиденсе 1:2 Гойяс Васко да Гама 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Ипора Санту-Андре 0:2 Гойяс Вила Нова 0:0 Гойяс Гойяс 0:1 Сол де Америка Гойяс 4:1 Анаполина Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Сол де Америка 1:0 Гойяс Гойяс 1:1 Гойянезия Фаст Клуб 0:2 Гойяс Гойяс 1:1 Вила Нова Анаполина 1:3 Гойяс Ипора 0:0 Гойяс Гойяс 3:2 Апаресиденсе
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +12 =6 -2Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба
Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис Атлетико Гойяненсе 2:0 Sao Jose dos Campos1 Гояния 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Santa Cruz PE1 Атлетико Гойяненсе 5:0 Jaragua Анаполис 0:0 Атлетико Гойяненсе КРАК 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Униан Рондонополис 0:1 Атлетико Гойяненсе Jaragua 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 5:1 Анаполис Атлетико Гойяненсе 5:0 Гояния Гремио Анаполис 0:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Спорт Ресифи Бразил де Пелотас 2:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:0 Парана
Последние игры между собой
Гойяс: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Атлетико Гойяненсе: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Гойяс 3:0 Атлетико Гойяненсе Чемпионат Гояно Гойяс 2:1 Атлетико Гойяненсе Серия B Атлетико Гойяненсе 1:3 Гойяс Серия B Атлетико Гойяненсе 1:0 Гойяс Чемпионат Гояно Гойяс 0:0 Атлетико Гойяненсе Чемпионат Гояно Атлетико Гойяненсе 1:2 Гойяс Чемпионат Гояно Атлетико Гойяненсе 1:2 Гойяс Чемпионат Гояно Гойяс 1:0 Атлетико Гойяненсе Чемпионат Гояно Атлетико Гойяненсе 4:2 Гойяс Серия B Гойяс 2:2 Атлетико Гойяненсе Серия B Атлетико Гойяненсе 1:0 Гойяс Чемпионат Гояно Гойяс 2:2 Атлетико Гойяненсе Чемпионат Гояно Гойяс 1:0 Атлетико Гойяненсе Чемпионат Гояно Атлетико Гойяненсе 1:2 Гойяс Чемпионат Гояно Гойяс 1:3 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 1:3 Гойяс Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|5
|4
|0
|1
|8 - 2
|12
|2.
|Васко да Гама
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Атлетико Минейро
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|Байя
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Сантос
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Флуминенсе
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|Гремио
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|9.
|Ботафого Рибейрао
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Палмейрас
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Брагантино
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Коринтианс
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|13.
|Сан-Паулу
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Форталеза
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|16.
|Гойяс
|1:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|17.
|Спорт Ресифи
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|18.
|Фламенго
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|19.
|Сеара
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Куритиба
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0