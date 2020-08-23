  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Гойяс
2:0
Конец матча
Атлетико Гойяненсе
0'
1:0
21' Гол
Бесса Даниэль
29' Желтая карточка
Сандро Раньери
46' Желтая карточка
Jefferson de Oliveira4
47' Желтая карточка
Edson Ramos Silva2
54' Желтая карточка
Gilvan
89' Желтая карточка
Moacir II
90' Желтая карточка
Фузато Даниэл
2:0
90' Гол
Андраде Виктор
90' Желтая карточка
Андраде Виктор
90'+8
23
Tadeu
I
2
Juan
Pintado
27
Fabio
Sanches
4
Rafael
Vaz
13
Jefferson
de
Oliveira4
29
Dos
Santos
Souza
Junior
Gilberto
30
Сандро
Раньери
10
Бесса
Даниэль
11
Виллальва
Даниэль
9
Моура
Рафаэл
95
Douglas
Baggio
1
Jean
V
2
Dudu
V1
3
Eder
2
4
Gilvan
6
Nicolas
Vichiatto
8
Marlon
Freitas
5
Edson
III
7
Henrique
Souza
Ewerthon
III
10
Luis
Pereira
III
11
Gustavo
V
9
Юри
Гойяс
4-3-3
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1

Ход матча

21'
Бесса Даниэль
1:0
29'
Сандро Раньери
 
38'
Edson Ramos Silva2
Сандро Раньери
 
46'
Jefferson de Oliveira4
 
47'
Edson Ramos Silva2
 
54'
 
Gilvan
57'
 
Маркес Лукас
Gilvan
58'
 
Котулио Матеус
Юри
66'
Фузато Даниэл
Dos Santos Souza Junior Gilberto
 
66'
Андраде Виктор
Виллальва Даниэль
 
67'
 
Moacir II
Dudu V1
74'
 
Брандао Жуниор
Henrique Souza Ewerthon III
74'
 
Matheus Frizzo
Marlon Freitas
76'
Miguel Figueira
Бесса Даниэль
 
76'
Mike I
Douglas Baggio
 
89'
 
Moacir II
90'
Фузато Даниэл
 
90'
Андраде Виктор
2:0
90'
Андраде Виктор
 

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бесса Даниэль 2 (1) 0.5
2. Андраде Виктор 1 0.25
3. Rafael Vaz 1 0.25
4. Jefferson de Oliveira4 1 0.25
Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Luis Pereira III 2 0.5
2. Gustavo V 1 0.25
3. Юри 1 0.25
4. Edson III 0 0

Карточки

Гойяс
# Игрок      
1. Андраде Виктор 2 0
2. Бесса Даниэль 2 0
3. Rafael Vaz 2 0
4. Dias IV 2 0
5. Сандро Раньери 2 0
6. Фузато Даниэл 1 0
7. Зека 1 0
8. Juan Pintado 1 0
9. Edson Ramos Silva2 1 0
10. Jefferson de Oliveira4 1 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. Dudu V1 1 1
2. Gilvan 1 0
3. Edson III 1 0
4. Moacir II 1 0
5. Henrique Souza Ewerthon III 1 0
6. Jean V 1 0
7. Eder 2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гойяс 0 20% (1) 40% (2) 0 0 40% (2)
 Атлетико Гойяненсе 50% (2) 0 25% (1) 0 25% (1) 0

Предыдущие игры

Гойяс Последние 20 матчей: + = -
Гойяс 1:3 Форталеза Палмейрас 1:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Гойяс 0:2 Куяба
Гойяс 5:1 Бразильенсе Апаресиденсе 1:2 Гойяс Васко да Гама 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Ипора Санту-Андре 0:2 Гойяс Вила Нова 0:0 Гойяс Гойяс 0:1 Сол де Америка Гойяс 4:1 Анаполина Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Сол де Америка 1:0 Гойяс Гойяс 1:1 Гойянезия Фаст Клуб 0:2 Гойяс Гойяс 1:1 Вила Нова Анаполина 1:3 Гойяс Ипора 0:0 Гойяс Гойяс 3:2 Апаресиденсе
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: + = -
Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба
Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис Атлетико Гойяненсе 2:0 Sao Jose dos Campos1 Гояния 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Santa Cruz PE1 Атлетико Гойяненсе 5:0 Jaragua Анаполис 0:0 Атлетико Гойяненсе КРАК 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Униан Рондонополис 0:1 Атлетико Гойяненсе Jaragua 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 5:1 Анаполис Атлетико Гойяненсе 5:0 Гояния Гремио Анаполис 0:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Спорт Ресифи Бразил де Пелотас 2:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:0 Парана

Последние игры между собой

Гойяс: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Атлетико Гойяненсе: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Чемпионат Гояно Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Чемпионат Гояно Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Чемпионат Гояно Атлетико Гойяненсе 2:1 Гойяс Чемпионат Гояно
Гойяс 3:0 Атлетико Гойяненсе Чемпионат Гояно Гойяс 2:1 Атлетико Гойяненсе Серия B Атлетико Гойяненсе 1:3 Гойяс Серия B Атлетико Гойяненсе 1:0 Гойяс Чемпионат Гояно Гойяс 0:0 Атлетико Гойяненсе Чемпионат Гояно Атлетико Гойяненсе 1:2 Гойяс Чемпионат Гояно Атлетико Гойяненсе 1:2 Гойяс Чемпионат Гояно Гойяс 1:0 Атлетико Гойяненсе Чемпионат Гояно Атлетико Гойяненсе 4:2 Гойяс Серия B Гойяс 2:2 Атлетико Гойяненсе Серия B Атлетико Гойяненсе 1:0 Гойяс Чемпионат Гояно Гойяс 2:2 Атлетико Гойяненсе Чемпионат Гояно Гойяс 1:0 Атлетико Гойяненсе Чемпионат Гояно Атлетико Гойяненсе 1:2 Гойяс Чемпионат Гояно Гойяс 1:3 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 1:3 Гойяс Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 5 4 0 1 8 - 2 12
2. Васко да Гама 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Атлетико Минейро 5 3 0 2 7 - 5 9
4. Байя 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Сантос 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Флуминенсе 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Гремио 4 1 3 0 3 - 2 6
8. Атлетико Паранаэнсе 5 2 0 3 5 - 6 6
9. Ботафого Рибейрао 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Палмейрас 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Брагантино 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Коринтианс 3 1 1 1 5 - 4 4
13. Сан-Паулу 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Гойяс 4 1 1 2 5 - 6 4
15. Форталеза 4 1 1 2 3 - 4 4
16. Атлетико Гойяненсе 4 1 1 2 4 - 6 4
17. Спорт Ресифи 4 1 1 2 4 - 6 4
18. Фламенго 4 1 1 2 2 - 5 4
19. Сеара 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Куритиба 4 0 0 4 1 - 6 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 38'
    Сандро Раньери уходит с поля. Ratinho выходит вместо него
  • Желтая карточка
    29'
    Сандро Раньери получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Бесса Даниэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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1.37 3.70 13.00
1.62 3.50 6.80
1.13 6.80 41.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.95
Букмекер Да Нет
5.90 1.11
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
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