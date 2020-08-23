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  3. Бразилия
Фламенго
0:0
Первый тайм: 10'
Ботафого Рибейрао
0' 10'
1
Алвес
Диего
34
Котулио
Матеус
3
Кайо
Родриго
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
7
Рибейро
Эвертон
5
Виллиан
Арао
10
Диего
Рибас
32
Роша
Педро
9
Габриэл
Барбоза
27
Энрике
Бруно
1
Roberto
Fernandes1
2
Kevin
II
14
Marcelo
Conceicao
3
Кану
Рубенилсон
5
Рафаэль
Форстер
11
Guilherme
Santos
10
Назарио
Бруно
4
Хонда
Кейсуке
8
Caio
Alexandre
7
Luis
Henrique
9
Nascimento
Leite
Matheus3
Фламенго
4-4-2
Ботафого Рибейрао
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.25
2. Габриэл Барбоза 1 (1) 0.25
3. Энрике Бруно 0 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nascimento Leite Matheus3 1 0.33
2. Фернандо Луис IV 1 0.33
3. Caio Alexandre 1 0.33
4. Guilherme Santos 0 0

Карточки

Фламенго
# Игрок      
1. Рафинья Марсио 2 0
2. Энрике Бруно 2 0
3. Алвес Диего 0 1
4. Луис Филипе 1 0
5. Диего Рибас 1 0
6. Герсон Сантос 1 0
7. Габриэл Барбоза 1 0
8. Joao Lucas2 1 0
9. Педро Гильерме 1 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Danilo IV 1 0
2. Federico Barrandeguy 1 0
3. Nascimento Leite Matheus3 1 0
4. Caio Alexandre 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фламенго 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Ботафого Рибейрао 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: + = -
Фламенго 1:1 Гремио Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Фламенго 0:1 Атлетико Минейро
Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Вольта Редонда Фламенго 2:0 Боавишта III Бангу 0:3 Фламенго Фламенго 2:1 Португеза РЖ Фламенго 3:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Хуниор 1:2 Фламенго Кабуфриэнсе 1:4 Фламенго Фламенго 3:0 Индепендьенте дель Валле Боавишта III 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 2:2 Фламенго Флуминенсе 2:3 Фламенго Фламенго 2:0 Мадурейра
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: + = -
Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе
Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Португеза РЖ 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 6:2 Кабуфриэнсе Ботафого Рибейрао 1:1 Бангу Ботафого Рибейрао 1:0 Парана Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Боавишта III Nautico1 1:1 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао Кахиас 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:1 Ресенде Ботафого Рибейрао 3:1 Macau2 Мадурейра 2:0 Ботафого Рибейрао Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Ботафого Рибейрао: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Кубок Кариоки Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:2 Фламенго Кариока
Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 1:0 Фламенго Чемпионат Кариока Ботафого Рибейрао 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Фламенго 4:0 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:1 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Фламенго 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:0 Фламенго Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 5 4 0 1 8 - 2 12
2. Васко да Гама 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Атлетико Минейро 5 3 0 2 7 - 5 9
4. Байя 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Сантос 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Флуминенсе 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Ботафого Рибейрао 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
8. Гремио 4 1 3 0 3 - 2 6
9. Атлетико Паранаэнсе 5 2 0 3 5 - 6 6
10. Палмейрас 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Брагантино 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Фламенго 0:0 5 1 2 2 2 - 5 5
13. Коринтианс 3 1 1 1 5 - 4 4
14. Сан-Паулу 3 1 1 1 3 - 3 4
15. Гойяс 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Форталеза 4 1 1 2 3 - 4 4
17. Атлетико Гойяненсе 4 1 1 2 4 - 6 4
18. Спорт Ресифи 4 1 1 2 4 - 6 4
19. Сеара 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Куритиба 4 0 0 4 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Ботафого Рибейрао
1.45
4.40
8.70
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Победитель

Букмекер 1 X 2
1.37 4.20 8.70
1.45 4.40 7.50
1.45 4.40 7.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.30 1.58
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
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