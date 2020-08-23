Фламенго
1:1
Конец матча
Ботафого Рибейрао
37' Желтая карточкаРибейро Эвертон
49' Желтая карточкаКотулио Матеус
56' Желтая карточкаCaio Alexandre
60' Желтая карточкаКайо Родриго
71' Желтая карточкаFederico Barrandeguy
0:1
90' ГолPedro Raul
90' Желтая карточкаMarcelo Conceicao
1:1
90' ПенальтиГабриэл Барбоза
16
Луис
Филипе
10
Диего
Рибас
32
Роша
Педро
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Тулер МатеусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 РамонПолузащитник
-
33 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Hugo Moura
-
19 Michael 3
-
Главный тренер: Domenec Torrent
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Luiz OtavioПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
18 Pedro Raul
-
13 David Sousa
-
15 Ruan1
-
-
-
19 Rhuan Castro
-
12 Saulo II
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
Ход матча
37'
49'
56'
60'
90'
0:1
90'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Габриэл Барбоза
|2 (2)
|0.4
|2.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.2
|3.
|Энрике Бруно
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|1
|0.25
|2.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.25
|3.
|Pedro Raul
|1
|0.25
|4.
|Caio Alexandre
|1
|0.25
|5.
|Guilherme Santos
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|2.
|Энрике Бруно
|2
|0
|3.
|Алвес Диего
|0
|1
|4.
|Луис Филипе
|1
|0
|5.
|Рибейро Эвертон
|1
|0
|6.
|Диего Рибас
|1
|0
|7.
|Кайо Родриго
|1
|0
|8.
|Котулио Матеус
|1
|0
|9.
|Герсон Сантос
|1
|0
|10.
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|11.
|Joao Lucas2
|1
|0
|12.
|Педро Гильерме
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Federico Barrandeguy
|2
|0
|2.
|Caio Alexandre
|2
|0
|3.
|Danilo IV
|1
|0
|4.
|Marcelo Conceicao
|1
|0
|5.
|Nascimento Leite Matheus3
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фламенго
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|Ботафого Рибейрао
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: + = -Фламенго 1:1 Гремио Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Фламенго 0:1 Атлетико Минейро
Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Вольта Редонда Фламенго 2:0 Боавишта III Бангу 0:3 Фламенго Фламенго 2:1 Португеза РЖ Фламенго 3:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Хуниор 1:2 Фламенго Кабуфриэнсе 1:4 Фламенго Фламенго 3:0 Индепендьенте дель Валле Боавишта III 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 2:2 Фламенго Флуминенсе 2:3 Фламенго Фламенго 2:0 Мадурейра
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: + = -Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе
Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Португеза РЖ 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 6:2 Кабуфриэнсе Ботафого Рибейрао 1:1 Бангу Ботафого Рибейрао 1:0 Парана Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Боавишта III Nautico1 1:1 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао Кахиас 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:1 Ресенде Ботафого Рибейрао 3:1 Macau2 Мадурейра 2:0 Ботафого Рибейрао Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Ботафого Рибейрао: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 1:0 Фламенго Чемпионат Кариока Ботафого Рибейрао 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Фламенго 4:0 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:1 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Фламенго 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:0 Фламенго Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|5
|4
|0
|1
|8 - 2
|12
|2.
|Васко да Гама
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Атлетико Минейро
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|Байя
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Сантос
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Флуминенсе
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|7.
|Ботафого Рибейрао
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Гремио
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|10.
|Палмейрас
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Брагантино
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Фламенго
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|13.
|Коринтианс
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|14.
|Сан-Паулу
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|Гойяс
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Форталеза
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|18.
|Спорт Ресифи
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|19.
|Сеара
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Куритиба
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0