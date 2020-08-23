  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Фламенго
1:1
Конец матча
Ботафого Рибейрао
0'
37' Желтая карточка
Рибейро Эвертон
49' Желтая карточка
Котулио Матеус
56' Желтая карточка
Caio Alexandre
60' Желтая карточка
Кайо Родриго
71' Желтая карточка
Federico Barrandeguy
0:1
90' Гол
Pedro Raul
90' Желтая карточка
Marcelo Conceicao
1:1
90' Пенальти
Габриэл Барбоза
90'+12
1
Алвес
Диего
34
Котулио
Матеус
3
Кайо
Родриго
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
7
Рибейро
Эвертон
5
Виллиан
Арао
10
Диего
Рибас
32
Роша
Педро
9
Габриэл
Барбоза
27
Энрике
Бруно
1
Roberto
Fernandes1
2
Kevin
II
14
Marcelo
Conceicao
3
Кану
Рубенилсон
5
Рафаэль
Форстер
11
Guilherme
Santos
10
Назарио
Бруно
4
Хонда
Кейсуке
8
Caio
Alexandre
7
Luis
Henrique
9
Nascimento
Leite
Matheus3
Фламенго
4-4-2
Ботафого Рибейрао
5-4-1

Ход матча

37'
Рибейро Эвертон
 
49'
Котулио Матеус
 
56'
 
Caio Alexandre
58'
 
Pedro Raul
Рафаэль Форстер
58'
 
Federico Barrandeguy
Kevin II
60'
Кайо Родриго
 
61'
 
Danilo IV
Caio Alexandre
64'
Тулер Матеус
Кайо Родриго
 
65'
Витиньо Виктор
Роша Педро
 
69'
Тьяго Маия
Диего Рибас
 
71'
 
Federico Barrandeguy
78'
 
Rhuan Castro
Nascimento Leite Matheus3
78'
 
Luiz Otavio
Хонда Кейсуке
82'
Педро Гильерме
Рибейро Эвертон
 
90'
0:1
Pedro Raul
90'
 
Marcelo Conceicao
90'
Габриэл Барбоза
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Габриэл Барбоза 2 (2) 0.4
2. Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.2
3. Энрике Бруно 0 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nascimento Leite Matheus3 1 0.25
2. Фернандо Луис IV 1 0.25
3. Pedro Raul 1 0.25
4. Caio Alexandre 1 0.25
5. Guilherme Santos 0 0

Карточки

Фламенго
# Игрок      
1. Рафинья Марсио 2 0
2. Энрике Бруно 2 0
3. Алвес Диего 0 1
4. Луис Филипе 1 0
5. Рибейро Эвертон 1 0
6. Диего Рибас 1 0
7. Кайо Родриго 1 0
8. Котулио Матеус 1 0
9. Герсон Сантос 1 0
10. Габриэл Барбоза 1 0
11. Joao Lucas2 1 0
12. Педро Гильерме 1 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Federico Barrandeguy 2 0
2. Caio Alexandre 2 0
3. Danilo IV 1 0
4. Marcelo Conceicao 1 0
5. Nascimento Leite Matheus3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фламенго 0 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2)
 Ботафого Рибейрао 0 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: + = -
Фламенго 1:1 Гремио Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Фламенго 0:1 Атлетико Минейро
Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Вольта Редонда Фламенго 2:0 Боавишта III Бангу 0:3 Фламенго Фламенго 2:1 Португеза РЖ Фламенго 3:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Хуниор 1:2 Фламенго Кабуфриэнсе 1:4 Фламенго Фламенго 3:0 Индепендьенте дель Валле Боавишта III 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 2:2 Фламенго Флуминенсе 2:3 Фламенго Фламенго 2:0 Мадурейра
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: + = -
Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе
Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Португеза РЖ 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 6:2 Кабуфриэнсе Ботафого Рибейрао 1:1 Бангу Ботафого Рибейрао 1:0 Парана Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Боавишта III Nautico1 1:1 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао Кахиас 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:1 Ресенде Ботафого Рибейрао 3:1 Macau2 Мадурейра 2:0 Ботафого Рибейрао Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Ботафого Рибейрао: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Кубок Кариоки Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:2 Фламенго Кариока
Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 1:0 Фламенго Чемпионат Кариока Ботафого Рибейрао 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Фламенго 4:0 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 2:1 Фламенго Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:1 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Фламенго 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:0 Фламенго Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 5 4 0 1 8 - 2 12
2. Васко да Гама 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Атлетико Минейро 5 3 0 2 7 - 5 9
4. Байя 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Сантос 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Флуминенсе 5 2 1 2 5 - 5 7
7. Ботафого Рибейрао 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Гремио 4 1 3 0 3 - 2 6
9. Атлетико Паранаэнсе 5 2 0 3 5 - 6 6
10. Палмейрас 3 1 2 0 3 - 2 5
11. Брагантино 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Фламенго 5 1 2 2 3 - 6 5
13. Коринтианс 3 1 1 1 5 - 4 4
14. Сан-Паулу 3 1 1 1 3 - 3 4
15. Гойяс 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Форталеза 4 1 1 2 3 - 4 4
17. Атлетико Гойяненсе 4 1 1 2 4 - 6 4
18. Спорт Ресифи 4 1 1 2 4 - 6 4
19. Сеара 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Куритиба 4 0 0 4 1 - 6 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Рибейро Эвертон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Победитель

Букмекер 1 X 2
130.00 11.00 1.02
2.20 1.93 10.50
1.95 2.25 9.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный