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Славия Мозырь
 
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Торпедо-БелАЗ
Славия Мозырь
Торпедо-БелАЗ
  •   Главный тренер: Пунтус Юрий

Предыдущие игры

Славия Мозырь Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Витебск 2:3 Славия Мозырь БАТЭ 2:0 Славия Мозырь Славия Мозырь 1:3 Минск Ислочь 2:1 Славия Мозырь
Славия Мозырь 0:0 Рух Брест Славия Мозырь 1:0 БАТЭ Динамо-Брест 1:2 Славия Мозырь Славия Мозырь 2:1 БАТЭ Слуцк 3:1 Славия Мозырь Рубин 5:0 Славия Мозырь Витебск 0:2 Славия Мозырь Славия Мозырь 2:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 5:1 Славия Мозырь Славия Мозырь 3:2 Гомель Славия Мозырь 1:1 Динамо Минск Слуцк 0:0 Славия Мозырь Славия Мозырь 0:1 Неман Торпедо Минск 0:3 Славия Мозырь Славия Мозырь 0:1 Городея Славия Мозырь 0:1 Витебск
Торпедо-БелАЗ Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Минск 2:5 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 0:0 Рух Брест БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 2:0 Энергетик-БГУ
Динамо Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:0 Белшина Шахтёр Солигорск 0:1 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ Днепр Могилёв 2:1 Торпедо-БелАЗ Энергетик-БГУ 2:1 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 4:0 Динамо Минск Витебск 0:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:3 Ислочь Шахтёр Солигорск 3:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 2:0 Гомель Слуцк 1:2 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:0 Неман Торпедо Минск 0:3 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:1 Городея Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ

Последние игры между собой

Славия Мозырь: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Торпедо-БелАЗ: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Торпедо-БелАЗ 1:1 Славия Мозырь Премьер-лига Славия Мозырь 1:2 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 2:0 Славия Мозырь Премьер-лига Славия Мозырь 0:3 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига
Торпедо-БелАЗ 2:0 Славия Мозырь Премьер-лига Славия Мозырь 0:1 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Славия Мозырь 1:2 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 0:1 Славия Мозырь Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 0:1 Славия Мозырь Премьер-лига Славия Мозырь 0:3 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Славия Мозырь 3:2 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 0:1 Славия Мозырь Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 0:0 Славия Мозырь Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слуцк Заявка 8 5 1 2 15 - 11 16
2. Энергетик-БГУ Заявка 8 5 0 3 10 - 8 15
3. Торпедо-БелАЗ Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
4. БАТЭ Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
5. Ислочь Заявка 7 4 0 3 9 - 11 12
6. Шахтёр Солигорск Заявка 7 3 2 2 9 - 3 11
7. Городея Заявка 8 3 2 3 5 - 7 11
8. Динамо-Брест Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
9. Славия Мозырь Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
10. Витебск Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
11. Минск Заявка 8 3 1 4 12 - 16 10
12. Динамо Минск Заявка 7 3 0 4 10 - 8 9
13. Рух Брест Заявка 7 2 3 2 3 - 3 9
14. Неман Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
15. Смолевичи-СТИ Заявка 7 0 3 4 3 - 9 3
16. Белшина Заявка 7 0 2 5 5 - 13 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Славия Мозырь - Торпедо-БелАЗ

    До начала игры, которая состоится 09.05.2020, осталось 32 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


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