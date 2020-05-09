Славия Мозырь
Позже
Торпедо-БелАЗ
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мартинович Михаил
-
Главный тренер: Пунтус Юрий
Предыдущие игры
Славия Мозырь Последние 20 матчей: +8 =3 -9Витебск 2:3 Славия Мозырь БАТЭ 2:0 Славия Мозырь Славия Мозырь 1:3 Минск Ислочь 2:1 Славия Мозырь
Славия Мозырь 0:0 Рух Брест Славия Мозырь 1:0 БАТЭ Динамо-Брест 1:2 Славия Мозырь Славия Мозырь 2:1 БАТЭ Слуцк 3:1 Славия Мозырь Рубин 5:0 Славия Мозырь Витебск 0:2 Славия Мозырь Славия Мозырь 2:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 5:1 Славия Мозырь Славия Мозырь 3:2 Гомель Славия Мозырь 1:1 Динамо Минск Слуцк 0:0 Славия Мозырь Славия Мозырь 0:1 Неман Торпедо Минск 0:3 Славия Мозырь Славия Мозырь 0:1 Городея Славия Мозырь 0:1 Витебск
Торпедо-БелАЗ Последние 20 матчей: +9 =4 -7Минск 2:5 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 0:0 Рух Брест БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 2:0 Энергетик-БГУ
Динамо Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:0 Белшина Шахтёр Солигорск 0:1 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ Днепр Могилёв 2:1 Торпедо-БелАЗ Энергетик-БГУ 2:1 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 4:0 Динамо Минск Витебск 0:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:3 Ислочь Шахтёр Солигорск 3:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 2:0 Гомель Слуцк 1:2 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:0 Неман Торпедо Минск 0:3 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:1 Городея Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ
Последние игры между собой
Славия Мозырь: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Торпедо-БелАЗ: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Торпедо-БелАЗ 2:0 Славия Мозырь Премьер-лига Славия Мозырь 0:1 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Славия Мозырь 1:2 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 0:1 Славия Мозырь Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 0:1 Славия Мозырь Премьер-лига Славия Мозырь 0:3 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Славия Мозырь 3:2 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 0:1 Славия Мозырь Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 0:0 Славия Мозырь Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слуцк
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 8
|15
|3.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|4.
|БАТЭ
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|5.
|Ислочь
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 11
|12
|6.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 3
|11
|7.
|Городея
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|8.
|Динамо-Брест
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|9.
|Славия Мозырь
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|10.
|Витебск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|11.
|Минск
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 16
|10
|12.
|Динамо Минск
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 8
|9
|13.
|Рух Брест
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|3 - 3
|9
|14.
|Неман
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|3
|16.
|Белшина
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2