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Неман
 
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Рух Брест

Предыдущие игры

Неман Последние 20 матчей: +7 =4 -9
БАТЭ 3:1 Неман Неман 3:0 Энергетик-БГУ Динамо Минск 2:0 Неман Неман 1:1 Белшина
Шахтёр Солигорск 0:0 Неман Неман 2:0 Витебск Ислочь 1:0 Неман Слуцк 2:1 Неман Неман 1:1 Энергетик-БГУ Неман 3:0 Торпедо Минск Неман 3:0 Торпедо Минск Городея 1:0 Неман Неман 1:0 Минск Славия Мозырь 0:1 Неман Неман 0:1 Динамо-Брест БАТЭ 1:0 Неман Неман 1:0 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 1:0 Неман Неман 0:1 Динамо Минск Витебск 0:0 Неман
Рух Брест Последние 8 матчей: +3 =3 -2
Рух Брест 1:1 Городея Торпедо-БелАЗ 0:0 Рух Брест Рух Брест 1:0 Минск Славия Мозырь 0:0 Рух Брест
БАТЭ 1:0 Рух Брест Рух Брест 0:1 Энергетик-БГУ Динамо Минск 0:1 Рух Брест Рух Брест 2:1 Днепр Могилёв
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слуцк Заявка 8 5 1 2 15 - 11 16
2. Энергетик-БГУ Заявка 8 5 0 3 10 - 8 15
3. Торпедо-БелАЗ Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
4. БАТЭ Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
5. Ислочь Заявка 7 4 0 3 9 - 11 12
6. Шахтёр Солигорск Заявка 7 3 2 2 9 - 3 11
7. Городея Заявка 8 3 2 3 5 - 7 11
8. Динамо-Брест Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
9. Славия Мозырь Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
10. Витебск Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
11. Минск Заявка 8 3 1 4 12 - 16 10
12. Динамо Минск Заявка 7 3 0 4 10 - 8 9
13. Рух Брест Заявка 7 2 3 2 3 - 3 9
14. Неман Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
15. Смолевичи-СТИ Заявка 7 0 3 4 3 - 9 3
16. Белшина Заявка 7 0 2 5 5 - 13 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Неман - Рух Брест

    До начала игры, которая состоится 09.05.2020, осталось 2 часа 32 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


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