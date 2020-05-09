Предыдущие игры
Неман Последние 20 матчей: +7 =4 -9БАТЭ 3:1 Неман Неман 3:0 Энергетик-БГУ Динамо Минск 2:0 Неман Неман 1:1 Белшина
Шахтёр Солигорск 0:0 Неман Неман 2:0 Витебск Ислочь 1:0 Неман Слуцк 2:1 Неман Неман 1:1 Энергетик-БГУ Неман 3:0 Торпедо Минск Неман 3:0 Торпедо Минск Городея 1:0 Неман Неман 1:0 Минск Славия Мозырь 0:1 Неман Неман 0:1 Динамо-Брест БАТЭ 1:0 Неман Неман 1:0 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 1:0 Неман Неман 0:1 Динамо Минск Витебск 0:0 Неман
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слуцк
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 8
|15
|3.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|4.
|БАТЭ
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|5.
|Ислочь
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 11
|12
|6.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 3
|11
|7.
|Городея
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|8.
|Динамо-Брест
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|9.
|Славия Мозырь
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|10.
|Витебск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|11.
|Минск
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 16
|10
|12.
|Динамо Минск
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 8
|9
|13.
|Рух Брест
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|3 - 3
|9
|14.
|Неман
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|3
|16.
|Белшина
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2