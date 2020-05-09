Предыдущие игры
Ислочь Последние 20 матчей: +7 =6 -7Шахтёр Солигорск 4:0 Ислочь Ислочь 2:0 Витебск Ислочь 2:1 Славия Мозырь Динамо-Брест 3:1 Ислочь
Ислочь 2:3 Слуцк Ислочь 1:0 Смолевичи-СТИ Ислочь 1:0 Неман Зенит 1:1 Ислочь Ислочь 1:1 Минск Славия Мозырь 2:0 Ислочь Ислочь 1:1 Динамо-Брест БАТЭ 2:4 Ислочь Ислочь 1:1 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 1:3 Ислочь Ислочь 1:1 Динамо Минск Витебск 2:0 Ислочь Энергетик-БГУ 1:2 Ислочь Ислочь 0:1 Шахтёр Солигорск Гомель 2:2 Ислочь Ислочь 0:1 Слуцк
Белшина Последние 20 матчей: +6 =3 -11Белшина 0:3 Динамо-Брест Слуцк 3:2 Белшина Белшина 1:1 Смолевичи-СТИ Неман 1:1 Белшина
Белшина 0:1 Городея Торпедо-БелАЗ 1:0 Белшина Белшина 1:3 Минск Белшина 0:2 Тамбов Неман-Агро 2:10 Белшина Белшина 1:0 Смолевичи-СТИ Слоним-2017 1:1 Белшина Белшина 1:2 Луч Минск Гранит 2:1 Белшина Белшина 3:1 Орша Сморгонь 0:1 Белшина Белшина 0:3 Барановичи Энергетик-БГУ 3:1 Белшина Белшина 4:0 Волна Химик Светлогорск 1:3 Белшина Белшина 1:2 Локомотив Гомель
Последние игры между собой
Ислочь: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Белшина: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слуцк
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 8
|15
|3.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|4.
|БАТЭ
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|5.
|Ислочь
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 11
|12
|6.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 3
|11
|7.
|Городея
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|8.
|Динамо-Брест
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|9.
|Славия Мозырь
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|10.
|Витебск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|11.
|Минск
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 16
|10
|12.
|Динамо Минск
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 8
|9
|13.
|Рух Брест
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|3 - 3
|9
|14.
|Неман
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|3
|16.
|Белшина
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2