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Ислочь
 
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Белшина

Предыдущие игры

Ислочь Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Шахтёр Солигорск 4:0 Ислочь Ислочь 2:0 Витебск Ислочь 2:1 Славия Мозырь Динамо-Брест 3:1 Ислочь
Ислочь 2:3 Слуцк Ислочь 1:0 Смолевичи-СТИ Ислочь 1:0 Неман Зенит 1:1 Ислочь Ислочь 1:1 Минск Славия Мозырь 2:0 Ислочь Ислочь 1:1 Динамо-Брест БАТЭ 2:4 Ислочь Ислочь 1:1 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 1:3 Ислочь Ислочь 1:1 Динамо Минск Витебск 2:0 Ислочь Энергетик-БГУ 1:2 Ислочь Ислочь 0:1 Шахтёр Солигорск Гомель 2:2 Ислочь Ислочь 0:1 Слуцк
Белшина Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Белшина 0:3 Динамо-Брест Слуцк 3:2 Белшина Белшина 1:1 Смолевичи-СТИ Неман 1:1 Белшина
Белшина 0:1 Городея Торпедо-БелАЗ 1:0 Белшина Белшина 1:3 Минск Белшина 0:2 Тамбов Неман-Агро 2:10 Белшина Белшина 1:0 Смолевичи-СТИ Слоним-2017 1:1 Белшина Белшина 1:2 Луч Минск Гранит 2:1 Белшина Белшина 3:1 Орша Сморгонь 0:1 Белшина Белшина 0:3 Барановичи Энергетик-БГУ 3:1 Белшина Белшина 4:0 Волна Химик Светлогорск 1:3 Белшина Белшина 1:2 Локомотив Гомель

Последние игры между собой

Ислочь: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Белшина: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Белшина 1:4 Ислочь Кубок Белшина 0:0 Ислочь Премьер-лига Ислочь 2:3 Белшина Премьер-лига Ислочь 1:1 Белшина Кубок
Белшина 3:0 Ислочь Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слуцк Заявка 8 5 1 2 15 - 11 16
2. Энергетик-БГУ Заявка 8 5 0 3 10 - 8 15
3. Торпедо-БелАЗ Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
4. БАТЭ Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
5. Ислочь Заявка 7 4 0 3 9 - 11 12
6. Шахтёр Солигорск Заявка 7 3 2 2 9 - 3 11
7. Городея Заявка 8 3 2 3 5 - 7 11
8. Динамо-Брест Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
9. Славия Мозырь Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
10. Витебск Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
11. Минск Заявка 8 3 1 4 12 - 16 10
12. Динамо Минск Заявка 7 3 0 4 10 - 8 9
13. Рух Брест Заявка 7 2 3 2 3 - 3 9
14. Неман Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
15. Смолевичи-СТИ Заявка 7 0 3 4 3 - 9 3
16. Белшина Заявка 7 0 2 5 5 - 13 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ислочь - Белшина

    До начала игры, которая состоится 10.05.2020, осталось 23 часа 31 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


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