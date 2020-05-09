Витебск
Позже
Шахтёр Солигорск
Предыдущие игры
Витебск Последние 20 матчей: +6 =3 -11Витебск 2:3 Славия Мозырь Ислочь 2:0 Витебск Витебск 1:0 Динамо-Брест Слуцк 1:1 Витебск
Смолевичи-СТИ 0:1 Витебск Неман 2:0 Витебск Витебск 1:0 Городея Витебск 0:2 Славия Мозырь Динамо-Брест 1:0 Витебск Витебск 1:2 БАТЭ Днепр Могилёв 2:0 Витебск Витебск 0:0 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 0:2 Витебск Энергетик-БГУ 2:0 Витебск Витебск 2:0 Ислочь Славия Мозырь 0:1 Витебск Шахтёр Солигорск 4:0 Витебск Витебск 1:2 Гомель Слуцк 3:0 Витебск Витебск 0:0 Неман
Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +10 =4 -6Шахтёр Солигорск 4:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 4:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:2 Слуцк
Смолевичи-СТИ 0:0 Шахтёр Солигорск Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:0 Неман Городея 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:1 Торпедо-БелАЗ Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Городея Минск 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 5:1 Славия Мозырь Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Торпедо Минск 0:3 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 2:2 БАТЭ Днепр Могилёв 2:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 3:0 Торпедо-БелАЗ
Последние игры между собой
Витебск: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Шахтёр Солигорск: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Витебск 2:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Витебск 1:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 2:0 Витебск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 1:0 Витебск Премьер-лига Витебск 1:3 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 3:1 Витебск Кубок Витебск 1:1 Шахтёр Солигорск Кубок Шахтёр Солигорск 4:1 Витебск Премьер-лига Витебск 2:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Витебск 1:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Витебск 0:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 1:0 Витебск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 2:1 Витебск Премьер-лига Витебск 1:3 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 1:1 Витебск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 3:0 Витебск Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слуцк
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 8
|15
|3.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|4.
|БАТЭ
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|5.
|Ислочь
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 11
|12
|6.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 3
|11
|7.
|Городея
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|8.
|Динамо-Брест
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|9.
|Славия Мозырь
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|10.
|Витебск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|11.
|Минск
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 16
|10
|12.
|Динамо Минск
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 8
|9
|13.
|Рух Брест
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|3 - 3
|9
|14.
|Неман
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|3
|16.
|Белшина
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2