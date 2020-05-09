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Витебск
 
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Шахтёр Солигорск

Предыдущие игры

Витебск Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Витебск 2:3 Славия Мозырь Ислочь 2:0 Витебск Витебск 1:0 Динамо-Брест Слуцк 1:1 Витебск
Смолевичи-СТИ 0:1 Витебск Неман 2:0 Витебск Витебск 1:0 Городея Витебск 0:2 Славия Мозырь Динамо-Брест 1:0 Витебск Витебск 1:2 БАТЭ Днепр Могилёв 2:0 Витебск Витебск 0:0 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 0:2 Витебск Энергетик-БГУ 2:0 Витебск Витебск 2:0 Ислочь Славия Мозырь 0:1 Витебск Шахтёр Солигорск 4:0 Витебск Витебск 1:2 Гомель Слуцк 3:0 Витебск Витебск 0:0 Неман
Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Шахтёр Солигорск 4:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 4:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:2 Слуцк
Смолевичи-СТИ 0:0 Шахтёр Солигорск Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:0 Неман Городея 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:1 Торпедо-БелАЗ Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Городея Минск 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 5:1 Славия Мозырь Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Торпедо Минск 0:3 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 2:2 БАТЭ Днепр Могилёв 2:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 3:0 Торпедо-БелАЗ

Последние игры между собой

Витебск: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Шахтёр Солигорск: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Шахтёр Солигорск 4:0 Витебск Премьер-лига Витебск 0:2 Шахтёр Солигорск Кубок Витебск 1:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 2:1 Витебск Премьер-лига
Витебск 2:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Витебск 1:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 2:0 Витебск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 1:0 Витебск Премьер-лига Витебск 1:3 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 3:1 Витебск Кубок Витебск 1:1 Шахтёр Солигорск Кубок Шахтёр Солигорск 4:1 Витебск Премьер-лига Витебск 2:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Витебск 1:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Витебск 0:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 1:0 Витебск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 2:1 Витебск Премьер-лига Витебск 1:3 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 1:1 Витебск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 3:0 Витебск Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слуцк Заявка 8 5 1 2 15 - 11 16
2. Энергетик-БГУ Заявка 8 5 0 3 10 - 8 15
3. Торпедо-БелАЗ Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
4. БАТЭ Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
5. Ислочь Заявка 7 4 0 3 9 - 11 12
6. Шахтёр Солигорск Заявка 7 3 2 2 9 - 3 11
7. Городея Заявка 8 3 2 3 5 - 7 11
8. Динамо-Брест Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
9. Славия Мозырь Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
10. Витебск Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
11. Минск Заявка 8 3 1 4 12 - 16 10
12. Динамо Минск Заявка 7 3 0 4 10 - 8 9
13. Рух Брест Заявка 7 2 3 2 3 - 3 9
14. Неман Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
15. Смолевичи-СТИ Заявка 7 0 3 4 3 - 9 3
16. Белшина Заявка 7 0 2 5 5 - 13 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Витебск - Шахтёр Солигорск

    До начала игры, которая состоится 10.05.2020, осталось 1 день 1 час 31 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


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