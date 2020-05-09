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Смолевичи-СТИ
 
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БАТЭ

Предыдущие игры

Смолевичи-СТИ Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Смолевичи-СТИ 0:2 Энергетик-БГУ Смолевичи-СТИ 1:3 Динамо Минск Белшина 1:1 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 0:0 Шахтёр Солигорск
Смолевичи-СТИ 0:1 Витебск Ислочь 1:0 Смолевичи-СТИ Динамо-Брест 1:1 Смолевичи-СТИ Луч Минск 1:1 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 0:2 Шахтёр Солигорск Неман 1:1 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 1:1 Гомель Городея 4:1 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 0:1 Ислочь Динамо Минск 2:0 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 0:2 Торпедо Минск Днепр Могилёв 0:1 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 1:2 Слуцк Витебск 4:0 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 1:0 Динамо-Брест Минск 0:0 Смолевичи-СТИ
БАТЭ Последние 20 матчей: +11 =5 -4
БАТЭ 3:1 Неман БАТЭ 2:0 Славия Мозырь Городея 0:2 БАТЭ БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ
Минск 0:3 БАТЭ Славия Мозырь 1:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Рух Брест Славия Мозырь 2:1 БАТЭ Энергетик-БГУ 3:1 БАТЭ БАТЭ 1:1 Сочи Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Динамо Минск Витебск 1:2 БАТЭ БАТЭ 2:4 Ислочь Днепр Могилёв 0:1 БАТЭ Шахтёр Солигорск 2:2 БАТЭ БАТЭ 1:1 Гомель Слуцк 0:3 БАТЭ БАТЭ 1:0 Неман Динамо-Брест 1:1 БАТЭ

Последние игры между собой

Смолевичи-СТИ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
БАТЭ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Смолевичи-СТИ 2:3 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 1:0 Смолевичи-СТИ Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слуцк Заявка 8 5 1 2 15 - 11 16
2. Энергетик-БГУ Заявка 8 5 0 3 10 - 8 15
3. Торпедо-БелАЗ Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
4. БАТЭ Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
5. Ислочь Заявка 7 4 0 3 9 - 11 12
6. Шахтёр Солигорск Заявка 7 3 2 2 9 - 3 11
7. Городея Заявка 8 3 2 3 5 - 7 11
8. Динамо-Брест Заявка 7 3 1 3 9 - 7 10
9. Славия Мозырь Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
10. Витебск Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
11. Минск Заявка 8 3 1 4 12 - 16 10
12. Динамо Минск Заявка 7 3 0 4 10 - 8 9
13. Рух Брест Заявка 7 2 3 2 3 - 3 9
14. Неман Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
15. Смолевичи-СТИ Заявка 7 0 3 4 3 - 9 3
16. Белшина Заявка 7 0 2 5 5 - 13 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Смолевичи-СТИ - БАТЭ

    До начала игры, которая состоится 10.05.2020, осталось 1 день 3 часа 31 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


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