Смолевичи-СТИ
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БАТЭ
Предыдущие игры
Смолевичи-СТИ Последние 20 матчей: +2 =7 -11Смолевичи-СТИ 0:2 Энергетик-БГУ Смолевичи-СТИ 1:3 Динамо Минск Белшина 1:1 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 0:0 Шахтёр Солигорск
Смолевичи-СТИ 0:1 Витебск Ислочь 1:0 Смолевичи-СТИ Динамо-Брест 1:1 Смолевичи-СТИ Луч Минск 1:1 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 0:2 Шахтёр Солигорск Неман 1:1 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 1:1 Гомель Городея 4:1 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 0:1 Ислочь Динамо Минск 2:0 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 0:2 Торпедо Минск Днепр Могилёв 0:1 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 1:2 Слуцк Витебск 4:0 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 1:0 Динамо-Брест Минск 0:0 Смолевичи-СТИ
БАТЭ Последние 20 матчей: +11 =5 -4БАТЭ 3:1 Неман БАТЭ 2:0 Славия Мозырь Городея 0:2 БАТЭ БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ
Минск 0:3 БАТЭ Славия Мозырь 1:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Рух Брест Славия Мозырь 2:1 БАТЭ Энергетик-БГУ 3:1 БАТЭ БАТЭ 1:1 Сочи Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Динамо Минск Витебск 1:2 БАТЭ БАТЭ 2:4 Ислочь Днепр Могилёв 0:1 БАТЭ Шахтёр Солигорск 2:2 БАТЭ БАТЭ 1:1 Гомель Слуцк 0:3 БАТЭ БАТЭ 1:0 Неман Динамо-Брест 1:1 БАТЭ
Последние игры между собой
Смолевичи-СТИ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
БАТЭ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слуцк
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 8
|15
|3.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|4.
|БАТЭ
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|5.
|Ислочь
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 11
|12
|6.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 3
|11
|7.
|Городея
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|8.
|Динамо-Брест
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|9.
|Славия Мозырь
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|10.
|Витебск
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|11.
|Минск
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 16
|10
|12.
|Динамо Минск
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 8
|9
|13.
|Рух Брест
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|3 - 3
|9
|14.
|Неман
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|3
|16.
|Белшина
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2