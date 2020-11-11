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Дания
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Швеция
0' 26'
16
Oliver
Christensen
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
4
Нельссон
Виктор
13
Йоргенсен
Матиас
5
Меле
Йоаким
10
Эриксен
Кристиан
6
Йонссон
Йенс
8
Делани
Томас
23
Андерсен
Лукас
12
Дольберг
Каспер
14
Дамсгор
Миккель
23
Нордфельдт
Кристоффер
3
Йоханссон
Маттиас
4
Даниэльссон
Маркус
18
Старфельт
Карл
6
Ольссон
Мартин
14
Хильемарк
Оскар
13
Свенссон
Густаф
17
Каюсте
Йенс
19
Сванберг
Маттиас
11
Исак
Александр
22
Кайсон
Робин
Дания
Швеция

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Предыдущие игры

Дания Последние 20 матчей: +11 =8 -1
Англия 0:1 Дания Исландия 0:3 Дания Дания 4:0 Фарерские острова Дания 0:0 Англия
Дания 0:2 Бельгия Ирландия 1:1 Дания Дания 6:0 Гибралтар Дания 4:0 Люксембург Дания 1:0 Швейцария Грузия 0:0 Дания Гибралтар 0:6 Дания Дания 5:1 Грузия Дания 1:1 Ирландия Швейцария 3:3 Дания Косово 2:2 Дания Дания 0:0 Ирландия Уэльс 1:2 Дания Дания 2:0 Австрия Ирландия 0:0 Дания Дания 2:0 Уэльс
Швеция Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Португалия 3:0 Швеция Хорватия 2:1 Швеция РОССИЯ 1:2 Швеция Швеция 0:2 Португалия
Швеция 0:1 Франция Швеция 1:0 Косово Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова Румыния 0:2 Швеция Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия Швеция 2:0 РОССИЯ

Последние игры между собой

Дания: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Швеция: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Швеция 0:0 Дания Товарищеские матчи Швеция 1:0 Дания Товарищеские матчи Дания 2:2 Швеция ЕВРО 2016: Стыковые матчи Швеция 2:1 Дания ЕВРО 2016: Стыковые матчи
Дания 1:0 Швеция Международные матчи Швеция 1:1 Дания Международные матчи Дания 2:0 Швеция Товарищеские матчи Дания 1:0 Швеция Чемпионат Мира Швеция 0:1 Дания Чемпионат Мира
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Дания
Ничья
Швеция
2.40
3.25
4.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.12 3.30 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.08 2.85 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 3.22 2.73
  2.17 3.08 3.66

Самый высокий коэффициент на матч «Дания» – «Швеция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дания» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Швеция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дания» – «Швеция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.10 1.14 5.90 1.09 2.01 1.75 2.05 1.77 1.76 2.06 1.31 3.25 1.30 3.60 1.08 7.00 1.08 8.00 1.06 9.00 1.01 14.50
7.50 1.05 5.95 1.10 2.77 1.41 2.04 1.76 1.61 2.42 1.33 3.26 1.19 4.35 1.05 8.00 1.03 8.60
2.65 1.48 2.30 1.62 1.96 1.86 1.68 2.19 1.52 2.51 1.49 2.66 1.16 5.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.60 2.25 1.71 2.14 1.07 7.50 1.08 7.60 1.04 9.00
2.64 1.47 1.67 2.08 1.33 3.24 1.07 7.10 1.06 8.90
2.30 1.62 1.90 1.93 1.46 2.69 1.30 3.43 1.32 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.18 1.64 1.55 2.46 1.20 4.60
3.38 1.31 2.27 1.62 1.52 2.50 1.16 4.80 1.11 6.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.62 1.45
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
Где смотреть матч Дания 0:0 Швеция онлайн

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