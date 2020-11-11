1:0
61' ГолВинд Жонас
67' Желтая карточкаМахсо Андреас
70' Желтая карточкаАбильдгор Оливер
2:0
74' ГолAlexander Bah
76' Желтая карточкаСванберг Маттиас
79' Желтая карточкаКулушевски Деян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Винд ЖонасНападающий
- Нападающий
-
15 Хольсе КарлоНападающий
-
-
Главный тренер: Ebbe Sand
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Кайсон РобинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Peter Wettergren
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
61'
1:0
67'
70'
74'
2:0
76'
79'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
6 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Предыдущие игры
Дания Последние 20 матчей: +11 =8 -1Англия 0:1 Дания Исландия 0:3 Дания Дания 4:0 Фарерские острова Дания 0:0 Англия
Швеция Последние 20 матчей: +10 =4 -6Португалия 3:0 Швеция Хорватия 2:1 Швеция РОССИЯ 1:2 Швеция Швеция 0:2 Португалия
Швеция 0:1 Франция Швеция 1:0 Косово Швеция 1:0 Молдова Швеция 3:0 Фарерские острова Румыния 0:2 Швеция Швеция 1:1 Испания Мальта 0:4 Швеция Швеция 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:4 Швеция Испания 3:0 Швеция Швеция 3:0 Мальта Норвегия 3:3 Швеция Швеция 2:1 Румыния Швеция 2:2 Исландия Швеция 0:1 Финляндия Швеция 2:0 РОССИЯ
Последние игры между собой
Дания: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Швеция: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дания» – «Швеция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дания» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Швеция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дания» – «Швеция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|3.15
|1.33
|—
|—
|5.90
|1.09
|—
|—
|1.90
|1.85
|—
|—
|2.05
|1.77
|1.76
|2.06
|1.08
|7.00
|—
|—
|1.30
|3.60
|1.08
|7.00
|1.08
|8.00
|1.06
|9.00
|1.01
|14.50
|
|7.50
|1.05
|—
|—
|5.95
|1.10
|—
|—
|2.77
|1.41
|—
|—
|2.04
|1.76
|—
|—
|1.61
|2.42
|—
|—
|1.33
|3.26
|1.19
|4.35
|1.05
|8.00
|1.03
|8.60
|—
|—
|
|2.93
|1.40
|2.44
|1.55
|1.94
|1.88
|1.59
|2.36
|1.42
|2.84
|1.35
|3.17
|1.39
|2.96
|1.68
|2.19
|1.65
|2.25
|1.39
|2.98
|1.14
|5.63
|1.16
|5.03
|—
|—
|—
|—
|—
|—